Hockey EM 2019 heute live in Antwerpen: Infos, Spielplan, Termine

Bei der Hockey EM 2019 in Antwerpen kämpfen je acht Nationalmannschaften der Herren und Damen um die Pokale. Hier der Spielplan, Modus und alle Termine.

Die Hockey EM 2019 ist am 16.08.2019 in Antwerpen gestartet. Deutschland spielt in Gruppe B und konnte sich nach einem spektakulären Auftakt gegen Schottland mit 9:0 im zweiten Spiel gegen die Niederlande nicht durchsetzen und verlor mit 2:3. Heute hat die Mannschaft allerdings wieder eine Chance: Um 15.45 Uhr spielt sie gegen Irland.

Für die 16 Mannschaften geht es nicht nur darum am Ende den Pokal in der Hand zu halten, sondern sich außerdem für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio zu qualifizieren. Alle Infos, Termine und Spielpläne zur Feldhockey EM 2019 erhalten Sie hier.

Feldhockey EM 2019: Der Turniermodus

Sowohl bei der Damen Hockey EM wie auch bei der Herren Hockey EM treten je acht Nationalmannschaften, die sich im Vorhinein für die Europameisterschaft qualifiziert haben, in zwei Gruppen gegeneinander an. Nach der Gruppenphase spielen die besten zwei Mannschaften der Gruppe A im Halbfinale gegen die besten zwei der Gruppe B. Ab dem Halbfinale werden nach dem K.-o.-System zunächst die Teams für das Finale und dann der Sieger der Europameisterschaft im Feldhockey ermittelt. Der Sieger der 2019 EuroHockey Nations Championship gewinnt nicht nur den Pokal, sondern ist zudem für Olympia 2020 qualifiziert.

Die dritt- und viertplatzierten Mannschaften der Gruppenphase spielen zudem noch den Abstieg in die Hockey Europameisterschaft II (EuroHockey Championship II) aus. Die beiden letzten der Gruppe A treten dafür gegen die beiden letzten der Gruppe B an. Die Punkte aus der ersten Gruppenphase bleiben erhalten. Die beiden Mannschaften mit den wenigsten Punkten steigen ab.

Hockey EM 2019 live im TV und Stream sehen

Alle 40 Spiele können live über den Live-Stream der European Hockey Federation (EHF) verfolgt werden: eurohockeytv.org

Gruppen und Mannschaften der Feldhockey EM 2019

2019 Men’s EuroHockey Nations Championship:

Gruppe A Gruppe B Belgien Niederlande England Deutschland Wales Irland Spanien Schottland



2019 Women’s EuroHockey Nations Championship:

Gruppe A Gruppe B Belgien Belarus Niederlande England Russland Deutschland Spanien Irland



Spielplan & Termine der Feldhockey EM der Herren

Gruppe A

16.08.2019, 20:30 Uhr: Belgien – Spanien (5:0)

17.08.2019, 11:15 Uhr: England – Wales (2:2)

18.08.2019, 13:30 Uhr: Spanien – Wales (5:1)

18.08.2019, 18:00 Uhr: England – Belgien (0:2)

20.08.2019, 13:30 Uhr: Spanien – England

20.08.2019, 20:30 Uhr: Belgien – Wales

Gruppe B

17.08.2019, 13:30 Uhr: Deutschland – Schottland (9:0)

17.08.2019, 15:45 Uhr: Niederlande – Irland (5:1)

18.08.2019, 15:45 Uhr: Irland – Schottland (3:3)

18.08.2019, 20:30 Uhr: Deutschland – Niederlande (2:3)

20.08.2019, 15:45 Uhr: Irland – Deutschland

20.08.2019, 18:00 Uhr: Niederlande – Schottland

Platzierungsrunde

22.08.2019, 13:30 Uhr: Vierter Gruppe A – Vierter Gruppe B

22.08.2019, 15:45 Uhr: Dritter Gruppe A – Dritter Gruppe B

24.08.2019, 13:30 Uhr: Dritter Gruppe A – Vierter Gruppe B

24.08.2019, 15:45 Uhr: Dritter Gruppe B – Vierter Gruppe A

Halbfinale

22.08.2019, 18:00 Uhr: Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe B

22.08.2019, 20:30 Uhr: Sieger Gruppe B – Zweiter Gruppe A

3 Platz

24.08.2019, 18:00 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 – Verlierer Halbfinale 2

Finale

24.08.2019, 20:30 Uhr: Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2





Spielplan & Termine der Feldhockey EM der Frauen

Gruppe A

17.08.2019, 18:00 Uhr: Spanien – Russland (1:0)

17.08.2019, 20:30 Uhr: Niederlande – Belgien (1:1)

19.08.2019, 18:00 Uhr: Spanien – Niederlande

19.08.2019, 20:30 Uhr: Belgien – Russland

21.08.2019, 18:00 Uhr: Niederlande – Russland

21.08.2019, 20:30 Uhr: Belgien – Spanien

Gruppe B

18.08.2019, 09:00 Uhr: Deutschland – Belarus (13:0)

18.08.2019, 11:15 Uhr: England – Irland (2:1)

19.08.2019, 13:30 Uhr: Deutschland – England

19.08.2019, 15:45 Uhr: Irland – Belarus

21.08.2019, 10:00 Uhr: England – Belarus

21.08.2019, 12:15 Uhr: Irland – Deutschland

Platzierungsrunde

23.08.2019, 13:30 Uhr: Vierter Gruppe A – Vierter Gruppe B

23.08.2019, 15:45 Uhr: Dritter Gruppe A – Dritter Gruppe B

25.08.2019, 09:00 Uhr: Dritter Gruppe A – Vierter Gruppe B

25.08.2019, 11:15 Uhr: Dritter Gruppe B – Vierter Gruppe 4

Halbfinale

23.08.2019, 18:00 Uhr: Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe B

23.08.2019, 20:30 Uhr: Sieger Gruppe B – Zweiter Gruppe A

3 Platz

25.08.2019, 13:30 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 – Verlierer Halbfinale 2

Finale

25.08.2019, 16:00 Uhr: Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2

