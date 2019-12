vor 1 Min.

Hertha - Freiburg heute live im TV, Stream, Ticker: Spielstand, Spielplan, Ergebnis

Bundesliga heute live im TV und Stream am Samstag: Hertha BSC mit Jürgen Klinsmann spielt am 14.12.19 gegen den SC Freiburg.

Heute, am 14.12.19, spielt Hertha BSC gegen SC Freiburg live im TV und Stream. Hier gibt es die Infos zu Übertragung und TV-Sender. Und: Live-Ticker mit Spielplan, Ergebnis, Spielstand und Tabelle der Fußball-Bundesliga.

Heute, am 14.12.19, steht am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga das Spiel Hertha Berlin gegen Freiburg live im TV und Stream an. Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Hertha hat mit Jürgen Klinsmann bislang nicht die große Wende geschafft. Gegen Freiburg wären drei Punkte wichtig, um aus dem Tabellenkeller wegzukommen.

Hier erklären wir, wie Sie das Spiel Hertha BSC - SC Freiburg live im TV und Stream sehen. Auf Sky oder DAZN? Im Free-TV oder Gratis-Stream ist das Spiel auf jeden Fall nicht zu sehen. Unser Live-Ticker weiter unten im Artikel bietet aber Spielstand, Spielplan, Ergebnis und Bundesliga-Tabelle.

Hertha gegen Freiburg heute live im TV und Stream - Übertragung und TV-Sender am 14.12.19: DAZN oder Sky?

Hier bekommen Sie die Infos zum Spiel Hertha BSC vs. Freiburg im Überblick:

Spieltag: Samstag, 14.12.19

Samstag, 14.12.19 Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Free-TV/Fernsehen: keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Live-Ticker: bei uns weiter unten im Datencenter

bei uns weiter unten im Datencenter Live-Stream: DAZN

Hertha BSC - SC Freiburg heute live: Bundesliga im Free-TV, Bezahl-Fernsehen und im Live-Stream/Internet

Fußballfans haben es diese Saison nicht leicht, die Bundeliga im Free-TV zu verfolgen. Denn die Übertragungsrechte der Bundesliga wurden auf unterschiedliche Streaming-Portale und Sender verteilt. Bei uns erfahren Sie, wo welche Spiele live übertragen werden:

Sky Go Stream - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr

Stream - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr Sky Fernsehen - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr

DAZN Stream - alle Freitagsspiele und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

Stream - alle Freitagsspiele und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr ZDF Fernsehen - Freitagsspiele am 17. und 18. Spieltag der Bundesliga

In einer englischen Woche zeigt Sky die Spiele am Dienstag und Mittwoch um 18.30 und 20.30 Uhr.

Live-Ticker heute zu Hertha BSC: Spielstand, Spielplan, Ergebnis und Bundesliga-Tabelle

Die aktuellen Spielstände und Ergebnisse von Hertha inklusive Spielplan und Tabellenplatz finden Sie hier in einer übersichtlichen Darstellung: Über unseren Live-Ticker können Sie bereits begonnene Spiele verfolgen.

Spiele von Hertha BSC Berlin live im TV oder vor Ort im Stadion sehen

Hertha BSC zählt fast 37.000 Mitglieder und hat im heimischen Olympiastadion Platz für 74.649 Fußballbegeisterte. Der Verein, der liebevoll "Die alte Damen" genannt wird, existiert bereits seit 1892 und wird als reiner Fußballverein gegründet. Hertha BSC gehört als Traditionsverein zu den Gründungsmitgliedern des DFB und der Fußball-Bundesliga. Wir geben Aufschluss über die Übertragung der Spiele der Berliner Fußballmannschaft im Pay-TV, Free-TV oder Live-Stream. Außerdem finden Sie bei uns die Ergebnisse der Spiele von Hertha BSC in der Bundesliga und deren derzeitige Platzierung in der Tabelle.

Hertha BSC blickt auf eine bewegte Geschichte zurück

Ursprünglich hieß der Verein BFC Hertha 92, benannt nach einem Dampfer auf dem Wannsee. 1923, 31 Jahre nach der Gründung, fusionierte Hertha mit dem Berliner Sport-Club und erhielt den heutigen Namen Hertha BSC Berlin. Unter dem Motto „Die Zukunft gehört Berlin“ spielt der Verein seit 2013 wieder in der 1. Bundesliga, nachdem er 3 Jahre lang zwischen der 2. und der 1. Bundesliga auf- und abstieg. (AZ)

Hier erfahren Sie mehr über andere Vereine:

Themen folgen