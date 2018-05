IOC hat Wettkämpfstätten für die Tokio-Spiele genehmigt

Beate Lohmann löst Böhm ab

DOSB-Chef Hörmann weist Vorwürfe zurück: "Inakzeptabel"

DOSB-Präsident Hörmann hat mit einem Brief an Minister Seehofer für Irritationen und Kritik gesorgt. Vorwürfe, er will als CSU-Mitglied mit Parteifreunden im BMI die Spitzensportreform nach DOSB-Gusto verändern und Einfluss auf Personalpolitik nehmen, weist er zurück.