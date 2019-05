00:03 Uhr

In Ulm müssen die Jungen ran

Die Bundesliga-Frauen des SSV 1846 treten mal wieder zu Hause an. Leider ohne ihre Nummer 1, Janine Berger

Von Stefan Kümmritz

Es sah locker aus, wie Janine Berger im Training bei ihrem SSV Ulm 1846 ihre Stufenbarrenübung durchturnte. Locker, geschmeidig, sicher. Doch die Bubesheimerin, die bei den Olympischen Spielen 2012 in London am Sprung nur haarscharf die Bronzemedaille verpasst hatte, unkte: „Ich werde kaum turnen können, und das bei unserem Heimvorteil. Ich muss auf mein Knie achten.“ Das Knie ist die Achillesferse der 23-jährigen Turnerin. Und so wird sie wohl auch nur als Zuschauerin und Anfeuerin dabei sein, wenn an diesem Wochenende die Bundesliga der Kunstturnerinnen (Samstag 18 Uhr) und dazu die zweite sowie dritte Bundesliga, also insgesamt 24 Klasseteams in der Ulmer Kuhberghalle den zweiten Wettkampftag bestreiten.

Dabei zeigt sich die Elite der deutschen Turnerinnen – Ausländerinnen sind im Oberhaus eher die Ausnahme. Zur Elite zählt auch die von Gabor Szücs seit Jahren trainierte Mannschaft des SSV Ulm 1846. Von 2012 bis 2015 hatte das Team schon der Bundesliga angehört, dann musste es in die zweite Liga zurück. Doch 2017 gelang der Wiederaufstieg und im vergangenen Jahr erreichten die Ulmerinnen den fünften Platz. Nach einem großartigen Auftritt am ersten Wettkampftag liegen sie mit 10:4 Punkten hinter Dauermeister MTV Stuttgart und Karlsruhe-Söllingen überraschend auf Rang drei.

Stark zu diesem guten Ergebnis beigetragen hat Janine Berger, die am Sprung und am Barren das beste Resultat innerhalb ihres Teams und jeweils das drittbeste von allen Turnerinnen erzielte. Sie will nach mehreren Knieoperationen und den damit verbundenen längeren Pausen endlich in die internationale Spitze zurückkehren. „Aber ihr Knie macht wieder etwas Probleme“, weiß auch Gabor Szücs. „Ich würde so gerne turnen“, sagt die Beste im SSV-Team, „Ich fühle mich eigentlich fit, kann jetzt aber kein Risiko eingehen.

In der langen Pause seit dem ersten Wettkampftag am 2. März in Dillenburg hatte ich noch eine kleine OP. Und jetzt bin ich nicht dabei. Wir hatten seit fünf Jahren keinen Heimkampf mehr. Mein Augenmerk gilt jetzt der Universiade im Juli in Neapel.“

Also müssen es nun ihre Teamkameradinnen richten. Zu denen auch schon die hochtalentierte, noch zwölfjährige Pia Meier zählt. Rang drei zu verteidigen wird fürs Ulmer Sextett jetzt ganz schwer. Helfen kann da aber das Heimpublikum - und von außen Janine Berger.

