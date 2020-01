vor 17 Min.

Heute Deutschland gegen Lettland: Handball im Live-TV und Stream - Free-TV?

Deutschland muss heute Abend gegen Lettland siegen, wenn es bei der Handball EM 2020 weiterkommen will. So sehen Sie die Partie live in der Übertragung im TV, Fernsehen & Stream. Kostenlos im Free-TV und Gratis-Stream auf ARD oder ZDF?

Für Deutschland ist der Weg ins Halfinale etwas knifflig: Das Team um Christian Prokop hat es nach dem bitteren Verlust gegen Spanien nicht mehr in der eigenen Hand. Der Gegner heute im letzten Spiel der Vorrunde heißt Lettland - für den Einzug in die nächste Runde muss ein Sieg her.

Deutschland - Lettland: Handball live in TV & Stream - Free-TV? Kann das DHB-Team heute Abend bei der Handball-Europameisterschaft nach dem schwachen Spiel und der Niederlage gegen Spanien weiterkommen? Verfolgen Sie es live im TV, Fernsehen und Live-Stream. Kommt die Übertragung kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV und Gratis-Stream auf ARD und ZDF? Hier alle Infos.

Mit einem Triumph über Lettland wollen die Handballer von Deutschland ihrer Favoriten-Rolle im letzten Gruppenspiel der Handball-EM gerecht werden und den Einzug in die Hauptrunde klar machen. Für das DHB-Team von Handball-Bundestrainer Christian Prokop geht es im Spiel mit dem EM-Novizen Lettland heute Abend in Trondheim auch um eine Wiedergutmachung für die desolate Performance beim 26:33 gegen Spanien. Sollten die deutschen Handballer weiterkommen, ginge für sie das Turnier in Wien weiter.

Deutschland gegen Lettland: Handball-EM 2020 im Live-TV und Stream sehen - Gibt es Free-TV? Gratis-Stream?

Wer? Deutschland gegen Lettland

gegen Wann? 13. Januar 2020, 18.15 Uhr Anwurf

Wo? Norwegen , Trondheim

, Live-TV? Live in TV, Fernsehen und Stream im ZDF

Deutschland vs. Lettland: Wer hat die TV-Rechte der Handball EM? TV-Übertragung und TV-Termin heute Abend

Die TV-Rechte für die Übertragung der Handball-EM 2020 in TV, Fernsehen und Stream liegen bei mehreren Sendern. Die Spiele von Deutschland bei der Europameisterschaft in Norwegen, Schweden und Österreich liegen jedoch ausschließlich bei ARD und ZDF. ARD und ZDF zeigen den deutschen Fans die Spiele von Deutschland bei der Handball-EM (also auch heute Abend gegen Lettland) live und kostenlos im Free-TV und Gratis-Stream. Pay-TV-Sender zeigen kein Live-Handball in der Fernseh-Übertragung oder im Live-Stream.

Deutschland geht selbstbewusst in die Partie gegen Lettland

Handball-Coach Prokop und sein DHB-Team sind überzeugt davon, dass sie heute im entscheidenden Handball-EM-Gruppenspiel gegen Lettland die Wende schaffen. Auch die zwei erfahrenen Torhühter von Deutschland Andreas Wolff und Johannes Bitter konnten gegen Spanien nicht überzeugen. Dass sie es besser können, haben sie schon aber schon sehr häufig gezeigt. Deshalb zweifelt auch Prokop nicht an den Torwarten: "Da bin ich ganz zuversichtlich, dass die beiden das packen, dass wir ein ganz anderes Gesicht sehen werden", so Prokop.

Uwe Gensheimer spielt für Deutschland bisher nicht die Handball-EM, die er sich gewünscht hatte. "Natürlich bin ich bisher nicht zufrieden. Aber dafür habe ich morgen eine neue Chance", sagte Gensheimer vor dem Spiel gegen Lettland.

Der Gegner: Lettland

Lettland ist klarer Außenseiter. Selbst gegen Holland, gegen die Deutschland im ersten Spiel klar gewonnen hatte, verlor der EM-Neuling deutlich mit 24:32. Lettland hat nur einen gefährlichen Spieler: Dainis Kristopans. "Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, allein schon von seiner Erscheinung her", sagte Prokop über den 2,15 Meter großen Hünen. Die deutschen und lettischen Fans werden jedenfalls mitfiebern, heute Abend live vor dem TV-Gerät.

