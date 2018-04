14:17 Uhr

"Honks": AfD-Politikerin von Storch greift VfL Osnabrück an Sport

Wegen einer Aktion gegen Ausländerfeindlichkeit geriet der Drittligist ins Visier der Politikerin. Der Klub kontert gelassen: Er bedankt sich bei ihr.

Von Florian Eisele

Mit einer besonderen Aktion hat der VfL Osnabrück das Osterwochenende genutzt, um ein Zeichen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu setzen: Das Drittligaspiel gegen Hansa Rostock (1:1) stand unter dem Motto "Gegen Rechts". Vor Anpfiff präsentierten sich Verantwortliche des Klubs in einem T-Shirt, auf dem der Slogan "Gegen Rechts" zu lesen war, das Team trat mit Sondertrikots an. Anhand einer Durchsage im Stadion sollte klar werden, was die Botschaft dieses Ostersamstags sein sollte: Die Aktion "Gegen Rechts" stehe "für Toleranz, für Vielfalt und für ein faires Miteinander". (Hier geht es zur kompletten Stellungnahme des Klubs.)

Das alleine wäre noch keinerlei größeren Erwähnung wert - wenn es nicht die Reaktion von Beatrix von Storch gegeben hätte. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag störte sich offenbar an der Aktion. Auf Twitter, wo die 46-Jährige schon des Öfteren mit beleidigenden Äußerungen für Aufsehen gesorgt hatte , nahm sie Bezug zum VfL Osnabrück. In einem Tweet schrieb sie: "Liebe Honks vom VfL Osnabrück. Könnt Ihr etwas präzisieren? Wer o was genau ist 'rechts'? Und: wann steht Ihr auf gegen 'Links' ?Wenn Hamburg wieder brennt? Oder wenn die nächsten 100 kg Chemikalien zum schmutzige Bomben bauen bei Linksextremisten gefunden werden?" Dazu verlinkte von Storch einen Artikel der "PI News" - ein Blog, in dem rechtes Gedankengut verbreitet wird.

Der Klub selbst konterte, ebenfalls auf Twitter, gelassen: "Danke für die Reaktion, Frau von Storch, wir scheinen einen Nerv getroffen zu haben. Wir werten Ihre Beleidigung und den Inhalt Ihres Tweets als Kompliment und fühlen uns in unserer Haltung bestätigt." Wofür "Gegen Rechts" steht, lasse sich auf der Homepage des VfL nachlesen. Der Drittligist bietet von Storch noch ein Geschenk an: ein Trikot der Aktion, "signiert vom gesamten, multikulturellen Kader des VfL Osnabrück." Normalerweise sollen die Trikots mit dem Slogan für einen gemeinnützigen Zweck versteigert werden.

Ob von Storch das Angebot annimmt, ist bislang nicht bekannt. Auf ihrem sonst so meinungsstarken Twitter-Account nahm die Politikerin bislang keine weitergehende Stellung dazu. Viele User reagierten aber mit Zustimmung für die Antwort des Fußball-Klubs. Viele nahmen die Wortwahl der AfD-Politikerin auf und schrieben in Richtung VfL: "Gut gemacht, ihr Honks."

Gut gemacht, Ihr Honks — Stefan Maier (@maierst) 2. April 2018

