vor 48 Min.

Heute: Darts-WM 2019 live im TV und Stream Sport

Darts WM 2019 heute live in TV und online im Live-Stream sowie im Live-Ticker: Das Turnier geht vom 13. Dezember 2018 bis 1. Januar 2019. Wir verraten, wo Sie die Darts Weltmeisterschaft live im Fernsehen und in der Übertragung im Internet sehen - DAZN oder Sport1?

Bei der Darts-WM 2019 steigt heute das Halbfinale. Alle Partien, Spieler und Zeiten finden Sie hier. Außerdem lesen Sie, wo die WM live im TV und Stream läuft.

Die Darts-WM 2019 läuft aktuell im Londoner "Ally Pally". Die Spiele sind live im TV und online im Live-Stream und Live-Ticker zu sehen.

Hier finden Sie alle Infos zur Darts WM 2019 Spielplan, Kalender, Zeitplan, Zeiten & Uhrzeit .

Darts-WM: Die Übertragung der Partien live im TV und Stream

Darts-Spiele am Donnerstag, 13. Dezember, 20 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

J. de Zwaan - Nitin Kumar



M. Schindler - Cody Harris



Jan Dekker - Lisa Asthon



Rob Cross - Zwaan / Kumar



Darts-Partien am Freitag, 14. Dezember, 13.30 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Michael Barnard - Jose de Sousa



Alan Tabern - Raymond Smith



Pauch Nicholson - Kevin Burness



Jamie Lewis - Schindler / Harris



Darts-WM 2019 am Freitag, 14. Dezember, 20 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Danny Noppert - Roden Lam



S. Stevenson - Ted Evetts



Chris Dobey - Boris Koltsov



Gary Anderson - Nichsolson Burness

Darts-Partien am Samstag, 15. Dezember, 13:30 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Richard North - Robert Marijanovic

Mickey Mansell - Jim Long

Josh Payne - Jeff Smith

Max Hopp - Danny Noppert

Darts-Partien am Samstag, 15. Dezember, 20 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Toni Alcinas - Craig Ross

Ryan Searle - Stephen Burton

Keegan Brown - Karel Sedlacek

Michael van Gerwen - Alan Tabern / Ray Smith

Darts-Partien am Sonntag, 16. Dezember, 13:30 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Gabriel Clemens - Aden Kirk

William O'Connor - Yordi Meeuwisse

Brendan Dolan - Yuanjun Liu

Dave Chisnall - Josh Payne / J Smith

Darts-WM am Sonntag, 16. Dezember, 20 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Luke Humphries - Adam Hunt

Matthew Edgar - Darius Labanauskas

Ross Smith - Paul Lim

Peter Wright - Toni Alcinas / Ross

Darts-Spiele am Montag, 17. Dezember, 20 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

V. van der Voort - Lourence Ilagan

Wayne Jones - Devon Petersen

Ryan Joyce - A. Dobromyslova

R. van Barneveld - D. Labanauskas

Darts-Spiele am Dienstag, 18. Dezember, 13.30 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Robert Thornton - Daniel Larsson

Ricky Evans - R. Rodriguez

Krzysztof Ratajski - Seigo Asada

Darren Webster - V. van der Voort

Darts-Spiele am Dienstag, 18. Dezember, 20 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Steve Lennon - James Bailey

Ron Meulenkamp - Diogo Portela

D. van den Bergh - Chuck Puleo

Daryl Gurney - Ross Smith

Darts-Spiele am Mittwoch, 19. Dezember, 13.30 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Nathan Aspinall - Geert Nentjes

Jeffrey de Graaf - Noel Malicdem

Joe Cullen - Brandan Dolan

Kim Huybrechts - Thornton/ Larsson

Darts-Spiele am Mittwoch, 19. Dezember, 20 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

James Wilson - W. O'Connor

Simon Whitlock - Ryan Joyce

Michael Smith - Meulenkamp/ Portela

Jame Wade - Ratajski/ Asada

Darts-Spiele am Donnerstag, 20. Dezember, 13.30 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

J. Wattimena - Michael Barnard

Alan Norris - Steve Lennon

Stephen Bunting - Luke Humphries

Steve Beaton - Chris Dobey

Darts-Spiele am Donnerstag, 20. Dezember, 20 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Cristo Reyes - R. Rodriguez

Mervyn King - Jan Dekker

Adrian Lewis - Ted Evetts

M. Suljovic - Ryan Searle

Darts-Spiele am Freitag, 21. Dezember, 13.30 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Benito van de Pas - Jim Long

John Henderson - Gabriel Clemens

Steve West - Richard North

Kyle Anderson - De Graaf

Darts-Spiele am Freitag, 21. Dezember, 20 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Ian White - Devon Petersen

Jelle Klaasen - Keegan Brown

Gerwyn Price - Aspinall

Jonny Clayton - Dimitri Van den Bergh

Darts-Spiele am Samstag, 22. Dezember, 13.30 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Ryan Joyce - Alan Norris

Dave Chisnall - Kim Huybrechts

Daryl Gurney - Jamie Lewis

Darts-Spiele am Samstag, 22. Dezember, 20 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Ryan Searle - William O’Connor

Gary Anderson - Jermaine Wattimena

Michael van Gerwen - Max Hopp

Darts WM: van Gerwen - Max Hopp live sehen: Termin und Spielplan

Darts-Spiele am Sonntag, 23. Dezember, 13.30 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Vincent van der Voort - Chris Dobey

Brendan Dolan - Mervyn King

James Wade - Keegan Brown

Darts-Spiele am Sonntag, 23. Dezember, 20 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Adrian Lewis - Darius Labanauskas

Nathan Aspinall - Kyle Anderson

Rob Cross - Cristo Reyes

Darts-Spiele am Donnerstag, 27. Dezember, 13.30 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Devon Petersen - Steve West

Dimitri van den Bergh - Luke Humphries

Michael Smith - John Henderson

Darts-Spiele am Donnerstag, 27. Dezember, 20 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Toni Alcinas - Benito van de Pas (R3)

Gary Anderson - Chris Dobey

M. van Gerwen - Adrian Lewis

Darts-Spiele am Freitag, 28. Dezember 2018, 13.30 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Nathan Aspinall - Devon Petersen

Benito van de Pas - Brendan Dolan

Ryan Joyce - James Wade

Darts-Spiele am Freitag, 28. Dezember 2018, 20 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Ryan Searle - Michael Smith

Jamie Lewis - Dave Chisnall

Rob Cross - Luke Humphries

Darts-Spiele am Samstag, 29. Dezember 2018, 13.30 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Nathan Aspinall - Brendan Dolan

Dave Chisnall - Gary Anderson

Darts-Spiele am Samstag, 29. Dezember 2018, 20 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Luke Humphries - Michael Smith

Michael van Gerwen - Ryan Joyce

Darts-Spiele am Sonntag, 30. Dezember 2018, 20.30 Uhr live auf Sport1 und DAZN

Nathan Aspinall - Michael Smith

Gary Anderson - Michael van Gerwen

Darts-Finale am Dienstag, 01. Januar 2019, 21 Uhr live auf Sport1 und DAZN

Aspinall / M. Smith - Anderson / van Gerwen

Wird laufend ergänzt und aktualisiert!

Darts-WM 2019: Live im TV, Live-Stream & Ticker

Die komplette Darts WM 2019 wird von Sport1 live im TV / Fernsehen gezeigt sowie online im Live-Stream übertragen. Zudem überträgt der Online-Streaming-Dienst DAZN die Partien der Darts Weltmeisterschaft 2018/2019 im Live-Stream. Andere Anbieter als DAZN und Sport1, die die Darts WM 2019 online im Live-Stream oder in der TV-Übertragung / Fernsehen zeigen, gibt es nicht. Analysen, Zusammenfassungen und Reportagen sind außerdem geplant. Durch die Aufstockung des Teilnehmerfeldes auf 96 gibt es zur WM-Zeit nun auch mehr Darts am Nachmittag zu sehen.

Darts Weltmeisterschaft heute live: Was Sie wissen sollten

DER VERBAND: PDC (Professional Darts Corporation)



Was - DAS EVENT: Weltmeisterschaft 2019



WANN: 13. Dezember 2018 bis 1. Januar 2019



WER - DIE TEILNEHMER: 96



DER TITELVERTEIDIGER: Rob Cross (England)



DER REKORDWELTMEISTER: Phil Taylor (England)



Erstmals gehen vier deutsche Spieler beim wichtigsten Turnier des Jahres an den Start. Schon in Runde drei droht dem 22-jährigen Hopp aber das Duell mit Primus van Gerwen. Martin Schindler, Gabriel Clemens und der nationale Qualifikant Robert Marijanovic sind alle in der ersten Runde bereits gefordert.

Branchenprimus Michael van Gerwen gilt in diesem Jahr wieder als klarer Favorit. Als härteste Widersacher van Gerwens werden Weltmeister Cross und der Schotte Gary Anderson gehandelt.

Der Alexandra Palace, eine Arena im Norden Londons. Unter den Fans wird der Schauort nur "Ally Pally" genannt. Seit Dezember 2007 findet die Darts-WM jedes Jahr dort statt. Gespielt wird in der West Hall, die bis zu 3000 Zuschauer fasst.

Insgesamt 28 Länder stellen bei der Darts WM 2019 mindestens jeweils einen Athleten. Das größte Aufgebot stellen wie immer die Engländer. Das Darts-WM-Feld wurde von 72 auf 96 Starter erweitert.



Darts-WM 2019: Auch vier Deutsche nehmen teil

Vom 13.12.2018 bis zum 1.1.2019 fliegen in England wieder die Pfeile. Die 26. Darts Weltmeisterschaft (PDC World Darts Championship 2019, William Hill World Darts Championship) findet wieder (zum 12. Mal) in der Alexandra Palace in London statt, die besser bekannt ist als Ally Pally. Das Darts Event ist sehr beliebt und auch in Deutschland immer beliebter, sodass nicht nur viele die Spiele live in TV, Fernsehen und im online Live-Stream verfolgen wollen, sondern es auch immer mehr Public Viewing Veranstaltungen zu einer Darts WM gibt. Vom 27. Dezember an gibt es beispielsweise auch ein Public Viewing in Deutschland: In der Grugahalle in Essen sollen 6000 Fans Platz finden. Das sind zweimal so viele wie bei der Darts WM in Ally Pally.

Bei der diesjährigen Darts Weltmeisterschaft treten auch vier Deutsche an. Der bekannteste ist Max Hopp. Außerdem spielen noch Martin Schindler, Gabriel Clemens und Robert Marijanovic. Alle Augen in Deutschland werden aber nicht nur auf diese Spieler gerichtet sein, sondern auf die Top-Stars der Darts Szene wie etwa Michael van Gerwen, Rob Cross, Peter Wright, Gary Anderson und Co.

Themen Folgen