Hier sehen Sie die Pressekonferenz mit Joachim Löw heute im Live-Stream

Joachim Löw wird heute die Hintergründe für seinen Rücktritt als Bundestrainer erklären. Die Pressekonferenz lässt sich im Live-Stream sehen.

Bei einer Pressekonferenz wird sich Joachim Löw am Donnerstag den Fragen zu seinem Rücktritt als Bundestrainer stellen. Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) wird das ab 13.30 Uhr im Live-Stream übertragen.

Auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff und DFB-Präsident Fritz Keller werden sich bei der Pressekonferenz äußern. Möglicherweise geben sie einen ersten Einblick in die Suche nach einem Löw-Nachfolger.

Rücktritt von Joachim Löw: Nachfolger-Suche läuft

Joachim Löw ist seit 2008 Bundestrainer und führte die deutsche Nationalmannschaft 2014 zum Weltmeister-Titel in Brasilien. Die letzten Jahre waren allerdings von Niederlagen und Krisen geprägt. 2018 schied die DFB-Elf in der Vorrunde der WM in Russland aus.

Danach versuchte Löw einen Umbruch mit jüngeren Spielern, schaffte aber nicht die Rückkehr zur Erfolgszeit. Im vergangenen Herbst erlebte die Mannschaft eine 0:6-Niederlage gegen Spanien in der Nations League, mit der die Kritik am Trainer noch einmal zunahm.

Am Dienstag verkündete Jogi Löw seinen Rücktritt nach der EM 2021 im Sommer, die vom 11. Juni bis zum 11. Juli stattfindet. Damit beendet er seinen Vertrag vorzeitig, der ursprünglich bis zur WM 2022 lief.

Schnell entbrannte eine Diskussion über mögliche Löw-Nachfolger. Zu den Favoriten gehört neben Bayern-Trainer Hansi Flick auch Jürgen Klopp. Doch der machte schon klar, dass er nicht bereitstehe. Er wolle beim FC Liverpool bleiben und nach seiner Zeit beim Verein erst einmal ein Jahr Pause nehmen. Ralf Rangnick hingegen bekundete Interesse: "Für mich ist es in erster Linie eine Frage des Timings. Im Moment bin ich frei", sagte er dem Sender Sky.

Pressekonferenz mit Jogi Löw heute im Live-Stream

Wie sehr sich Oliver Bierhoff und Fritz Keller bei der Pressekonferenz heute zur Suche nach einem Nachfolger äußern, ist unklar. Jogi Löw will aber auf jeden Fall die Hintergründe für seinen Rücktritt erklären.

Die Pressekonferenz startet um 13.30 Uhr. Sie können sie dann hier im Live-Stream sehen:

Mit diesem Link gelangen Sie direkt zum Live-Stream auf YouTube. (sge)

