Infos zur Hockey-EM 2021 der Damen: Spielplan und Übertragung

Die Europameisterschaft der Damen im Feldhockey endet heute mit dem Finale. Erfahren Sie hier alles rund um den Spielplan, die Termine und die Live-Übertragung im Free-TV und Stream.

Finale der Hockey-EM der Damen 2021: Seit 1984 qualifizierte sich Deutschland für jede Europameisterschaft im Hockey und errang dabei bereits 12 Medaillen. Bei dem diesjährigen Turnier ist die deutsche Damen-Mannschaft in den Niederlanden ebenfalls vertreten. Bereits zum dritten Mal, nach 2009 und 2017, werden die Europameisterschaften in Amsterdam ausgetragen.

Feldhockey-EM 2021: Termine und Zeitplan heute mit dem Finale

Ursprünglich sollte das Turnier vom 20. bis 29. August stattfinden. Die EHF verlegte das Turnier aufgrund der Verschiebung der Olympischen Sommerspiele wegen der weltweiten Corona-Lage nach vorne. Die Feldhockey-Europameisterschaft wird nun vom 5. Juni 2021 bis zum 13. Juni 2021 im Wagener-Stadion in Amstelveen zwischen 8 Nationen in 20 Spielen ausgetragen.

Ob die Hockey-Nationalmannschaft der Damen in Amsterdam die dritte Goldmedaille erreicht, ist noch nicht absehbar. Fest stehen hingegen der Spielplan und die Termine der Gruppenphase. Zudem informieren wir Sie über die Übertragung der Hockey-EM der Damen live im Free-TV und Stream.

Hockey-EM der Damen: Spielplan der Gruppenphase

Bei der Vorrunde der Hockey-EM werden zwei Gruppen gebildet, in denen jeweils vier Nationalmannschaften gegeneinander antreten. Im Halbfinale treffen schließlich die zwei besten Teams der beiden Gruppen aufeinander. Ab dem Semifinale wird nach dem K.o.-System der Sieg ausgespielt. Die letzten zwei Mannschaften von Gruppe A und Gruppe B bilden die Gruppe C und kämpfen um die Teilnahme an der nächsten Hockey-Europameisterschaft. Die beiden Verlierer steigen in den B-Pool ab.

Gruppe A

Samstag, 05.06.2021 15.30 Uhr: Niederlande - Irland

- Samstag, 05.06.2021 18.00 Uhr: Spanien - Schottland

- Montag, 07.06.2021 12.30 Uhr: Irland - Schottland

- Montag, 07.06.2021 20.00 Uhr: Spanien - Niederlande

- Mittwoch, 09.06.2021 12.30 Uhr: Irland - Spanien

- Mittwoch, 09.06.2021 20.00 Uhr: Niederlande - Schottland

Gruppe B

Sonntag, 06.06.2021 10.30 Uhr: England - Italien

- Sonntag, 06.06.2021 12.45 Uhr: Deutschland - Belgien

- Montag, 07.06.2021 14.45 Uhr: Belgien - Italien

- Montag, 07.06.2021 17.00 Uhr: England - Deutschland

- Mittwoch, 09.06.2021 14.45 Uhr: Deutschland - Spanien

- Mittwoch, 09.06.2021 17.00 Uhr: Belgien - England

Spielplan der Hockey-EM 2021: Finale der Damen

Halbfinale

Freitag, 11.06.2021, 16.00 Uhr: Deutschland - Spanien

- Freitag, 11.06.2021, 18.30 Uhr: Niederlande - Belgien

Spiele um die Plätze 5 bis 8

Freitag, 11.06.2021, 09.15 Uhr: Schottland - Italien

- Freitag, 11.06.2021, 11.30 Uhr: Irland - England

- Samstag, 12.06.2021, 17.00 Uhr: Irland - Italien

- Samstag, 12.06.2021, 19.15 Uhr: England - Schottland

Spiel um Platz 3

Sonntag, 13.06.2021, 10.30 Uhr: Spanien - Belgien

Finale

Sonntag, 13.06.2021, 13.00 Uhr: Deutschland - Niederlande

Übertragung der Hockey-EM 2021 der Damen live im Free-TV und Online-Stream?

Das Finale der Hockey-EM der Damen 2019 war live im Free-TV beim öffentlich-rechtlichen Sender ARD zu verfolgen. Im TV ist das Finale laut ARD-Programm am 13.6.21 nicht zu sehen, allerdings gibt es einen Live-Stream, der laut Sender ab dem 13.6.21 um 12.23 Uhr abrufbar sein wird. Außerdem überträgt der Streaming-Dienst DAZN alle Spiele der FIH Pro League der Männer und Frauen im Hockey 2021 live im Stream. Für die Übertragung ist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei DAZN von Nöten. Auch auf dem Youtube-Channel Hockeyliga.live sind die Livestreams der Hockey-Partien abrufbar.

Termine und Austragungsort der Hockey-EM Damen 2021

Ursprünglich sollte die Hockey-EM 2021 der Damen vom 20. bis 29. August 2021 abgehalten werden. Da die olympischen Sommerspielen aufgrund der Corona-Pandemie verschoben wurde, wurde die Europameisterschaft im Hockey nach vorne datiert. Vom 4. bis 13. Juni 2021 findet das Turnier in Amstelveen, einem Vorort von Amsterdam, in den Niederlanden statt. Die Stadt hatte Ende März den Zuschlag für die Hockey-EM der Damen erhalten und stellt das Wagener-Stadion zur Verfügung.

