Ingolstadt - Werder Bremen: Übertragung der 2. Bundesliga im TV und Live-Stream plus Live-Ticker

Der FC Ingolstadt 04 und Werder Bremen treffen in der 2. Bundesliga 2021/22 aufeinander. Kann man die Partie live im Free-TV und Gratis-Stream verfolgen? Hier liefern wir Ihnen alle Infos zur Übertragung. Auch einen Liveticker können wir Ihnen anbieten.

Die 2. Bundesliga ist in ihre Saison 2021/2022 gestartet. Am sechsten Spieltag ist Werder Bremen beim FC Ingolstadt zu Gast. Hier finden Sie alle Informationen zur Übertragung, zum Termin und der Uhrzeit. Außerdem haben wir für Sie einen Liveticker mit Spielstand und Aufstellung im Angebot.

FC Ingolstadt - Werder Bremen: Wann ist Anstoß in der 2. Bundesliga? Termin und Uhrzeit

Ingolstadt trifft am 11. September 2021 auf Werder Bremen. Die Uhrzeit für den Anstoß an diesem Termin ist 13.30 Uhr.

Spiel Ingolstadt gegen Bremen: Übertragung im Free-TV und Live-Stream?

Kostenlose Übertragungen kompletter Spiele der 2. Bundesliga sind generell etwas dünn gesät: ARD, ZDF und Sport1 zeigen jeweils ab Montag digitale Clips von allen Spielen.

Wer es lieber live und vollständig möchte, muss in den meisten Fällen in die Tasche greifen - Sky überträgt alle 306 Partien gegen Cash. Die Freitags- und Sonntagsspiele laufen auch im Streamingdienst DAZN, einige wenige Matches kann man bei Sat.1 und Sport1 kostenlos verfolgen. Die Begegnung Ingolstadt gegen Bremen gehört allerdings nicht dazu.

Hier die wichtigsten Informationen zum Spiel im Überblick:

Spiel: FC Ingolstadt gegen Werder Bremen , 6. Spieltag der 2. Bundesliga 2021/22

gegen , 6. Spieltag der 2. 2021/22 Datum: Samstag, 11. September 2021

Samstag, 11. September 2021 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Audi Sportpark, Ingolstadt

Sportpark, Übertragung im Free-TV und kostenlosen Stream: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Liveticker zu FC Ingolstadt 04 - Werder Bremen: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle, Spielplan der 2. Bundesliga 2021/22

Welche Mannschaft führt die Tabelle der 2. Bundesliga 2021/22 an? Welches Team steigt ab? Mit unserem Datencenter haben Sie stets einen Überblick über die aktuellen Platzierungen, Ergebnisse, Termine, Tore und Chancen und Sie verfolgen den Spielverlauf in Echtzeit. Dabei können Sie sich entweder für eine chronologische Ansicht, die eine kompakte Übersicht gewährt, oder die Kommentar-Variante entscheiden. So verpassen Sie keinen Schritt Ihrer Mannschaft in der 2. Bundesliga.

FC Ingolstadt 04 - Werder Bremen - Infos und Bilanz

Mit drei Niederlagen und 2:11 Toren startete Aufsteiger Ingolstadt ausgesprochen dürftig in die neue Saison. Dann aber konnte der neue Coach Roberto Pätzold in der Defensive deutlich nachbessern: Die Schanzer holten vier von sechs möglichen Punkten aus den letzten beiden Ligaspielen heraus. Und am wichtigsten: Sie bleiben jeweils ohne Gegentreffer. Vor der Begegnung mit Bremen stehen sie gleichwohl mit nur vier Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz.

Die Hanseaten haben es deutlich kuscheliger - vor dem Match gegen die Bayern belegen sie mit acht Punkten den recht komfortablen Rang 7.

Im Portal fussballdaten.de ist folgende Bilanz dokumentiert: Bei bisher fünf Begegnungen der beiden Vereine gab es zwei Siege für Ingolstadt und drei für Werder. Ein Unentschieden ist bisher noch nicht zu verzeichnen.