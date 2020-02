vor 59 Min.

Heute Biathlon-WM 2020: Die deutschen Teilnehmer und Athleten

Am 13. Februar startete der deutsche Kader in die Biathlon-WM 2020. Lesen Sie hier alles über die deutschen Teilnehmer der Biathlon-Weltmeisterschaften in Antholz.

Am 13. Februar ist der deutsche Kader zusammen mit anderen Sportlern in die Biathlon-WM 2020 gestartet. Doch wer geht für Deutschland in das Rennen um die Medaillen? Lesen Sie hier alles über die deutschen Teilnehmer der Biathlon-Weltmeisterschaften in Antholz.

Vom 13. bis 23. Februar 2020 finden in der Südtirol Arena von Antholz die Weltmeisterschaften der Biathleten statt. Dabei messen sich die Sportler im deutschen Kader in jeweils drei Wettkämpfen mit den anderen Biathleten. Wer für Deutschland bei der Biathlon-WM 2020 startet, lesen Sie hier die Kurz-Biographie.

Biathlon WM 2020: Diese Teilnehmer sind für Deutschland dabei - Damen

Fünf Damen und sechs Herren bilden den Kader und starten für Deutschland in die Biathlon WM 2020 und werden sich mit den Sportlern in Sprint, Verfolger, Einzel, Massenstart, Mixed-Staffel, Single-Mixed und in der Staffel miteinander messen. Unter den Namen der Mannschaft bzw. der Teilnehmer des Deutschen Skiverbandes (DSV)fehlen jedoch zwei ehemalige Weltmeister: Simon Schempp und Franziska Hildebrand. Das sind die Biographien der deutschen Teilnehmer:

Wer ist Denise Herrmann?

Denise Herrmann vom Verein WSC Erzgebirge Oberwiesenthal ist Teil vom deutschen Kader und am 20. Dezember 1988 geboren. Sie lebt in Ruhpolding. Die Sportsoldatin wiegt 61 kg bei einer Größe von 175 cm und ist begeisterte Bergsteigerin. Die Biathlon-WM 2019/2020 ist für sie die vierte WM-Teilnahme. Am erfolgreichsten war sie dabei mit Silber im Mixed und Gold in der Verfolgung.

Wer ist Vanessa Hinz?

Die Biathlon-WM-Teilnehmerin Vanessa Hinz ist Zollbeamtin und wohnt am Schliersee. Sie wurde am 24. März 1992 geboren, ist 176 cm groß und wiegt 62 kg. Als Mitglied des SC Schliersee nimmt sie derzeit an ihrer 5. WM teil und hat 2019 bereits den 2. Platz in der Mixed Staffel belegt.

Wer ist Franziska Preuß?

Das Mitglied des SC Haag aus Ruhpolding nimmt mit der Biathlon-WM 19/20 an ihrer 4. WM teil. Während dieser erreichte sie einmal Gold in der Staffel, zweimal Silber im Massenstart und der Mixed Staffel und einmal Bronze in der Staffel. Franziska Preuß ist Zollbeamtin, am 11. März 1994 geboren und lebt in Ruhpolding. Sie wiegt 62 kg und ist 172 cm groß.

Wer ist Karolin Horchler?

Die 171 cm große und 58 kg schwere Karolin Horchler ist am 09. Mai 1989 geboren und wohnt in Ruhpolding. Die Sportsoldatin im Verein WSC Clausthal-Zellerfeld kämpft aktuell bei ihrer 2. WM um den Sieg. Bisher erlangte sie einmal Silber beim Massenstart in Ruhpolding und einmal Silber beim Sprint in Arber.

Wer ist Janina Hettich?

.Janina Hettich wurde für die WM-Mannschaft nominiert, obwohl sie die Norm nicht erfüllt. Die Biathletin ist am 16. Juni 1996 geboren und startet am 13. Februar in ihre erste Weltmeisterschaft. Bei der Biathlon-Europameisterschaft in Minsk 2019 gewann sie mit der deutschen Mixed-Staffel die Silbermedaille.

Biathlon WM 2020: Diese Teilnehmer sind für Deutschland dabei - Herren

Wer ist Benedikt Doll?

Der Biathlon-WM-Teilnehmer Benedikt Doll ist am 24. März 1990 geboren und wohnt in Kirchzarten im Südschwarzwald. Bei einer Größe von 178 cm bringt das Vereinsmitglied des SZ Breitnau 74 kg auf die Waage. Es ist bereits seine 5. WM-Teilnahme und er kann auf zahlreiche Erfolge wie zwei Bronze-Medaillen bei den Olymischen Spielen 2018 zurückblicken. In seiner Freizeit kocht und fotografiert der Sportsoldat und Student gerne.

Wer ist Erik Lesser?

Der Sportler Erik Lesser aus Oberhof wurde am 17. Mai 1988 geboren und ist Sportsoldat. Sein Gewicht liegt bei 70 kg bei einer Größe von 170 cm. Einer der größten Erfolge des SV Eintracht Frankenhain-Mitglieds war die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen 2014.

Wer ist Arnd Peiffer?

Arnd Peiffer ist Bundespolizist, lebt in Clausthal-Zellerfeld und ist Mitglied in dem dortigen Verein. Am 18. März 1987 geboren, bringt er bei einer Größe von 186 cm 83 kg auf die Waage. Bei seiner aktuell 9. WM erreichte er zweimal Bronze in der Staffel, einmal Silber im Massenstart und einmal Silber in der Staffel.

Wer ist Philipp Nawrath?

182 cm groß und 78 kg schwer – das ist Philipp Nawrath. Der Landespolizist aus Nesselwang wurde am 13. Februar 1993 geboren und ist Mitglied beim SK Nesselwang. Bei seiner 2. WM hat er bereits zweimal den 1. Platz belegt: Einmal in der Verfolgung und einmal im Sprint.

Wer ist Johannes Kühn?

Der Biathlet Johannes Kühn wiegt 82 kg bei einer Größe von 188 cm. Er wurde am 19. November 1991 geboren und lebt aktuell in Tüßling. Der Zollbeamte des WSV Reit im Winkls kann bei seiner 2. WM bereits zweimal Silber in Sprint und Verfolgung, Silber in der Staffel und Bronze im Massenstart aufweisen.

Wer ist Philipp Horn?

Der deutsche Biathlet ist am 8. November 1994 geboren. In den Biathlon-Europameisterschaften 2018 gewann er eine Bronzemedaille im Einzel, siegte im Massenstart bei den Deutschen Meisterschaften 2018 und erreichte in der Biathlon-EM 2019 Silber in der Mixed-Staffel.

Kader von Deutschland bei der Biathlon-WM 2020

Sollten sich Änderungen am deutschen Kader für die Biathlon-WM 2020 ergeben, aktualisieren wir diesen Artikel.

