Heute Biathlon 2019/2020 - Gesamtstand am 19.01.2020

Heute Biathlon 2019/2020 - Ergebnisse und Gewinner: Gesamtstand am 19.01.2020. Denise Herrmann landete in der Verfolgung auf Platz sechs.

Biathlon Gesamtstand: Die Ergebnisse nach dem letzten Wettkampftag in Ruhpolding am 19.01.2020 lesen Sie hier. Heute fanden die 10-km-Verfolgung der Damen sowie die 12,5-km-Verfolgung bei den Herren statt.

Letzter Tag in Ruhpolding: Benedikt Doll hat zum Abschluss des Heim-Weltcups nach einer starken Leistung seinen dritten Podestplatz der Saison knapp verpasst. Bei der WM-Generalprobe in der Verfolgung schoss der 29-Jährige am Sonntag nur einen Fehler und wurde am Ende Fünfter.

Beim vierten Sieg in Serie des fehlerfreien Franzosen Martin Fourcade vor seinem Teamkollegen Quentin Fillon Maillet (1) sicherte sich Christiansen (1) Rang drei. In Abwesenheit von Norwegens Star Johannes Thingnes Bö, der zu Hause bei seiner Frau und seinem in der Vorwoche geborenen Sohn weilt, baute Fourcade seine Führung im Gesamtweltcup aus.

Biathletin Denise Herrmann ist zum Abschluss des Heim-Weltcups in Ruhpolding in der Verfolgung als beste Deutsche auf einen guten sechsten Platz gelaufen. Bei der WM-Generalprobe leistete sich die Weltmeisterin am 19.01.2020 drei Fehler und verbesserte sich nach Platz 19 im Sprint um 13 Positionen.

Die Gesamtwertung für den Biathlon-Weltcup 2019/20 sehen Sie hier im Überblick:

Biathlon 2019/20: Gesamtwertung am 19.01.2020 - Männer und Frauen

Gesamtweltcup Herren 2019/2020: Die Gesamtwertung der Männer nach elf von 24 Rennen (Top 10)

Rang Name Punkte 1 Martin Fourcade ( Frankreich ) 507 2 Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) 436 3 Simon Desthieux ( Frankreich ) 435 4 Tarjei Bö ( Norwegen ) 391 5 Alexander Loginow ( Russland ) 390 6 Emilien Jacquelin ( Frankreich ) 380 7 Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) 374 8 Benedikt Doll ( Breitnau ) 330 9 Erlend Bjöntegaard ( Norwegen ) 326 10 Johannes Dale ( Norwegen ) 322

Gesamtweltcup Damen 2019/2020: Der Gesamtstand der Frauen nach elf von 24 Rennen (Top 10)

Rang Name Punkte 1 Tiril Eckhoff ( Norwegen ) 501 2 Dorothea Wierer ( Italien ) 459 3 Hanna Öberg ( Schweden ) 342 4 Ingrid Landmark Tandrevold ( Norwegen ) 341 5 Julia Simon ( Frankreich ) 339 6 Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) 333 7 Paulina Fialkova ( Slowakei ) 325 8 Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) 314 9 Justine Braisaz ( Frankreich ) 310 10 Kaisa Mäkäräinen ( Finnland ) 281

10 Bilder Biathlon: Das sind die Weltcup-Stationen 2019/20 Bild: Johan Axelsson

Gesamtwertung Biathlon: Gewinner Frauen und Herren des vorigen Jahres

Gesamtweltcupsieger Herren:

Endstand der Saison 18/19:

Rang Name Punkte 1 Johannes T. Boe (NOR) 1262 2 Alexander Loginov (RUS) 854 3 Quentin Fillon Maillet (FRA) 843 4 Simon Desthieux (FRA) 831 5 Arnd Peiffer (GER) 802 6 Tarjei Boe (NOR) 724 7 Benedikt Doll (GER) 705 8 Simon Eder (AUT) 701 9 Julian Eberhard (AUT) 695 10 Lukas Hofer (ITA) 694 23 Erik Lesser (GER) 377 28 Johannes Kühn (GER) 304 33 Philipp Nawrath (GER) 236 42 Roman Rees (GER) 153

Gesamtweltcupsieger Damen:

Endstand der Saison 18/19:

Rang Name Punkte 1 Dorothea Wierer (ITA) 904 2 Lisa Vittozzi (ITA) 882 3 Anastasiya Kuzmina (SVK) 870 4 Marte O. Röiseland (NOR) 855 5 Hanna Öberg (SWE) 741 6 Paulina Fialkova (SVK) 687 7 Kaisa Makarainen (FIN) 673 8 Denise Herrmann (GER) 611 9 Franziska Preuss (GER) 570 10 Monika Hojnisz (POL) 567 11 Ingrid Tandrevold (NOR) 557 12 Laura Dahlmeier (GER) 554 16 Franziska Hildebrand (GER) 491 27 Vanessa Hinz (GER) 341

