vor 6 Min.

IOC-Exekutive nominiert neun neue Mitglieder

Russlands Spitzenfunktionär Alexander Schukow und der Amerikaner Larry Probst dürfen mit einer Aufnahme ins Internationale Olympische Komitee (IOC) rechnen.

Die IOC-Exekutive einigte sich in Lausanne auf neun Kandidaten, die der IOC-Vollversammlung im September in Buenos Aires zur Abstimmung vorgeschlagen werden. Schukow ist Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Russlands, Probst führt das NOK der USA (USOC) an.

Auch Paul Tergat aus Kenia, zweimal Olympia-Zweiter über 10 000 Meter, und Stefan Holm, schwedischer Hochsprung-Olympiasieger von Athen, stehen vor der Aufnahme ins IOC. Derzeit hat das IOC 100 Mitglieder. Sollten alle neun Kandidaten von der Vollversammlung bestätigt werden, wächst die Zahl der Olympier auf 113. Auch die bei den London-Spielen gewählten vier Mitglieder der IOC-Athletenkommission sollen in Buenos Aires eingeschworen werden. (dpa)

Themen Folgen