„Hundertprozentig in Ordnung“

Bayern-Präsident Uli Hoeneß verteidigt den viel diskutierten Elfmeterpfiff von Bremen – und schimpft auf die Kritiker von Trainer Niko Kovac

Uli Hoeneß geriet regelrecht ins Schwärmen. Mit leuchtenden Augen und einem coolen Lächeln kommentierte der Präsident des FC Bayern München genüsslich die immer realistischer werdende Aussicht des Bundesliga-Tabellenführers und DFB-Pokal-Finalisten auf den Double-Gewinn. „Mit Ausnahme des Champions-League-Heimspiels gegen Liverpool spielen wir seit Weihnachten fantastischen Fußball“, lobte Hoeneß. „Ich bin total stolz auf die Mannschaft und habe gelesen, es ist die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte. Da wollen wir uns nicht beklagen, sondern einfach so weitermachen“, fügte der 67-Jährige am Mittwochabend nach dem 3:2-Erfolg des Rekordmeisters im Halbfinale bei Werder Bremen hinzu.

Beim 30. Pokal-Auswärtssieg in Serie zerstörten die Münchner den stolzen Nimbus der Bremer, die zuvor 31 Jahre und 37 Pokal-Heimpartien nicht verloren hatten. Im Endspiel wartet am 25. Mai in Berlin nun RB Leipzig, das seit Wochen in Liga und Pokal ebenfalls von Sieg zu Sieg eilt. „Das Finale wird die Zuschauer begeistern. Leipzig spielt auch eine Super-Rückrunde. Die werden sich nicht hinten reinstellen, sondern mit uns mitspielen wollen“, glaubt Hoeneß.

Auch zum Knackpunkt des Halbfinals, dem von Robert Lewandowski verwandelten Foulelfmeter (80.), hatte Hoeneß eine klare Meinung. „Die Entscheidung geht hundertprozentig in Ordnung“, sagte er zum Pfiff von Schiedsrichter Daniel Siebert, der Theodor Gebre Selassies Schieber gegen den starken Kingsley Coman als Foul wertete. Da der Videoreferee offenbar keine klare Fehlentscheidung feststellte und deshalb nicht einschritt, durfte Lewandowski vollenden.

„Neun von zehn Schiedsrichtern hätten da nicht gepfiffen“, monierte Werder-Trainer Florian Kohfeldt, dessen Kollege Niko Kovac von einer „harten Entscheidung“ sprach. „Wenn er nicht pfeift, können wir uns nicht beklagen“, meinte Kovac, sagte aber auch: „Der King (Coman) fällt nicht von allein. Der Ellbogen von Gebre Selassie war schon da, den hätte er besser weggelassen. Da hat er sich ein bisschen dumm angestellt.“ Der Kroate durfte sich auch als Gewinner des Abends fühlen. Er stellte den besonderen Rekord auf, als erster Bundesliga-Trainer in seinen ersten drei Pokal-Spielzeiten dreimal ins Endspiel gelangt zu sein. Da in der Liga auch die erfolgreiche Titelverteidigung winkt, lobte Hoeneß den von ihm geförderten Trainer für die „überaus erfolgreiche Arbeit“. Dass Kovac immer mal wieder in Frage gestellt wird, brachte den Klubchef dann aber doch in Rage. „Ich verstehe langsam die Welt nicht mehr. Wir sind im Pokalfinale und Bundesliga-Tabellenführer, und dann wird über unseren Trainer diskutiert. Da muss ich sagen, fehlt mir jegliches Verständnis“, schimpfte er vor den Mikrofonen. Dass sein lange souveränes Team trotz 2:0-Vorsprungs durch Lewandowski (36.) und Thomas Müller (63.) nach dem Bremer Doppelschlag durch Yuya Osako (74.) und Milot Rashica (75.) ins Wanken geriet, wollte er nicht überbewerten. „Die Leichtsinnigkeiten nach dem 2:0 kann man verschmerzen, wenn man am Ende gewinnt und weiterkommt.“

Noch nicht im Ziel wähnt Hoeneß seine Bayern im Kampf um die deutsche Meisterschaft. „Borussia Dortmund ist die zweitbeste deutsche Mannschaft, dann kommt Leipzig“, sagte Hoeneß. Seine Prognose: „Wenn jetzt einer in den nächsten zwei, drei Spielen einen Ausrutscher hat, dann ist das Titelrennen entschieden.“ (dpa)

