Hochzeit, Vaterfreuden und Sonne: Das machen die AEV-Profis im Sommer

Während der Abwehrchef der Augsburger Panther unter die Haube kam, bereiten sich drei seiner Mitspieler auf Vaterfreuden vor.

Von Florian Eisele

Noch einen Monat dauert es, bis die Augsburger Panther sich zum Trainingsstart versammeln. Während einige AEV-Spieler schon schmerzhafte Bekanntschaft mit den Übungen des neuen Fitnesstrainers Gregor Grutschnig gemacht haben , genießen andere noch den Sommerurlaub vor dem Start der neuen DEL-Saison.

Schon jetzt steht fest, dass zum Start ein Kracher wartet: Gegen den Vizemeister EHC München beginnt die Saison mit einem Heimspiel . Gegen jenen Gegner also, mit dem sich die Panther im Halbfinale der vergangenen Play-off-Saison ein Duell über sieben Spiele geliefert haben.

Bis zum offiziellen Start der Vorbereitung steht es den Spielern aber noch frei, die Sonne zu genießen. Das nutzen die Panther auf unterschiedliche Weise. Ein Überblick:

Brady Lamb

Für den Abwehrchef der Panther stand das wohl wichtigste Wort von allen auf dem Programm: Yes. Der Kanadier heiratete seine langjährige Freundin Lizz Downey in ihrer gemeinsamen Heimat. Auf der Gästeliste standen viele Namen, die den AEV-Fans etwas sagen. Neben Spielern der aktuellen Mannschaft wie Lambs bestem Kumpel Scott Valentine oder Drew LeBlanc waren auch die Ex-Panther Trevor Parkes, Mark Cundari oder Matt MacKay mit von der Partie.

Valentine zeigte seine Qualitäten als Sänger und wurde dafür von der Familie Lamb beklatscht. Gefeiert wurde im großen Rahmen. Dass das Ganze kein Kindergeburtstag war, zeigte das Hochzeitskleid von Frau Lamb am Tag danach. Dessen Ende zierte ein dicker Rand. Kommentar der frisch gebackenen Frau Lamb: "Had a little too much fun."

Die Hochzeitsvorbereitungen schienen es ohnehin in sich zu haben, wie ein Video von Brady Lamb zeigt.

Markus Keller

Auch für den Keeper der Panther stehen wegweisende Veränderungen an. Denn die Freundin der Nummer 35 ist schwanger. Offiziell verlauten ließen dies die beiden während des gemeinsamen Dubai-Urlaubs - verbunden mit den Worten "RUHIG BLEIBEN! IM NOVEMBER KOMMT UNSER KLEINES MÄDCHEN AUF DIE WELT!!" Nach einer Rückkehr nach Augsburg ging es für die werdenden Eltern anschließend nach Zypern. Muss man ja noch ausnützen, bevor in den nächsten zehn Jahren der Familienurlaub an den Gardasee ansteht.

Sahir Gill

Der nächste Papa: Auch der Kanadier und seine Freundin Yakira werden Eltern bald sein. Bei den beiden wird es ein Junge. Standesgemäß gab es, wie in Nordamerika üblich, eine Baby-Partie in ihrer Heimat British-Columbia, auf der die frohe Nachricht den Freunden und Verwandten mitgeteilt wurde. Kommentar von Bald-Vati Gill: "Ich glaube, das wird uns gefallen."

Daniel Schmölz

Und weil aller guten Dinge drei sind, noch ein werdender Vater: Auch Stürmer Daniel Schmölz und seine Freundin sind in freudiger Erwartung. Das gaben die beiden mit einem Foto vom Gardasee-Urlaub bekannt. Der Allgäuer werden demnach schon im September Eltern. Dürfte ein ereignisreicher Herbst im Hause Schmölz werden.

Simon Sezemsky

Mit Vaterfreuden kennt sich der Verteidiger bereits aus, Sohn Luis kam im Dezember 2017 auf die Welt und hält die Sezemskys seither auf Trab. Im Sommer ging es nach einem Familienurlaub für den Füssener ab in die Heimat - der 26. Geburtstag wurde Ende Juni in Füssen gefeiert.

David Stieler

Der Stürmer und seine Frau machten einen Abstecher nach Mailand: Ende Juni wurde ein Sommer-Wochenende genutzt, um den dortigen Dom genauer zu inspizieren.

Christoph Ullmann

Stichwort Nachwuchs: Der Stürmer hat bereits zwei Kinder. Zum Geburtstag seiner Tochter Lina Anfang Juli verfeinerte der 36-Jährige aber seine Fähigkeiten in der heimischen Küche und zauberte eine Melonenpizza auf den Teller. Zuvor stand für die Ullmanns ein Familienurlaub in Österreich an.

John Rogl

Von einer Melonenpizza ist der Verteidiger bislang noch weit entfernt: Stattdessen ging es für den 23-Jährigen nach Griechenland. Auf Rhodos stand eine Quad-Tour an. Was man halt so macht, wenn man nicht nachts wegen einer Flasche Milch oder Windeln raus muss.

Drew LeBlanc

Dem Spielmacher der Panther schien es auf der Teamtour direkt nach dem Ende der Saison gut gefallen zu haben. Bekanntlich machten die Panther-Spieler einige Tage lang Barcelona unsicher. Mitte Juni kehrte LeBlanc mit seiner Frau Chelsea und dem Nachwuchs in die spanische Metropole zurück. Ist aber auch schön da. Auch auf Capri kann man es bekanntlich aushalten. Weswegen die Familie LeBlanc eben dort wenige Tage später darauf Station machte. Danach ging es wie eingangs erwähnt zur Lamb-Party. Ist aber eine andere Geschichte.

