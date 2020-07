vor 16 Min.

Heidenheim gegen Werder: Warum brach der DAZN-Livestream zusammen?

Bei der Relegations-Partie 1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen gestern am 6.7.20 hatte der DAZN-Stream technische Probleme. Doch warum brach der Stream zusammen? Alle Infos hier.

Während in der Relegation gestern Heidenheim gegen Werder Bremen spielte, blieb bei vielen DAZN-Nutzern der Bildschirm schwarz. Warum brach der Live-Stream zusammen?

Der Streamingdienst DAZN hält die Rechte an vielen exklusiven Sportinhalten - darunter auch die Relegation zur 1. Fußball-Bundesliga. Trotzdem schauten viele Fans gestern am 6.7.20 beim Rückspiel des 1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen in die Röhre - weil der Live-Stream des Anbieters wohl überlastet war.

Heidenheim vs. Werder: Warum war der DAZN-Livestream überlastet?

Bereits zu Spielbeginn gegen 20.30 Uhr konnten viele Nutzer und Fans den Live-Stream auf der Website von DAZN nicht laden. Stattdessen drehte sich minutenlang das Logo der Plattform. Die meisten der Betroffenen waren wohl noch in der Warteschleife, als Heidenheims Norman Theuerkauf in der 3. Minute den Bremer Klassenerhalt mit einem sehenswerten Eigentor einleitete.

Falls ihr aktuell von Problemen mit DAZN betroffen seid, versucht es bitte auf einem alternativen Gerät oder über diesen Link zur englischen Browser-Version. https://t.co/LDR8N0vIAf — DAZN HELP DE (@DAZN_DE_Help) July 6, 2020

DAZN reagierte mit Tipps zur Browserwahl und schließlich mit einem Link zur englischen Version der Plattform. Allerdings funktionierte der Link nicht bei allen Nutzern. Erst in der Halbzeit des Spiels konnten alle Abonnenten auf die Übertragung des Relegationsspiels zugreifen. Genau Informationen darüber, wieso der Livestream zusammenbrach, lieferte DAZN bislang nicht.

Relegation: DAZN entschuldigt sich für Panne bei Werder-Erfolg

Auf Twitter häufte sich der Spott über den Streaminganbieter. Einige Nutzer verwiesen auch auf Alternativangebote wie den Konkurrenz-Stream von Amazon Prime.

Für den Streaminganbieter, der neben Bundesligapartien und europäischen Fußballwettbewerben auch zahlreiche US-Ligen im Angebot hat, läuft es ansonsten gut: Bei der Rechtevergabe Mitte Juni sicherte sich DAZN erneut die Rechte an über 100 Bundesliga-Partien ab 2021. Zudem überträgt der Streamingdienst auch Champions League-Spiele. (dfl)

