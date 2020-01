vor 31 Min.

Heute Vierschanzentournee 2019/2020 live im TV und Stream - die Übertragungstermine

Heute Vierschanzentournee 2019/2020 live im TV und Stream - die Übertragungstermine. Karl Geiger liegt nach dem Wettkampf in Innsbruck nur noch auf Platz drei der Gesamtwertung.

Skispringen: Die Vierschanzentournee 2019/2020 geht heute und morgen in Bischofshofen auf ihren Höhepunkt zu. Das Springen wird im Live-TV und Stream übertragen, aber wo - im Free-TV und Gratis-Stream, ARD oder ZDF?

Heute läuft die Qualifikation, morgen steigt das spannende Finale: Die Vierschanzentournee 2019/20 ist in Bischofshofen angekommen - ihrer vierten Station.

Der Norweger Marius Lindvik hat nach dem zweiten auch das dritte Springen der Vierschanzentournee gewonnen. In Innsbruck siegte er vor Dawid Kubacki aus (Polen) und Daniel-André Tande, ebenfalls Norwegen.

Karl Geiger könnte sich nach einem ersten (kurzen) Sprung den möglichen Tourneesieg verscherzt haben. Nach außen gibt er sich aber optimistisch: "Es ist noch nicht vorbei. Ich werde in Bischofshofen noch einmal alles riskieren", sagte der Oberstdorfer. Vor dem Finale in Bischofshofen führt Dawid Kubacki in der Gesamtwertung.

Das Skispringen der Vierschanzentournee 2020 geht heute in Innsbruck weiter. Der junge Norweger Marius Lindvik hat seine starke Leistung von Garmisch-Partenkirchen wiederholt und auch die gestrige Quali in Innsbruck für sich entschieden. Auf Platz zwei und drei sind der Österreicher Stefan Kraft und Karl Geiger aus Deutschland gelandet.

Die Vierschanzentournee läuft auch 2019/20 wieder live im TV und Stream. Die offizielle Eröffnung fand am 27.12.19 in Oberstdorf statt. Nach dem Auftakt folgen noch Springen in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen.

Läuft die Vierschanzentournee live im Free-TV auf ARD und ZDF? Oder im Pay-TV bei DAZN oder Sky? Hier gibt es die Infos rund um die Übertragung der TV-Sender.

Vierschanzentournee 2019/20: Übertragung im Live-TV und Stream. Bringt auch das Free-TV das Skispringen?

Gute Nachricht für die deutschen Skisprung-Fans, die sich fragen, ob die Vierschanzentournee 2019/2020 nur im Pay-TV auf Sky oder DAZN zu sehen ist: Vorerst letztmals übertragen ZDF und ARD im Free-TV die Skispringen. Skispringen rund um Neujahr wird also auch heuer wieder live in TV, Fernsehen und Live-Stream möglich sein - und das eben gratis, umsonst, kostenlos und ohne Anmeldung. Wie die Live-Übertragung in TV und Stream zwischen ARD und ZDF aufgeteilt wird, ist indes noch nicht ganz klar.

Update/aktuell: Jetzt ist bekannt, dass das ZDF die 4-Schanzen-Tournee 2019/2020 in Innsbruck live in TV, Fernsehen und Stream zeigen wird - und somit im Free-TV.

Fernsehen: Vierschanzentournee 2019/2020 live im TV und Stream verfolgen - hier die TV-Termine im Überblick

Skispringen in Bischofshofen: 5. bis 6. Januar 2020

5. Januar

12.00 Uhr: Stadioneinlass

15.00 Uhr: Offizielles Training (live in TV und Stream in der ARD )

16.30 Uhr: Qualifikation (live in TV und Stream in der ARD )

6. Januar

12.00 Uhr: Stadioneinlass

15.30 Uhr: Probedurchgang

17.15 Uhr: 1. Wertungsdurchgang (live in TV und Stream in der ARD )

Anschließend: Finale und Siegerehrung (live in TV und Stream in der ARD )

Passé ...

Skispringen in Oberstdorf: 28. bis 29. Dezember 2019

27. Dezember

19.00 Uhr: Offizielle Eröffnung der Vierschanzentournee mit Präsentation der Teilnehmer im Nordic Park

28. Dezember

12.00 Uhr: Stadioneinlass

14.30 Uhr: Offizielles Training

16.30 Uhr: Qualifikation (Live in der ARD ab ca. 16.10 Uhr)

29. Dezember

13.00 Uhr: Stadioneinlass

16.00 Uhr: Probedurchgang

17.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang (Live in der ARD ab ca. 16.40 Uhr)

(Live in der ab ca. 16.40 Uhr) Anschließend: Finale und Siegerehrung (Live ARD )

Skispringen in Garmisch-Partenkirchen: 31. Dezember 2019 bis 1. Januar 2020

31. Dezember

10.00 Uhr: Stadioneinlass

11.45 Uhr: Offizielles Training

14.00 Uhr: Qualifikation: Live im ZDF

1. Januar

10.00 Uhr: Stadioneinlass

12.30 Uhr: Probedurchgang

14.00 Uhr: 1. Wertungsdurchgang - Live im ZDF

- Live im Anschließend: Finale und Siegerehrung - Live im ZDF

Skispringen in Innsbruck: 3. bis 4. Januar 2020

3. Januar

11.45 Uhr: Offizielles Training

14.00 Uhr: Qualifikation (live in TV/Fernsehen und Stream im ZDF )

4. Januar

12.30 Uhr: Probedurchgang

14.00 Uhr: 1. Wertungsdurchgang (live in TV/Fernsehen und Stream im ZDF )

(live in TV/Fernsehen und Stream im ) Anschließend: Finale und Siegerehrung (live in TV/Fernsehen und Stream im ZDF )

Weitere Infos zur Vierschanzentournee:

Wer hat sich die TV-Rechte gesichert und bringt die Übertragung live im Fernsehen?

Die Übertragungsrechte für die Vierschanzentournee in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen liegen vorläufig das letzte mal bei ARD und ZDF. Wer kommendes Jahr die 4-Schanzen-Tournee live in TV, Fernsehen und Live-Stream überträgt ist unklar - auch ob es eine Live-Übertragung ins Free-TV 2020/21 geben wird.

