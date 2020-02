16:42 Uhr

Heute Biathlon 2019/20: Die Ergebnisse und Gewinner vom 22.2.2020

Biathlon 2019/20 heute: Ergebnisse und Gewinner am 22.2.2020. Franziska Preuss (r) bei der Übergabe an Staffel-Schlussläuferin Denise Herrmann.

Biathlon-Weltcup 2019/2020 in Antholz, Italien: Gewinner und Ergebnisse heute am 22.02.2020 gibt es hier im Überblick. Gestern stand die Single-Mixed-Staffel an.

Die deutschen Biathlon-Männer haben in Antholz WM-Bronze in der Staffel gewonnen und damit ihre erste Medaille bei den Titelkämpfen in Italien geholt. Erik Lesser, Philipp Horn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll mussten sich am Samstag nach einer Strafrunde und acht Nachladern in der Südtirol-Arena nur Frankreich (0 Strafrunden/4 Nachlader) und Norwegen (1/12) geschlagen geben.

In den bisherigen drei Einzelrennen waren die deutschen Skijäger leer ausgegangen. Lange lag die deutsche Männer-Staffel in Führung, doch beim letzten Schießen musste der Schwarzwälder Doll in die Strafrunde. Der Schlussläufer aus dem Schwarzwald benötigte sechs Nachlader.

Die deutschen Biathletinnen waren noch besser: Sie haben in Antholz Silber in der Staffel gewonnen. Karolin Horchler, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Denise Herrmann mussten sich heute nur Norwegen geschlagen geben. Das deutsche Quartett leistete sich neun Nachlader und hatte nach 4x6 Kilometern 10,7 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Titelverteidigerinnen. Bronze sicherte sich die Ukraine (+ 18,4 Sekunden). Den letzten WM-Titel 2017 in Hochfilzen hatten Hinz, Maren Hammerschmidt, Franziska Hildebrand und Laura Dahlmeier geholt. Bei der diesjährigen WM war es die vierte Medaille für das deutsche Team.

Alle Ergebnisse und Gewinner des Biathlon-Weltcups gibt es hier in der Übersicht. Außerdem bieten wir Ihnen alle Resultate und Gewinner für die bereits entschiedenen Wettkämpfe beim Biathlon Weltcup im Überblick.

Biathlon 2019/2020: Ergebnisse und Gewinner heute am 22.02.2020

Biathlon Weltcup in Östersund, Schweden: Ergebnisse, Resultate, Sieger

Samstag, 30. November: Single Mixed Staffel (M+W), 13.10 Uhr

1. Hanna Öberg / Sebastian Samuelsson ( Schweden ) 36:42,1 Min./2 Strafrd.+11 Schießf.;

/ ( ) 36:42,1 Min./2 Strafrd.+11 Schießf.; 2. Franziska Preuß / Erik Lesser ( Haag / Frankenhain ) +18,1 Sek./1+9;

/ ( / ) +18,1 Sek./1+9; 3. Marte Olsbu Röiseland / Vetle Sjaastad Christiansen ( Norwegen ) +40,4/1+16;

/ ( ) +40,4/1+16; 4. Anastassija Merkuschina /Artem Tyschtschenko ( Ukraine ) +56,9/3+6;

/Artem Tyschtschenko ( ) +56,9/3+6; 5. Rene Zahkna / Regina Oja ( Estland ) +1:01,6 Min./1+8;

/ ( ) +1:01,6 Min./1+8; 6. Susan Dunklee / Sean Doherty ( USA ) +1:17,0/1+16;

/ ( ) +1:17,0/1+16; 7. Julia Simon / Simon Desthieux ( Frankreich ) +1:19,5/3+15;

/ ( ) +1:19,5/3+15; 8. Federica Sanfilippo / Thomas Bormolini ( Italien ) +1:51,7/3+13;

/ ( ) +1:51,7/3+13; 9. Hanna Sola /Mikita Labastau ( Weißrussland ) +2:03,1/5+17;

/Mikita Labastau ( ) +2:03,1/5+17; 10. Emma Lunder/ Christian Gow ( Kanada ) +2:03,7/2+10

Samstag, 30. November: Mixed Staffel (M+W), 15 Uhr

1. Italien ( Lisa Vittozzi , Dorothea Wierer , Lukas Hofer , Dominik Windisch ) 1:05:56,1 Std./0 Strafrd.+9 Schießf.;

( , , , ) 1:05:56,1 Std./0 Strafrd.+9 Schießf.; 2. Norwegen ( Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff , Tarjei Bö , Johannes Thingnes Bö ) +4,1 Sek./0+15;

( Tandrevold, , , ) +4,1 Sek./0+15; 3. Schweden ( Linn Persson , Mona Brorsson , Jesper Nelin , Martin Ponsiluoma) +59,9/0+11;

( , , , Martin Ponsiluoma) +59,9/0+11; 4. Russland +1:44,9 Min./1+13;

+1:44,9 Min./1+13; 5. Österreich +1:53,6/1+10;

+1:53,6/1+10; 6. Schweiz +1:55,5/1+15;

+1:55,5/1+15; 7. Deutschland ( Karolin Horchler / Clausthal-Zellerfeld , Denise Herrmann / Oberwiesenthal , Simon Schempp / Uhingen , Benedikt Doll / Breitnau ) +2:20,9/1+14;

( / , / , / , / ) +2:20,9/1+14; 8. USA +2:28,1/0+7; 9. Frankreich +2:29,1/2+17;

+2:28,1/0+7; 9. +2:29,1/2+17; 10. Finnland +2:45,8/2+14

Sonntag, 1. Dezember: 10 Kilometer Sprint der Herren, 12.30 Uhr

1. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) 24:18,3 Min./1 Schießf.;

( ) 24:18,3 Min./1 Schießf.; 2. Tarjei Bö ( Norwegen ) +19,0 Sek./1;

( ) +19,0 Sek./1; 3. Matwej Jelissejew ( Russland ) +19,9/0;

( ) +19,9/0; 4. Alexander Loginow ( Russland ) +27,1/1;

( ) +27,1/1; 5. Martin Fourcade ( Frankreich ) +27,9/2;

( ) +27,9/2; 6. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +28,7/2;

( ) +28,7/2; 7. Johannes Dale ( Norwegen ) +29,4/1; 8. Erlend Bjöntegaard ( Norwegen ) +31,7/1;

( ) +29,4/1; 8. ( ) +31,7/1; 9. Julian Eberhard ( Österreich ) +33,8/2;

) +33,8/2; 10. Wladimir Ilijew ( Bulgarien ) +36,0/2;

( ) +36,0/2; ...24. Benedikt Doll ( Breitnau ) +1:28,7 Min./4;

( ) +1:28,7 Min./4; ...32. Simon Schempp ( Uhingen ) +1:43,1/2;

( ) +1:43,1/2; ...33. Erik Lesser ( Frankenhain ) +1:45,4/4;

( ) +1:45,4/4; ...57. Philipp Horn ( Frankenhain ) +2:13,6/4

Sonntag, 1. Dezember: 7.5 Kilometer Sprint der Damen, 15.30 Uhr

1. Dorothea Wierer ( Italien ) 19:48,5 Min./1 Schießf.;

( ) 19:48,5 Min./1 Schießf.; 2. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) +8,6 Sek./2;

( ) +8,6 Sek./2; 3. Marketa Davidova ( Tschechien ) +11,9/0;

( ) +11,9/0; 4. Franziska Preuß ( Haag ) +19,2/0;

( ) +19,2/0; 5. Linn Persson ( Schweden ) +21,6/1;

( ) +21,6/1; 6. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +22,1/1;

( ) +22,1/1; 7. Katharina Innerhofer ( Österreich ) +37,3/1;

( ) +37,3/1; 8. Lena Häcki ( Schweiz ) +39,6/2;

( ) +39,6/2; 9. Celia Aymonier ( Frankreich ) +40,0/1;

( ) +40,0/1; 10. Wita Semerenko ( Ukraine ) +41,1/1; .

( ) +41,1/1; . ..35. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +1:29,1 Min./2;

( ) +1:29,1 Min./2; ...52. Karolin Horchler ( Clausthal-Zellerfeld ) +1:54,3/2;

( ) +1:54,3/2; ...54. Franziska Hildebrand ( Clausthal-Zellerfeld ) +1:58,6/2;

( ) +1:58,6/2; ...67. Anna Weidel ( Kiefersfelden ) +2:24,2/2

Mittwoch, 4. Dezember: Männer Einzel über 20km, 16.20 Uhr

1. Martin Fourcade ( Frankreich ) 53:11,9 Min./1 Schießf.;

( ) 53:11,9 Min./1 Schießf.; 2. Simon Desthieux ( Frankreich ) +12,7 Sek./1;

( ) +12,7 Sek./1; 3. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) +1:50,8 Min./3;

Maillet ( ) +1:50,8 Min./3; 4. Emilien Jacquelin ( Frankreich ) +2:17,8/2;

( ) +2:17,8/2; 5. Benjamin Weger ( Schweiz ) +2:28,2/1;

( ) +2:28,2/1; 6. Tarjei Bö ( Norwegen ) +2:28,8/2;

( ) +2:28,8/2; 7. Fabien Claude ( Frankreich ) +2:32,4/2;

( ) +2:32,4/2; 8. Matwej Jelissejew ( Russland ) +2:54,6/1;

( ) +2:54,6/1; 9. Alexander Loginow ( Russland ) +2:55,1/2;

( ) +2:55,1/2; 10. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) +3:12,6/2;

( ) +3:12,6/2; ... 16. Benedikt Doll ( Breitnau ) +3:48,3/4;

( ) +3:48,3/4; ... 27. Philipp Horn ( Frankenhain ) +4:49,8/3;

( ) +4:49,8/3; ... 41. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +6:02,7/5;

( ) +6:02,7/5; ... 53. Simon Schempp ( Uhingen ) +6:50,6/5;

( ) +6:50,6/5; ... 72. Erik Lesser ( Frankenhain ) +8:48,2/4;

( ) +8:48,2/4; ... Arnd Peiffer ( Clausthal-Zellerfeld ) ausgeschieden

Donnerstag, 5. Dezember: Frauen Einzel über 15 km, 16,20 Uhr

1. Justine Braisaz ( Frankreich ) 42:35,1 Min./2 Schießf.;

( ) 42:35,1 Min./2 Schießf.; 2. Julia Dschima ( Ukraine ) +11,1 Sek./0;

) +11,1 Sek./0; 3. Julia Simon ( Frankreich ) +17,7/2;

( ) +17,7/2; 4. Ingrid Landmark Tandrevold ( Norwegen ) +25,2/1;

Tandrevold ( ) +25,2/1; 5. Larisa Kuklina ( Russland ) +38,8/2;

( ) +38,8/2; 6. Lena Häcki ( Schweiz ) +1:05,7 Min./3;

( ) +1:05,7 Min./3; 7. Dorothea Wierer ( Italien ) +1:08,4/3;

( ) +1:08,4/3; 8. Monika Hojnisz-Starega ( Polen ) +1:11,7/2;

) +1:11,7/2; 9. Lisa Vittozzi ( Italien ) +1:28,4/2;

( ) +1:28,4/2; 10. Hanna Öberg ( Schweden ) +1:48,7/3;

( ) +1:48,7/3; ... 12. Franziska Preuß ( Haag ) +2:00,2/3;

( ) +2:00,2/3; 18. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +2:30,4/4;

( ) +2:30,4/4; 30. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +3:53,3/4;

( ) +3:53,3/4; 43. Franziska Hildebrand ( Clausthal-Zellerfeld ) +4:36,6/4;

( ) +4:36,6/4; 51. Karolin Horchler ( Clausthal-Zellerfeld ) +5:08,3/4;

( ) +5:08,3/4; 56. Anna Weidel ( Kiefersfelden ) +5:25,8/4

Samstag, 7. Dezember: Herren-Staffel über 4x7,5km, 17.30 Uhr

1. Norwegen ( Johannes Dale , Erlend Bjöntegaard , Tarjei Bö , Johannes Thingnes Bö ) 1:10:30,4 Std./0 Strafrd.+9 Schießf.;

( , , , ) 1:10:30,4 Std./0 Strafrd.+9 Schießf.; 2. Frankreich ( Emilien Jacquelin , Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux , Martin Fourcade ) +32,3 Sek./1+7;

( , Maillet, , ) +32,3 Sek./1+7; 3. Italien ( Lukas Hofer , Thomas Bormolini , Daniele Cappellari , Dominik Windisch ) +1:27,1 Min./0+8;

( , , , ) +1:27,1 Min./0+8; 4. Russland +1:41,4/1+10;

+1:41,4/1+10; 5. Schweden +2:00,7/2+12;

+2:00,7/2+12; 6. Ukraine +2:32,7/0+9;

+2:32,7/0+9; 7. Slowenien +2:47,1/0+11;

+2:47,1/0+11; 8. Deutschland ( Erik Lesser / Frankenhain , Philipp Horn / Frankenhain , Arnd Peiffer / Clausthal-Zellerfeld , Benedikt Doll / Breitnau ) +3:23,1/4+13;

( / , / , / , / ) +3:23,1/4+13; 9. Bulgarien +3:39,0/0+10;

+3:39,0/0+10; 10. Schweiz +3:45,0/2+14

Sonntag, 8. Dezember: Damen-Staffel über 4x6km, 15.30 Uhr

1. Norwegen (Karoline Offigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff , Marte Olsbu Röiseland ) 1:11:08,7 Std./0 Strafrd.+10 Schießf.;

(Karoline Offigstad Knotten, Tandrevold, , ) 1:11:08,7 Std./0 Strafrd.+10 Schießf.; 2. Schweiz ( Elisa Gasparin , Selina Gasparin , Aita Gasparin , Lena Häcki ) +8,5 Sek./0+4;

( , , , ) +8,5 Sek./0+4; 3. Schweden ( Linn Persson , Elvira Öberg , Mona Brorsson , Hanna Öberg ) +10,2/0+8;

( , , , ) +10,2/0+8; 4. Deutschland ( Karolin Horchler / Clausthal-Zellerfeld , Denise Herrmann / Oberwiesenthal , Vanessa Hinz / Schliersee , Franziska Preuß / Haag ) +15,5/1+9;

( / , / , / , / ) +15,5/1+9; 5. Russland +1:37,7 Min./0+9;

+1:37,7 Min./0+9; 6. Frankreich +2:07,3/0+9;

+2:07,3/0+9; 7. Österreich +2:09,5/0+7;

+2:09,5/0+7; 8. Tschechien +2:31,3/1+13;

+2:31,3/1+13; 9. Ukraine +2:47,1/0+8;

+2:47,1/0+8; 10. USA +3:25,0/0+8

10 Bilder Biathlon: Das sind die Weltcup-Stationen 2019/20 Bild: Johan Axelsson

Biathlon Weltcup in Hochfilzen, Österreich: Resultate

Freitag, 13. Dezember: Frauen Sprint über 7.5km, 11.30 Uhr

1. Dorothea Wierer ( Italien ) 21:26,5 Min./1 Schießf.;

( ) 21:26,5 Min./1 Schießf.; 2. Ingrid Landmark Tandrevold ( Norwegen ) +5,9 Sek./0;

Tandrevold ( ) +5,9 Sek./0; 3. Swetlana Mironowa ( Russland ) +18,3/1;

( ) +18,3/1; 4. Paulina Fialkova ( Slowakei ) +22,1/0;

) +22,1/0; 5. Hanna Öberg ( Schweden ) +24,3/1;

( ) +24,3/1; 6. Lucie Charvatova ( Tschechien ) +29,3/1;

( ) +29,3/1; 7. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) +32,4/2;

( ) +32,4/2; 8. Tiril Eckhoff ( Norwegen ) +33,7/2;

( ) +33,7/2; 9. Walj Semerenko ( Ukraine ) +34,7/0;

) +34,7/0; 10. Anais Bescond ( Frankreich ) +38,2/0

( ) +38,2/0 ... 41. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +1:28,3 Min./3;

( ) +1:28,3 Min./3; ... 42. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +1:28,7/2;

( ) +1:28,7/2; ... 49. Anna Weidel ( Kiefersfelden ) +1:42,2/1;

( ) +1:42,2/1; ... 50. Franziska Hildebrand ( Clausthal-Zellerfeld ) +1:47,0/1;

( ) +1:47,0/1; ... 54. Franziska Preuß ( Haag ) +1:54,3/3; 64. Karolin Horchler ( Clausthal-Zellerfeld ) +2:16,9/3

Freitag, 13. Dezember: Herren Sprint über 10km, 14.20 Uhr

1. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) 25:07,8 Min./1 Schießf.;

( ) 25:07,8 Min./1 Schießf.; 2. Simon Desthieux ( Frankreich ) +7,8 Sek./1;

( ) +7,8 Sek./1; 3. Alexander Loginow ( Russland ) +14,6/0;

( ) +14,6/0; 4. Matwej Jelissejew ( Russland ) +20,6/0;

( ) +20,6/0; 5. Lukas Hofer ( Italien ) +20,8/1;

( ) +20,8/1; 6. Tarjei Bö ( Norwegen ) +23,4/2;

( ) +23,4/2; 7. Dominik Windisch ( Italien ) +31,7/1;

( ) +31,7/1; 8. Felix Leitner ( Österreich ) +35,1/0;

( ) +35,1/0; 9. Dmytro Pidrutschnji ( Ukraine ) +37,6/1;

) +37,6/1; 10. Martin Fourcade ( Frankreich ) +38,8/2;

( ) +38,8/2; 11. Benedikt Doll ( Breitnau ) +40,7/2;

( ) +40,7/2; ... 19. Philipp Horn ( Frankenhain ) +57,8/2;

( ) +57,8/2; ... 20. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +57,9/3;

( ) +57,9/3; ... 24. Arnd Peiffer ( Clausthal-Zellerfeld ) +1:03,5 Min./2;

( ) +1:03,5 Min./2; ... 26. Simon Schempp ( Uhingen ) +1:08,2/2;

( ) +1:08,2/2; ... 70. Erik Lesser ( Frankenhain ) +2:20,9/3

Samstag, 14. Dezember: Damen-Staffel über 4x6km, 11.30 Uhr

1. Norwegen (Karoline Offigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff , Marte Olsbu Röiseland ) 1:10:04,7 Std./1 Strafrd.+7 Schießf.;

(Karoline Offigstad Knotten, Tandrevold, , ) 1:10:04,7 Std./1 Strafrd.+7 Schießf.; 2. Russland (Kristina Rezowa, Larisa Kuklina , Swetlana Mironowa , Jekaterina Jurlowa ) +8,2 Sek./0+5;

(Kristina Rezowa, , , ) +8,2 Sek./0+5; 3. Schweiz ( Elisa Gasparin , Selina Gasparin , Aita Gasparin , Lena Häcki ) +1:04,1 Min./1+9;

( , , , ) +1:04,1 Min./1+9; 4. Ukraine +1:09,2/0+8;

+1:09,2/0+8; 5. Kanada +1:09,3/0+7;

+1:09,3/0+7; 6. Tschechien +1:16,1/1+12;

+1:16,1/1+12; 7. Frankreich +1:18,9/1+14;

+1:18,9/1+14; 8. USA +1:37,0/0+6;

+1:37,0/0+6; 9. Polen +2:22,4/1+13;

+2:22,4/1+13; 10. Schweden +2:53,0/2+10;

+2:53,0/2+10; ...12. Deutschland ( Karolin Horchler / Clausthal-Zellerfeld , Denise Herrmann / Oberwiesenthal , Vanessa Hinz / Schliersee , Franziska Hildebrand / Clausthal-Zellerfeld ) +3:05,6/3+12

Samstag, 14. Dezember: Herren Verfolgung über 12.5km, 14.55 Uhr

1. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) 31:27,0 Min./0 Schießf.

( ) 31:27,0 Min./0 Schießf. 2. Alexander Loginow ( Russland ) +33,5 Sek./0

( ) +33,5 Sek./0 3. Emilien Jacquelin ( Frankreich ) +40,5/0

( ) +40,5/0 4. Jakov Fak ( Slowenien ) +41,6/0

( ) +41,6/0 5. Simon Desthieux ( Frankreich ) +41,6/1

( ) +41,6/1 6. Tarjei Bö ( Norwegen ) +1:06,3 Min./2

( ) +1:06,3 Min./2 7. Lukas Hofer ( Italien ) +1:16,9/2

( ) +1:16,9/2 8. Fabien Claude ( Frankreich ) +1:19,9/2

( ) +1:19,9/2 9. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) +1:20,2/2

Maillet ( ) +1:20,2/2 10. Martin Fourcade ( Frankreich ) +1:20,9/2

( ) +1:20,9/2 ... 12. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +1:24,1/2

( ) +1:24,1/2 13. Arnd Peiffer ( Clausthal-Zellerfeld ) +1:28,8/1

( ) +1:28,8/1 14. Benedikt Doll ( Breitnau ) +1:36,9/2

( ) +1:36,9/2 ... 18. Philipp Horn ( Frankenhain ) +2:02,2/3

( ) +2:02,2/3 ... 28. Simon Schempp ( Uhingen ) +2:52,3/3

Samstag, 15. Dezember: Damen Verfolgung über 10 km, 12.00 Uhr

1. Tiril Eckhoff ( Norwegen ) 29:14,6 Min./0 Schießf.;

( ) 29:14,6 Min./0 Schießf.; 2. Hanna Öberg ( Schweden ) +25,8 Sek./2;

( ) +25,8 Sek./2; 3. Ingrid Landmark Tandrevold ( Norwegen ) +39,7/1;

Tandrevold ( ) +39,7/1; 4. Justine Braisaz ( Frankreich ) +47,9/2;

( ) +47,9/2; 5. Paulina Fialkova ( Slowakei ) +1:02,9 Min./2;

) +1:02,9 Min./2; 6. Anais Bescond ( Frankreich ) +1:07,8/1;

( ) +1:07,8/1; 7. Kaisa Mäkäräinen ( Finnland ) +1:14,0/2;

( ) +1:14,0/2; 8. Eva Kristejn Puskarcikova ( Tschechien ) +1:16,0/1;

( ) +1:16,0/1; 9. Dorothea Wierer ( Italien ) +1:20,9/5;

( ) +1:20,9/5; 10. Celia Aymonier ( Frankreich ) +1:21,7/1;

( ) +1:21,7/1; ... 12. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +1:29,5/1;

( ) +1:29,5/1; 33. Franziska Hildebrand ( Clausthal-Zellerfeld ) +2:52,9/1;

( ) +2:52,9/1; 41. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +3:26,3/7;

( ) +3:26,3/7; 54. Anna Weidel ( Kiefersfelden ) +4:18,4/3

Samstag, 15. Dezember: Herren-Staffel über 4x7.5km, 14 Uhr

1. Norwegen ( Johannes Dale , Erlend Bjöntegaard , Tarjei Bö , Johannes Thingnes Bö ) 1:14:44,2 Std./1 Strafrd.+7 Schießf.;

( , , , ) 1:14:44,2 Std./1 Strafrd.+7 Schießf.; 2. Deutschland ( Philipp Horn / Frankenhain , Johannes Kühn / Reit im Winkl , Arnd Peiffer / Clausthal-Zellerfeld , Benedikt Doll / Breitnau ) +2,0 Sek./0+6;

( / , / , / , / ) +2,0 Sek./0+6; 3. Frankreich (Antonin Guigonnat, Emilien Jacquelin , Fabien Claude , Quentin Fillon Maillet) +51,9/1+8;

(Antonin Guigonnat, , , Maillet) +51,9/1+8; 4. Kanada +1:28,7 Min./0+6;

+1:28,7 Min./0+6; 5. Tschechien +1:52,2/0+9;

+1:52,2/0+9; 6. Russland +2:01,7/1+8;

+2:01,7/1+8; 7. Weißrussland +2:37,6/0+7;

+2:37,6/0+7; 8. Italien +2:38,4/0+11;

+2:38,4/0+11; 9. Slowenien +2:39,7/1+10;

+2:39,7/1+10; 10. Schweden +2:48,2/3+9

Biathlon Weltcup in Annecy, Frankreich: Ergebnisse, Resultate Sieger

Donnerstag, 19. Dezember: Herren, 10 km Sprint 14.15 Uhr

1. Benedikt Doll ( Breitnau ) 23:22,1 Min./0 Schießf.

( ) 23:22,1 Min./0 Schießf. 2. Tarjei Bö ( Norwegen ) +9,4 Sek./0

( ) +9,4 Sek./0 3. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) +11,3/0

Maillet ( ) +11,3/0 4. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) +14,8/2

( ) +14,8/2 5. Erlend Bjöntegaard ( Norwegen ) +15,0/0

( ) +15,0/0 6. Johannes Dale ( Norwegen ) +26,7/0

( ) +26,7/0 7. Dominik Windisch ( Italien ) +28,0/0

( ) +28,0/0 8. Simon Desthieux ( Frankreich ) +36,4/1

( ) +36,4/1 9. Lukas Hofer ( Italien ) +37,1/1

( ) +37,1/1 10. Julian Eberhard ( Österreich ) +40,5/2

) +40,5/2 ... 14. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +54,5/2

( ) +54,5/2 21. Arnd Peiffer ( Clausthal-Zellerfeld ) +1:10,3 Min./1

( ) +1:10,3 Min./1 25. Philipp Horn ( Frankenhain ) +1:13,0/2

( ) +1:13,0/2 32. Simon Schempp ( Uhingen ) +1:19,5/1

( ) +1:19,5/1 82. Erik Lesser ( Frankenhain ) +2:53,0/3

Freitag, 20. Dezember: Damen, 7,5 km Sprint 14.15 Uhr

1. Tiril Eckhoff ( Norwegen ) 20:27,0 Min./1 Schießf.

( ) 20:27,0 Min./1 Schießf. 2. Justine Braisaz ( Frankreich ) +6,2 Sek./0

( ) +6,2 Sek./0 3. Marketa Davidova ( Tschechien ) +20,5/0

( ) +20,5/0 4. Swetlana Mironowa ( Russland ) +22,5/0

( ) +22,5/0 5. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +29,7/2

( ) +29,7/2 6. Ingrid Landmark Tandrevold ( Norwegen ) +31,7/1

Tandrevold ( ) +31,7/1 7. Iryna Krjuko ( Weißrussland ) +44,9/0

( ) +44,9/0 8. Julia Simon ( Frankreich ) +46,7/1

( ) +46,7/1 9. Olena Pidgruschna ( Ukraine ) +47,1/0

) +47,1/0 10. Paulina Fialkova ( Slowakei ) +48,8/1

) +48,8/1 ... 12. Franziska Preuß ( Haag ) +57,6/2

( ) +57,6/2 23. Janina Hettich ( Schönwald im Schwarzwald ) +1:25,9 Min./1

( im ) +1:25,9 Min./1 49. Marion Deigentesch ( Teisendorf ) +2:01,7/2

( ) +2:01,7/2 64. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +2:21,5/4

( ) +2:21,5/4 87. Maren Hammerschmidt ( Winterberg ) +3:37,6/6

Samstag, 21. Dezember: Herren-Verfolgung über 12.5 Kilometer, 13 Uhr

1. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) 30:07,8 Min./1 Schießf.;

( ) 30:07,8 Min./1 Schießf.; 2. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) +22,0 Sek./0;

Maillet ( ) +22,0 Sek./0; 3. Vetle Sjaastad Christiansen ( Norwegen ) +1:00,0 Min./1;

( ) +1:00,0 Min./1; 4. Tarjei Bö ( Norwegen ) +1:01,7/2;

( ) +1:01,7/2; 5. Benedikt Doll ( Breitnau ) +1:23,8/3;

( ) +1:23,8/3; 6. Emilien Jacquelin ( Frankreich ) +1:32,3/2;

( ) +1:32,3/2; 7. Martin Fourcade ( Frankreich ) +1:32,5/2;

( ) +1:32,5/2; 8. Erlend Bjöntegaard ( Norwegen ) +1:42,0/5;

( ) +1:42,0/5; 9. Arnd Peiffer ( Clausthal-Zellerfeld ) +1:51,6/1;

( ) +1:51,6/1; 10. Simon Schempp ( Uhingen ) +1:58,3/0;

( ) +1:58,3/0; 11. Philipp Horn ( Frankenhain ) +2:04,0/1;

( ) +2:04,0/1; ...23. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +3:04,0/6

Samstag, 21. Dezember: Damen-Verfolgung über 10km, 15 Uhr

1. Tiril Eckhoff ( Norwegen ) 29:41,6 Min./2 Schießf.;

( ) 29:41,6 Min./2 Schießf.; 2. Ingrid Landmark Tandrevold ( Norwegen ) +38,1 Sek./2;

Tandrevold ( ) +38,1 Sek./2; 3. Lena Häcki ( Schweiz ) +46,0/2;

( ) +46,0/2; 4. Dorothea Wierer ( Italien ) +58,5/1;

( ) +58,5/1; 5. Justine Braisaz ( Frankreich ) +1:02,8 Min./4;

( ) +1:02,8 Min./4; 6. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +1:10,8/4;

( ) +1:10,8/4; 7. Franziska Preuß ( Haag ) +1:16,4/1;

( ) +1:16,4/1; 8. Iryna Krjuko ( Weißrussland ) +1:28,0/1;

( ) +1:28,0/1; 9. Julia Simon ( Frankreich ) +1:39,1/4;

( ) +1:39,1/4; 10. Paulina Fialkova ( Slowakei ) +1:45,8/2;

) +1:45,8/2; ...31. Janina Hettich ( Schönwald im Schwarzwald ) +3:00,5/3;

( im ) +3:00,5/3; 46. Marion Deigentesch ( Teisendorf ) +4:02,7/4

Sonntag, 22. Dezember: Herren Massenstart über 15km, 12.10 Uhr

1. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) 41:36,3 Min./1 Schießf.;

( ) 41:36,3 Min./1 Schießf.; 2. Emilien Jacquelin ( Frankreich ) +42,1 Sek./1;

( ) +42,1 Sek./1; 3. Tarjei Bö ( Norwegen ) +51,8/1;

( ) +51,8/1; 4. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) +1:03,3 Min./2;

Maillet ( ) +1:03,3 Min./2; 5. Martin Fourcade ( Frankreich ) +1:05,0/1;

( ) +1:05,0/1; 6. Johannes Dale ( Norwegen ) +1:51,9/2;

( ) +1:51,9/2; 7. Arnd Peiffer ( Clausthal-Zellerfeld ) +1:53,9/2;

( ) +1:53,9/2; 8. Simon Eder ( Österreich ) +2:00,6/1;

( ) +2:00,6/1; 9. Erlend Bjöntegaard ( Norwegen ) +2:09,7/1;

( ) +2:09,7/1; 10. Simon Desthieux ( Frankreich ) +2:15,7/4;

( ) +2:15,7/4; ... 14. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +2:37,4/0;

( ) +2:37,4/0; ... 16. Benedikt Doll ( Breitnau ) +3:05,4/2;

( ) +3:05,4/2; ... 24. Simon Schempp ( Uhingen ) +4:20,1/4;

( ) +4:20,1/4; ... 28. Philipp Horn ( Frankenhain ) +5:16,9/5

Sonntag, 22. Dezember: Damen Massenstart über 12.5km, 14.15 Uhr

1. Tiril Eckhoff ( Norwegen ) 38:52,8 Min./2 Schießf.;

( ) 38:52,8 Min./2 Schießf.; 2. Dorothea Wierer ( Italien ) +1:24,9 Min./2;

( ) +1:24,9 Min./2; 3. Linn Persson ( Schweden ) +1:25,1/1;

( ) +1:25,1/1; 4. Kaisa Mäkäräinen ( Finnland ) +1:35,6/4;

( ) +1:35,6/4; 5. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +1:43,0/4;

( ) +1:43,0/4; 6. Jekaterina Jurlowa ( Russland ) +1:43,6/2;

( ) +1:43,6/2; 7. Anais Bescond ( Frankreich ) +1:45,0/1;

( ) +1:45,0/1; 8. Franziska Preuß ( Haag ) +1:45,2/2;

( ) +1:45,2/2; 9. Lisa Theresa Hauser ( Österreich ) +1:46,9/2;

( ) +1:46,9/2; 10. Mona Brorsson ( Schweden ) +2:03,8/2

Biathlon Weltcup in Oberhof, Deutschland: Gewinner und Gewinnerinnen

Donnerstag, 9. Januar: Frauen Sprint über 7.5km, 14.30 Uhr

1. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) 22:04,9 Min./0 Schießf.;

( ) 22:04,9 Min./0 Schießf.; 2. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +33,1 Sek./1;

( ) +33,1 Sek./1; 3. Julia Simon ( Frankreich ) +47,4/1;

( ) +47,4/1; 4. Dorothea Wierer ( Italien ) +1:01,8 Min./1;

( ) +1:01,8 Min./1; 5. Tiril Eckhoff ( Norwegen ) +1:07,1/2;

( ) +1:07,1/2; 6. Paulina Fialkova ( Slowakei ) +1:09,1/1;

) +1:09,1/1; 7. Emma Lunder ( Kanada ) +1:14,9/0;

) +1:14,9/0; 8. Monika Hojnisz-Starega ( Polen ) +1:15,0/1;

) +1:15,0/1; 9. Kamila Zuk ( Polen ) +1:29,8/2;

( ) +1:29,8/2; 10. Katharina Innerhofer ( Österreich ) +1:32,8/2;

( ) +1:32,8/2; ... 15. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +1:49,8/1;

( ) +1:49,8/1; ... 39. Janina Hettich ( Schönwald im Schwarzwald ) +2:40,2/3;

( im ) +2:40,2/3; ... 48. Maren Hammerschmidt ( Winterberg ) +2:59,5/1;

( ) +2:59,5/1; ... 61. Franziska Hildebrand ( Clausthal-Zellerfeld ) +3:35,2/4;

( ) +3:35,2/4; ... 68. Marion Deigentesch ( Teisendorf ) +3:50,8/3

Freitag, 10. Januar: Herren Sprint über 10km, 14.30 Uhr

1. Martin Fourcade ( Frankreich ) 25:27,2 Min./0 Schießf.;

( ) 25:27,2 Min./0 Schießf.; 2. Emilien Jacquelin ( Frankreich ) +25,5 Sek./1;

( ) +25,5 Sek./1; 3. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +33,0/1;

( ) +33,0/1; 4. Matwej Jelissejew ( Russland ) +41,1/0;

( ) +41,1/0; 5. Alexander Loginow ( Russland ) +47,8/1;

( ) +47,8/1; 6. Simon Desthieux ( Frankreich ) +49,8/1;

( ) +49,8/1; 7. Arnd Peiffer ( Clausthal-Zellerfeld ) +1:00,1 Min./1;

( ) +1:00,1 Min./1; 8. Erlend Bjöntegaard ( Norwegen ) +1:06,5/2;

( ) +1:06,5/2; 9. Johannes Dale ( Norwegen ) +1:18,2/2;

( ) +1:18,2/2; 10. Vetle Sjaastad Christiansen ( Norwegen ) +1:24,8/3;

( ) +1:24,8/3; ... 13. Philipp Horn ( Frankenhain ) +1:29,7/2;

( ) +1:29,7/2; ... 43. Simon Schempp ( Uhingen ) +2:31,6/1;

( ) +2:31,6/1; ... 44. Benedikt Doll ( Breitnau ) +2:32,3/4;

( ) +2:32,3/4; ... 86. Lucas Fratzscher ( Oberhof ) +3:50,2/4

Samstag, 11. Januar: Damen, 4 x 6 km Staffel, 12 Uhr

1. Norwegen ( Synnöve Solemdal , Ingrid Landmark Tandrevold, Marte Olsbu Röiseland , Tiril Eckhoff ) 1:14:11,6 Std./0 Strafrd.+11 Schießf.;

( , Tandrevold, , ) 1:14:11,6 Std./0 Strafrd.+11 Schießf.; 2. Schweden ( Elvira Öberg , Linn Persson , Mona Brorsson , Hanna Öberg ) +21,1 Sek./0+10;

( , , , ) +21,1 Sek./0+10; 3. Frankreich ( Julia Simon , Anais Bescond , Celia Aymonier , Justine Braisaz ) +33,1/0+12;

( , , , ) +33,1/0+12; 4. Deutschland ( Vanessa Hinz / Schliersee , Janina Hettich / Schönwald im Schwarzwald , Maren Hammerschmidt / Winterberg , Denise Herrmann / Oberwiesenthal ) +1:10,4 Min./1+11;

( / , / im , / , / ) +1:10,4 Min./1+11; 5. Schweiz +1:24,5/1+9;

+1:24,5/1+9; 6. Ukraine +1:35,9/1+7;

+1:35,9/1+7; 7. Russland +2:20,7/0+14;

+2:20,7/0+14; 8. Weißrussland +2:37,4/1+10;

+2:37,4/1+10; 9. Italien +2:41,2/3+11;

+2:41,2/3+11; 10. Tschechien +3:38,6/3+10

Samstag, 11. Januar: Herren, 4 x 7,5 km Staffel, 14.15 Uhr

1. Norwegen ( Lars Helge Birkeland , Erlend Bjöntegaard , Johannes Dale , Vetle Sjaastad Christiansen ) 1:19:32,3 Std./2 Strafrd.+8 Schießf.;

( , , , ) 1:19:32,3 Std./2 Strafrd.+8 Schießf.; 2. Frankreich ( Emilien Jacquelin , Martin Fourcade , Simon Desthieux , Quentin Fillon Maillet) +4,4 Sek./2+6;

( , , , Maillet) +4,4 Sek./2+6; 3. Deutschland ( Philipp Horn / Frankenhain , Johannes Kühn / Reit im Winkl , Arnd Peiffer / Clausthal-Zellerfeld , Benedikt Doll / Breitnau ) +48,2/2+14;

( / , / , / , / ) +48,2/2+14; 4. Russland +1:09,0 Min./0+9;

+1:09,0 Min./0+9; 5. Weißrussland +1:54,0/1+12;

+1:54,0/1+12; 6. Slowenien +2:43,7/0+14;

+2:43,7/0+14; 7. Schweiz +2:56,1/0+19;

+2:56,1/0+19; 8. Tschechien +3:07,6/3+14;

+3:07,6/3+14; 9. Österreich +3:24,8/2+11;

+3:24,8/2+11; 10. Ukraine +3:31,1/3+9

Sonntag, 12. Januar: Damen Massenstart 12.5km, 12.45 Uhr

1. Kaisa Mäkäräinen ( Finnland ) 39:58,9 Min./1 Schießf.;

( ) 39:58,9 Min./1 Schießf.; 2. Tiril Eckhoff ( Norwegen ) +30,2 Sek./4;

( ) +30,2 Sek./4; 3. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) +35,0/3;

( ) +35,0/3; 4. Dorothea Wierer ( Italien ) +1:08,8 Min./5;

( ) +1:08,8 Min./5; 5. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +1:25,0/6;

( ) +1:25,0/6; 6. Hanna Öberg ( Schweden ) +1:38,0/5;

( ) +1:38,0/5; 7. Iryna Krjuko ( Weißrussland ) +1:40,7/4;

( ) +1:40,7/4; 8. Lena Häcki ( Schweiz ) +1:49,7/8;

( ) +1:49,7/8; 9. Lisa Vittozzi ( Italien ) +1:50,7/5;

( ) +1:50,7/5; 10. Katharina Innerhofer ( Österreich ) +1:52,0/7;

( ) +1:52,0/7; ... 25. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +3:25,0/9

Sonntag, 12. Januar: Herren Massenstart 15km, 14.30 Uhr

1. Martin Fourcade ( Frankreich ) 41:01,4 Min./2 Schießf.;

( ) 41:01,4 Min./2 Schießf.; 2. Arnd Peiffer ( Clausthal-Zellerfeld ) +20,1 Sek./3;

( ) +20,1 Sek./3; 3. Simon Desthieux ( Frankreich ) +20,3/3;

( ) +20,3/3; 4. Johannes Dale ( Norwegen ) +38,9/4;

( ) +38,9/4; 5. Jakov Fak ( Slowenien ) +43,1/3;

( ) +43,1/3; 6. Philipp Horn ( Frankenhain ) +43,2/4;

( ) +43,2/4; 7. Jesper Nelin ( Schweden ) +44,8/4;

( ) +44,8/4; 8. Vetle Sjaastad Christiansen ( Norwegen ) +48,9/5;

( ) +48,9/5; 9. Michal Krcmar ( Tschechien ) +58,8/4;

( ) +58,8/4; 10. Matwej Jelissejew ( Russland ) +59,8/4;

( ) +59,8/4; ... 19. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +1:37,8 Min./6;

( ) +1:37,8 Min./6; 22. Benedikt Doll ( Breitnau ) +2:04,9/7;

( ) +2:04,9/7; 27. Simon Schempp ( Uhingen ) +3:27,8/2

Biathlon Weltcup in Ruhpolding, Deutschland: Sieger und Siegerinnen

Mittwoch, 15. Januar: Damen, 7,5 km Sprint, 14.30 Uhr

1. Tiril Eckhoff ( Norwegen ) 18:55,5 Min./0 Schießf.;

( ) 18:55,5 Min./0 Schießf.; 2. Hanna Öberg ( Schweden ) +29,7 Sek./0;

( ) +29,7 Sek./0; 3. Dorothea Wierer ( Italien ) +36,8/0;

( ) +36,8/0; 4. Hanna Sola ( Weißrussland ) +50,1/0;

( ) +50,1/0; 5. Paulina Fialkova ( Slowakei ) +51,2/0;

) +51,2/0; 6. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) +55,4/1;

( ) +55,4/1; 7. Julia Simon ( Frankreich ) +59,1/1;

( ) +59,1/1; 8. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +1:03,2 Min./0;

( ) +1:03,2 Min./0; 9. Lisa Vittozzi ( Italien ) +1:06,3/1;

( ) +1:06,3/1; 10. Kamila Zuk ( Polen ) +1:09,3/1;

( ) +1:09,3/1; ... 14. Franziska Preuß ( Haag ) +1:22,8/0;

( ) +1:22,8/0; 19. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +1:29,2/3;

( ) +1:29,2/3; 38. Karolin Horchler ( Clausthal-Zellerfeld ) +1:57,0/1;

( ) +1:57,0/1; 43. Maren Hammerschmidt ( Winterberg ) +2:04,3/1;

( ) +2:04,3/1; 45. Janina Hettich ( Schönwald im Schwarzwald ) +2:05,7/2

Donnerstag, 16. Januar: Männer Sprint 10km, 14.30 Uhr

1. Martin Fourcade (Frankreich) 22:41,5 Min./0 Schießf.;

2. Quentin Fillon Maillet (Frankreich) +3,1 Sek./0;

3. Benedikt Doll (Breitnau) +12,0/0;

4. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) +22,2/1;

5. Fabien Claude (Frankreich) +23,5/1;

6. Simon Desthieux (Frankreich) +23,5/1;

7. Philipp Nawrath (Ruhpolding) +24,6/0;

8. Artem Pryma (Ukraine) +27,3/0;

9. Johannes Kühn (Reit im Winkl) +32,0/1;

10. Dmytro Pidrutschnji (Ukraine) +34,8/0;

... 19. Roman Rees (Freiburg im Breisgau) +58,5/0;

22. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) +1:05,0 Min./2;

24. Philipp Horn (Frankenhain) +1:09,5/2

Freitag, 17. Januar: Damen, 4 x 6 km Staffel, 14.30 Uhr

1. Norwegen (Karoline Offigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Röiseland) 1:08:46,4 Std./0 Strafrd.+9 Schießf.

2. Frankreich (Julia Simon, Anais Bescond, Celia Aymonier, Justine Braisaz) +10,7 Sek./0+8

3. Schweiz (Elisa Gasparin, Selina Gasparin, Aita Gasparin, Lena Häcki) +20,7/0+4

4. Deutschland (Karolin Horchler/Clausthal-Zellerfeld, Franziska Preuß/Haag, Vanessa Hinz/Schliersee, Denise Herrmann/Oberwiesenthal) +31,7/2+4

5. Schweden +54,3/0+11

6. Ukraine +54,8/0+7

7. Italien +59,7/0+10

8. Österreich +2:05,7 Min./1+6

9. China +2:15,7/0+3

10. USA +2:32,9/1+9

Samstag, 18. Januar: Herren Staffel, 4x7.5km, 14.15 Uhr

1. Frankreich (Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet) 1:18:11,2 Std./0 Strafrd.+6 Schießf.;

2. Norwegen (Johannes Dale, Erlend Bjöntegaard, Tarjei Bö, Vetle Sjaastad Christiansen) +1:12,2 Min./0+10;

3. Österreich (Dominik Landertinger, Simon Eder, Felix Leitner, Julian Eberhard) +1:24,3/0+4;

4. Russland +1:32,3/0+5;

5. Deutschland (Roman Rees/Freiburg im Breisgau, Philipp Nawrath/Ruhpolding, Arnd Peiffer/Clausthal-Zellerfeld, Benedikt Doll/Breitnau) +2:13,1/0+12;

6. Weißrussland +2:39,0/1+9;

7. Slowenien +2:55,7/0+8;

8. Ukraine +3:42,6/0+6;

9. Schweden +4:05,9/1+12;

10. USA +4:09,8/0+9

Sonntag, 19. Januar: Frauen Verfolgung 10km, 12.15 Uhr

1. Tiril Eckhoff (Norwegen) 34:08,7 Min./1 Schießf.;

2. Paulina Fialkova (Slowakei) +46,3 Sek./2;

3. Hanna Öberg (Schweden) +55,1/2;

4. Johanna Skottheim (Schweden) +57,3/1;

5. Linn Persson (Schweden) +1:02,6 Min./1;

6. Denise Herrmann (Oberwiesenthal) +1:11,8/3;

7. Monika Hojnisz-Starega (Polen) +1:12,1/2;

8. Wita Semerenko (Ukraine) +1:13,1/0;

9. Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) +1:38,5/3;

10. Susan Dunklee (USA) +1:39,7/3;

... 12. Franziska Preuß (Haag) +1:56,4/2;

... 17. Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld) +2:02,6/2;

... 21. Vanessa Hinz (Schliersee) +2:17,4/4; .

... 28. Maren Hammerschmidt (Winterberg) +2:34,4/3;

... 59. Janina Hettich (Schönwald im Schwarzwald) +5:59,9/9

Sonntag, 19. Januar: Herren Verfolgung 12.5km, 14.30 Uhr

1. Martin Fourcade (Frankreich) 31:26,8 Min./0 Schießf.;

2. Quentin Fillon Maillet (Frankreich) +17,6 Sek./1;

3. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) +46,0/1;

4. Simon Desthieux (Frankreich) +46,1/1;

5. Benedikt Doll (Breitnau) +52,2/1;

6. Emilien Jacquelin (Frankreich) +1:04,9 Min./3;

7. Tarjei Bö (Norwegen) +1:05,4/1;

8. Antonin Guigonnat (Frankreich) +1:06,4/1;

9. Johannes Dale (Norwegen) +1:07,4/1;

10. Alexander Loginow (Russland) +1:08,7/2;

... 12. Philipp Nawrath (Ruhpolding) +1:19,7/3;

... 14. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) +1:26,5/1;

... 19. Roman Rees (Freiburg im Breisgau) +2:03,3/2;

... 24. Johannes Kühn (Reit im Winkl) +2:34,2/6;

... 37. Philipp Horn (Frankenhain) +3:06,4/4

Biathlon Weltcup in Pokljuka, Slowenien: Ergebnisse Resultate Sieger

Donnerstag, 23. Januar: Herren Einzel über 20 km, 14.15 Uhr

1. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) 47:54,3 Min./0 Schießf.

2. Martin Fourcade (Frankreich) +11,4 Sek./0; 3. Fabien Claude (Frankreich) +25,6/0

4. Philipp Nawrath (Ruhpolding) +36,7/0

5. Johannes Dale (Norwegen) +1:02,4 Min./1

6. Tarjei Bö (Norwegen) +1:26,4/1

7. Quentin Fillon Maillet (Frankreich) +1:28,5/2

8. Johannes Kühn (Reit im Winkl) +1:41,8/1

9. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) +1:56,1/1

10. Benedikt Doll (Breitnau) +2:06,5/2

... 14. Philipp Horn (Frankenhain) +2:30,5/2

20. Erik Lesser (Frankenhain) +3:23,5/1

45. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) +5:30,6/4

Biathlon Männer/Frauen in: Resultate

Freitag, 24. Januar: Frauen Einzel 15km, 14.15 Uhr

1. Denise Herrmann (Oberwiesenthal) 41:33,4 Min./0 Schießf.;

2. Hanna Öberg (Schweden) +59,2 Sek./1;

3. Anais Bescond (Frankreich) +1:15,7 Min./0;

4. Lisa Vittozzi (Italien) +1:21,7/0;

5. Franziska Preuß (Haag) +2:02,8/0;

6. Clare Egan (USA) +2:10,4/0;

7. Lisa Theresa Hauser (Österreich) +2:53,2/1;

8. Irina Starych (Russland) +2:59,5/0;

9. Aita Gasparin (Schweiz) +3:02,6/1;

10. Emma Lunder (Kanada) +3:06,8/1;

... 15. Vanessa Hinz (Schliersee) +3:36,1/2;

... 20. Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld) +3:48,2/1;

... 26. Janina Hettich (Schönwald im Schwarzwald) +4:48,8/3;

... 42. Maren Hammerschmidt (Winterberg) +5:59,7/3

Samstag, 25. Januar: Single Mixed Staffel (M+W), 13.15 Uhr

1. Emilien Jacquelin/Anais Bescond (Frankreich) 38:33,4 Min./0 Strafrd.+5 Schießf.;

2. Rene Zahkna/Regina Oja (Estland) +5,9 Sek./0+3;

3. Lisa Theresa Hauser/Simon Eder (Österreich) +12,1/0+6;

4. Emma Lunder/Christian Gow (Kanada) +16,0/0+6;

5. Anastassija Merkuschina/Dmytro Pidrutschnji (Ukraine) +28,8/1+4;

6. Serafin Wiestner/Irene Cadurisch (Schweiz) +40,7/0+7;

7. Baiba Bendika/Andrejs Rastorgujevs (Lettland) +41,2/0+8;

8. Frolina Anna/Lapschin Timofei (Südkorea) +43,7/1+8;

9. Iryna Krjuko/Viktar Krjuko (Weißrussland) +44,1/0+3;

10. Vetle Sjaastad Christiansen/Karoline Offigstad Knotten (Norwegen) +48,9/0+7;

11. Franziska Preuß/Erik Lesser (Haag/Frankenhain) +49,1/0+6

Samstag, 25. Januar: Mixed Staffel (M+W), 15 Uhr

1. Frankreich 1:17:53,3 Std./0 Strafrd.+8 Schießf.;

2. Norwegen +40,6 Sek./0+4;

3. Deutschland +1:01,4 Min./0+5;

4. Russland +1:24,8/0+7;

5. Schweden +1:34,1/0+6;

6. Tschechien +1:49,8/1+5;

7. Österreich +2:01,1/1+10;

8. Weißrussland +2:29,6/0+7;

9. Italien +2:52,8/0+12;

10. Ukraine +3:30,8/0+9

Sonntag, 26. Januar: Herren Massenstart 15 km, 15.00 Uhr

1. Quentin Fillon Maillet (Frankreich) 36:21,5 Min./1 Schießf.;

2. Benedikt Doll (Breitnau) +10,0 Sek./1;

3. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) +10,3/2;

4. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) +10,6/1;

5. Martin Fourcade (Frankreich) +10,8/1;

6. Erlend Bjöntegaard (Norwegen) +21,4/2;

7. Johannes Dale (Norwegen) +39,8/2;

8. Simon Eder (Österreich) +42,8/0;

9. Tarjei Bö (Norwegen) +43,5/2;

10. Lukas Hofer (Italien) +1:05,4 Min./2;

... 12. Philipp Horn (Frankenhain) +1:13,2/3;

... 13. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) +1:18,2/1;

... 14. Erik Lesser (Frankenhain) +1:24,7/1;

... 18. Philipp Nawrath (Ruhpolding) +1:41,8/2;

... 26. Johannes Kühn (Reit im Winkl) +2:34,3/6

Sonntag, 26. Januar: Damen Massenstart 12.5km, 12.15 Uhr

1. Hanna Öberg (Schweden) 34:14,4 Min./1 Schießf.;

2. Lisa Vittozzi (Italien) +6,5 Sek./0;

3. Anais Bescond (Frankreich) +27,6/0;

4. Monika Hojnisz-Starega (Polen) +37,5/1;

5. Justine Braisaz (Frankreich) +44,1/3;

6. Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) +48,4/3;

7. Lisa Theresa Hauser (Österreich) +59,9/1;

8. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) +1:09,0 Min./2;

9. Dorothea Wierer (Italien) +1:09,6/3;

10. Marketa Davidova (Tschechien) +1:22,5/2;

... 15. Denise Herrmann (Oberwiesenthal) +2:00,1/5;

... 24. Vanessa Hinz (Schliersee) +2:43,9/4;

... 30. Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld) +4:23,2/5

Biathlon 2020 in Antholz , Italien : Ergebnisse heute am 20.02.2020

Donnerstag, 13. Februar: Mixed Staffel 4x6 km, 14.45 Uhr

1. Norwegen (Marte Olsbu Röiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö) 1:02:27,7 Std./0 Strafrd.+7 Schießf.;

2. Italien (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer, Dominik Windisch) +15,6 Sek./0+6;

3. Tschechien (Eva Kristejn Puskarcikova, Marketa Davidova, Ondrej Moravec, Michal Krcmar) +30,8/0+2;

4. Deutschland (Franziska Preuß/Haag, Denise Herrmann/Oberwiesenthal, Arnd Peiffer/Clausthal-Zellerfeld, Benedikt Doll/Breitnau) +49,2/1+11;

5. Ukraine +56,1/1+7;

6. Russland +59,4/0+8;

7. Frankreich +1:08,6 Min./1+9;

8. Österreich +1:39,2/1+7;

9. Finnland +1:39,5/0+10; 10.

Schweiz +1:50,5/2+14

Freitag, 14. Februar: Damen, 7,5 km Sprint 14.45 Uhr

1. Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) 21:13,1 Min./1 Schießf.

2. Susan Dunklee (USA) +6,8 Sek./0

3. Lucie Charvatova (Tschechien) +21,3/1

4. Olena Pidgruschna (Ukraine) +25,6/1

5. Denise Herrmann (Oberwiesenthal) +30,5/3

6. Lisa Vittozzi (Italien) +37,6/2

7. Dorothea Wierer (Italien) +39,0/2

8. Franziska Preuß (Haag) +40,8/2

9. Ivona Fialkova (Slowakei) +44,2/1

10. Aita Gasparin (Schweiz) +44,4/0

... 14. Vanessa Hinz (Schliersee) +49,5/2

... 23. Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld) +1:11,2 Min./1

... 65. Janina Hettich (Schönwald im Schwarzwald) +2:23,4/5

Samstag, 15. Februar: Herren, 10 km Sprint 14.45 Uhr

1. Alexander Loginow (Russland) 22:48,1 Min./0 Schießf.

2. Quentin Fillon Maillet (Frankreich) +6,5 Sek./1

3. Martin Fourcade (Frankreich) +19,5/0

4. Tarjei Bö (Norwegen) +22,5/0

5. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) +23,9/1

6. Emilien Jacquelin (Frankreich) +29,8/1

7. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) +39,7/0

8. Philipp Horn (Frankenhain) +44,4/2

9. Felix Leitner (Österreich) +52,1/0

10. Dmytro Pidrutschnji (Ukraine) +56,4/1

... 14. Benedikt Doll (Breitnau) +1:11,6 Min./3

... 40. Johannes Kühn (Reit im Winkl) +1:59,3/4

Sonntag, 16.02.2020, 10 km Verfolgung Frauen, 13 Uhr

1. Dorothea Wierer (Italien) 29:22,0 Min./1 Schießf.;

2. Denise Herrmann (Oberwiesenthal) +9,5 Sek./3;

3. Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) +13,8/3;

4. Hanna Öberg (Schweden) +22,3/2;

5. Vanessa Hinz (Schliersee) +26,8/1;

6. Ivona Fialkova (Slowakei) +35,7/2;

7. Franziska Preuß (Haag) +40,6/2;

8. Lisa Theresa Hauser (Österreich) +51,4/1;

9. Baiba Bendika (Lettland) +1:03,2 Min./2;

10. Aita Gasparin (Schweiz) +1:07,4/1;

... 15. Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld) +1:30,3/0

Sonntag, 16.02.2020, 12,5 km Verfolgung Männer, 15.15 Uhr

1. Emilien Jacquelin (Frankreich) 31:15,2 Min./0 Schießf.;

2. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) +0,4 Sek./2;

3. Alexander Loginow (Russland) +23,9/1;

4. Martin Fourcade (Frankreich) +46,3/2;

5. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) +53,9/1;

6. Tarjei Bö (Norwegen) +1:12,5 Min./2;

7. Quentin Fillon Maillet (Frankreich) +1:25,9/6;

8. Simon Desthieux (Frankreich) +1:26,9/1;

9. Felix Leitner (Österreich) +1:33,0/2;

10. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) +1:58,4/1;

... 18. Philipp Horn (Frankenhain) +2:19,0/6;

... 28. Johannes Kühn (Reit im Winkl) +3:14,3/5;

... 29. Benedikt Doll (Breitnau) +3:15,9/7

Sonntag, 18.02.2020, 15 km Einzel der Damen, 14.15 Uhr

1. Dorothea Wierer (Italien) 43:07,7 Min./2 Schießf.;

2. Vanessa Hinz (Schliersee) +2,2 Sek./1;

3. Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) +15,8/2;

4. Hanna Öberg (Schweden) +38,7/2;

5. Franziska Preuß (Haag) +1:03,4 Min./2;

6. Monika Hojnisz-Starega (Polen) +1:10,1/2;

7. Christina Rieder (Österreich) +1:20,6/1;

8. Marketa Davidova (Tschechien) +1:30,7/3;

9. Galina Wischnewskaja (Kasachstan) +1:31,4/0;

10. Eva Kristejn Puskarcikova (Tschechien) +1:32,6/1;

... 12. Denise Herrmann (Oberwiesenthal) +1:40,9/4;

26. Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld) +3:22,2/3

Mittwoch, 19.02.2020, 20 km Einzel der Herren, 14.15 Uhr

1. Martin Fourcade (Frankreich) 49:43,1 Min./1 Schießf.;

2. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) +57,0 Sek./2;

3. Dominik Landertinger (Österreich) +1:22,1 Min./1;

4. Jakov Fak (Slowenien) +1:30,2/1;

5. Benjamin Weger (Schweiz) +2:25,5/2;

6. Tarjei Bö (Norwegen) +2:33,6/3;

7. Quentin Fillon Maillet (Frankreich) +2:34,6/4;

8. Leif Nordgren (USA) +3:04,3/0;

9. Johannes Dale (Norwegen) +3:20,1/4;

10. Sebastian Samuelsson (Schweden) +3:35,3/2;

... 12. Benedikt Doll (Breitnau) +3:54,7/4;

21. Philipp Horn (Frankenhain) +4:23,0/4;

26. Johannes Kühn (Reit im Winkl) +4:54,3/5;

47. Philipp Nawrath (Ruhpolding) +6:39,8/5;

50. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) +6:49,3/6

Donnerstag, 20.02.2020, Einzel-Mixed-Staffel (4x3 km+1,5 km), 15.15 Uhr

1. Marte Olsbu Röiseland/Johannes Thingnes Bö (Norwegen) 34:19,9 Min./0 Strafrd.+6 Schießf.;

2. Franziska Preuß/Erik Lesser (Haag/Frankenhain) +17,6 Sek./0+5;

3. Emilien Jacquelin/Anais Bescond (Frankreich) +29,8/0+4;

4. Hanna Öberg/Sebastian Samuelsson (Schweden) +35,2/0+7;

5. Lena Häcki/Benjamin Weger (Schweiz) +40,6/0+9;

6. Lisa Theresa Hauser/Simon Eder (Österreich) +54,5/0+4;

7. Larisa Kuklina/Matwej Jelissejew (Russland) +1:00,5 Min./0+6;

8. Emma Lunder/Christian Gow (Kanada) +1:03,4/0+7;

9. Dorothea Wierer/Lukas Hofer (Italien) +1:15,3/1+13;

10. Anastassija Merkuschina/Dmytro Pidrutschnji (Ukraine) +1:27,2/0+8

Samstag, 22.02.2020, 4x6 km Staffel der Damen, 11.45 Uhr

1. Norwegen (Synnöve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Röiseland) 1:07:05,7 Std./1 Strafrd.+9 Schießf.;

2. Deutschland (Karolin Horchler/Clausthal-Zellerfeld, Vanessa Hinz/Schliersee, Franziska Preuß/Haag, Denise Herrmann/Oberwiesenthal) +10,7 Sek./0+9;

3. Ukraine (Anastassija Merkuschina, Julia Dschima, Wita Semerenko, Olena Pidgruschna) +18,4/0+8;

4. Tschechien +31,1/0+10;

5. Schweden +44,9/1+11;

6. Schweiz +47,1/0+11;

7. Polen +50,3/0+6;

8. Russland +1:02,6 Min./1+11;

9. Kanada +2:13,7/1+12;

10. Italien +2:29,4/3+12

Samstag, 22.02.2020, 4x7,5 km Staffel der Herren, 14.45 Uhr

1. Frankreich (Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet) 1:12:35,9 Std./0 Strafrd.+4 Schießf.;

2. Norwegen (Vetle Sjaastad Christiansen, Johannes Dale, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö) +21,5 Sek./1+12;

3. Deutschland (Erik Lesser/Frankenhain, Philipp Horn/Frankenhain, Arnd Peiffer/Clausthal-Zellerfeld, Benedikt Doll/Breitnau) +36,2/1+8;

4. Russland +1:44,7 Min./0+9;

5. Slowenien +1:45,8/0+8;

6. Österreich +2:28,5/2+12;

7. Italien +2:32,0/0+9;

8. USA +2:32,9/0+5;

9. Weißrussland +2:40,4/0+6;

10. Schweden +3:28,9/2+10

Weitere Termine in Antholz

Sonntag, 23.02.2020, Massenstart der Frauen

der Frauen Sonntag, 23.02.2020, Massenstart der Männer

Biathlon Damen/Herren in Nové Měst, Tschechien: Die Sieger und Gewinner

Donnerstag, 5. März: Frauen Sprint 7.5km, 17.35 Uhr

Freitag, 6. März: Männer Sprint 10km, 17.30 Uhr

Samstag, 7. März: Frauen Staffel 4x6km, 14 Uhr

Samstag, 7. März: Herren Staffel 4x7.5km, 17 Uhr

Sonntag, 8. März: Damen Massenstart 12.5km, 11.45 Uhr

12.5km, 11.45 Uhr Sonntag, 8. März: Herren Massenstart 15km, 13.45

Biathlon in Kontiolahti, Finnland: Aktuelle Resultate

Donnerstag, 12. März: Männer Sprint über 10km, 17.30 Uhr

Freitag, 13. März: Damen Sprint über 7.5km, 17.30 Uhr

Samstag, 14. März: Herren Verfolgung 12.5km, 13.45 Uhr

12.5km, 13.45 Uhr Samstag, 14. März: Damen Verfolgung 10km, 15.45 Uhr

10km, 15.45 Uhr Sonntag, 15. März: Single Mixed Staffel, 13.15 Uhr

Sonntag, 15. März: Mixes Staffel, 15.15 Uhr

Biathlon Weltcup der Frauen und Männer in Oslo, Norwegen: Aktuelle Ergebnisse

Freitag, 20. März: Damen Sprint 7.5km, 13.15 Uhr

Freitag, 20. März: Männer Sprint 10km, 16.45 Uhr

Samstag, 21. März: Frauen Verfolgung 10km, 12.45 Uhr

10km, 12.45 Uhr Samstag, 21. März: Herren Verfolgung 12.5km, 14.30 Uhr

12.5km, 14.30 Uhr Sonntag, 22. März: Frauen Massenstart , 14 Uhr

, 14 Uhr Sonntag, 22. März: Herren Massenstart , 15.45 Uhr

Themen folgen