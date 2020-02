17:55 Uhr

Heute im Pokal: Union Berlin gegen SC Verl in TV & Live-Stream - Free-TV?

Achtelfinale im DFB-Pokal: Da trifft Union Berlin auf den SC Verl. Das Spiel steigt heute, am 5. Februar 2020. Kommt das Spiel live in TV, Fernsehen und Stream? Und wenn ja, kostenlos im Free-TV und Gratis-Stream oder nur im Pay-TV? Der TV-Termin.

Für Union Berlin heißt es im Achtelfinale des DFB-Pokals fast schon durchatmen - steht doch kein BVB und kein Haaland gegenüber. Denn auch beim 5:0 (2:0) über Union Berlin sorgte der Neuzugang aus Norwegen für Aufsehen und traf in seinem 3. Spiel zum insgesamt 7. Mal. Das ist vor ihm noch keinem Spieler der ersten Liga gelungen. Im ersten Rausch ließ sich der ehemalige Salzburger gar zu einer mutigen Kampfansage an die Konkurrenten aus Leipzig, München und Mönchengladbach hinreißen: "Wenn wir so weiterspielen, ist der Titel möglich." Für Union Berlin geht es im DFB-Pokal jetzt erst einmal gegen den Verein aus der Regionalliga West, den SC Verl. Fans sehen die Partie live in TV und Stream, doch auch im Free-TV?

DFB-Pokal: SC Verl - Union Berlin live in TV, Fernsehen & Stream - Free-TV? Der TV-Termin

Welcher Sender überträgt Union Berlin - SC Verl? Wie sehe ich die Partie?

Wer? SC Verl - Union Berlin , Achtelfinale DFB-Pokal

- , Achtelfinale DFB-Pokal Wann? Mittwoch, 5. Februar 2020, 18:30 Uhr (Anstoß)

Wo? Sportclub Arena, Verl

Live-TV? Live in TV, Fernsehen und Stream auf Sky und SkyGo

Union Berlin beim SC Verl live in TV & Stream: TV-Übertragung und TV-Rechte

Der DFB-Pokal wird von verschiedenen Sendern übertragen. Das Achtelfinale übertragen ARD, Sport1 und Sky live in TV, Fernsehen und Stream. Die Fans von Union Berlin und vom SC Verl haben kein Glück, wird die Partie doch nicht live im Free-TV und Gratis-Stream in der ARD oder bei Sport1 gezeigt - und das kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung. Das Spiel zeigt nur Sky (auch SkyGo) live. DAZN zeigt keinen DFB-Pokal live.

Der Underdog aus Verl fordert den Bundesligisten Union Berlin: Wer ist der SC?

Der SC Verl ist ein Fußballverein aus der ostwestfälischen Stadt Verl im Kreis Gütersloh. Der Verein wurde am 6. September 1924 gegründet und hat gut 1100 Mitglieder. Der Club heißt mit vollem Namen Sportclub Verl von 1924 e. V. Die Farben des Vereins sind Schwarz und Weiß. Die erste Mannschaft spielt seit 2008 in der Regionalliga West (4. Liga). Zu ihren Erfolgen zählen die Meisterschaften in der Oberliga Westfalen 1991 und 2007 sowie die Westfalenpokal-Siege 1992, 1999 und 2007. Bekanntester Ex-Spieler ist der ehemalige Nationalspieler Arne Friedrich, der 1999/2000 in Verl spielte.

