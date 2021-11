Hertha BSC - Union Berlin im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Im Achtelfinale des DFB-Pokals 2021/22 läuft die Partie Hertha BSC - Union Berlin live im TV und Stream. Infos zur Übertragung und einen Liveticker finden Sie hier.

Im DFB-Pokal 2021/22 kämpfen nun die verbliebenen sechzehn Mannschaften um den Sieg. Mit dazu gehören auch Hertha BSC und Union Berlin. Die beiden Bundesligisten treffen Mitte Januar im Achtelfinale aufeinander. Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos zur Übertragung des Spiels Hertha BSC gegen Union Berlin, inklusive Infos zum Stream. Falls Sie während der Ausstrahlung unterwegs sind, können Sie einen Blick in unseren Liveticker werfen. Die Infos dazu lesen Sie weiter unten im Artikel.

Hertha BSC - Union Berlin im DFB-Pokal 21/22: Termin, Uhrzeit, Stadion - Wann ist Anstoß?

Union Berlin ist am 18. Januar 2022 bei Hertha BSC zu Gast, da das Spiel im Olympiastadion in Berlin ausgetragen wird. Hertha hat somit einen Heimvorteil. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Hertha BSC gegen Union Berlin im Free-TV (ARD) sehen - Übertragung live im TV und Stream

Sport 1 und die ARD zeigen jeweils Spiele im Free-TV - darunter auch das Spiel Hertha BSC - Union Berlin. Für die Übertragung ist die ARD zuständig. Hier finden Sie alle Eckdaten zur Übertragung auf einen Blick:

Video: dpa

Spiel: Hertha BSC - Union Berlin , Achtelfinale DFB-Pokal 2021/22

- , Achtelfinale DFB-Pokal 2021/22 Datum: Mittwoch, 19. Januar 2022

Mittwoch, 19. Januar 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 21/22: Hertha BSC vs. Union Berlin live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker

In unserem Datencenter zum DFB-Pokal können Sie aktuelle Termine und Ergebnisse der Partien nachlesen. Kurz vor Spielbeginn um 20.45 Uhr sehen Sie die Aufstellung von Hertha BSC und Union Berlin.

Hier an dieser Stelle sehen Sie unseren Liveticker mit Spielkommentaren in Echtzeit. Neben offensichtlichen Infos wie Toren, roten/gelben Karten und Auswechslungen werden im Liveticker auch verpasste Chancen aufgeführt - eine gute Option, falls Sie das Spiel nicht in voller Länge mitverfolgen können.

Lesen Sie dazu auch

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung Hertha BSC gegen Union Berlin live auf Sky oder im Free-TV auf ARD oder Sport 1?

Alle Spiele des DFB-Pokals sind live im TV und Stream bei Sky zu sehen, allerdings ist der Sender kostenpflichtig. Ausgewählte Spiele werden auch im Free-TV übertragen - entweder von Sport 1, oder von der ARD. Auch die Begegnung zwischen Hertha BSC und Union Berlin wird im Free-TV zu sehen sein. Für die Übertragung ist die ARD zuständig.

Hier finden Sie die Links zum kostenlosen Live-Stream:

Live-Stream der ARD : Hier auf dieser Seite.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

DFB-Pokal 2021/22: Hertha BSC und Union Berlin - Infos zu den vergangenen Spielen

Hertha BSC und Union Berlin spielen beide in der 1. Bundesliga. Die Mannschaften trafen zuletzt im April 2021 zusammen und trennten sich mit einem Unentschieden (1:1). Im Dezember 2020 konnte sich Hertha mit 3:1 gegen Union Berlin durchsetzen.

Hertha BSC

Liga: 1. Bundesliga

Trainer: Pál Dárdai

Stadion: Olympiastadion Berlin

Union Berlin

Liga: 1. Bundesliga

Trainer: Urs Fischer

Stadion: Stadion An der Alten Försterei

(AZ)