13:31 Uhr

Im Video: Unser WM-Reporter vor dem Schweden-Spiel Sport

Alles oder nichts: So lautet das Motto vor dem Spiel der deutschen Mannschaft gegen Schweden. Unser WM-Reporter Tilmann Mehl mit seiner Einschätzung der Lage.

Dass es im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden schon um das Weiterkommen in der Gruppe gehen würde, hätte sich Bundestrainer Jogi Löw wohl nicht träumen lassen. Sollte die Nationalmannschaft gegen die Skandinavier auch das zweite Spiel bei dieser Weltmeisterschaft verlieren, könnte der DFB die Heimreise buchen. Wir haben uns mit unserem Reporter vor Ort, Tilmann Mehl, im Videochat unterhalten. Wenige Stunden vor Spielbeginn gibt er seine Einschätzung der Lage ab.

Dabei ist es zumindest ungewöhnlich, dass der Tross des Nationalteams in einer Hotelanlage untergebracht ist, die auch Privatleuten zugänglich ist. Zuletzt hatte man vor allem auf Abschottung gesetzt. Die Schweden wissen übrigens, wie es ist, gegen einen großen Gegner zu spielen, der den Druck auf seiner Seite hat. In der Qualifikation zur WM schalteten sie in der Gruppe die Niederlande, in den Relegationsspielen Italien aus. Ob heute das nächste Schwergewicht des Weltfußballs folgt, ist ab 20 Uhr zu sehen.

