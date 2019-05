vor 39 Min.

Ingolstadt ist wieder da – und wie

Mit dem neuen Trainer Tomas Oral gewinnen die Oberbayern beim Hamburger SV mit 3:0. Während der FCI auf den Relegationsrang springt, verschärft sich die Krise des HSV

Kann Tomas Oral zaubern? Nach dem grandiosen Auswärtserfolg beim taumelnden Aufstiegskandidaten Hamburger SV winkt dem FC Ingolstadt in einer wahren Chaos-Saison mit dem insgesamt fünften Trainer doch noch ein Happy End im Abstiegskampf. Nach dem 3:0 (1:0) zogen die beherzt verteidigenden und furios konternden Schanzer am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga am Konkurrenten 1. FC Magdeburg vorbei und rückten auf den Relegationsplatz 16 vor. „Wir sind glücklich und stolz auf den Sieg“, sagte Oral.

Mit dem 46-Jährigen hat das vor Wochen praktisch abgeschriebene FCI-Team in fünf Spielen 13 von 15 möglichen Punkten eingefahren. Auch für Oral kommen Ausbeute und Entwicklung einem kleinen Fußballwunder gleich. „Als ich gekommen bin, haben wir ganz klar gesagt, dass wir eigentlich keine Chance haben“, sagte der Trainer: „Dass wir so eine Serie spielen, ist nicht üblich. Da gehört auch Glück dazu.“ Aber eben auch Können, wie vor 50768 verblüfften Zuschauern in Hamburg.

Der unter Oral aufgeblühte Mittelstürmer Dario Lezcano, Thomas Pledl und Marcel Gaus schockten den HSV mit ihren Toren. „Als Mannschaft haben wir richtig gut verteidigt. Jeder will bedingungslos, dass die Null steht. Wir werfen uns einfach in jeden Schuss, um das Tor zu verhindern“, erklärte Mittelfeldspieler Konstantin Kerschbaumer: „Zudem sind wir im Abschluss momentan eiskalt.“ Es passt plötzlich. Selbst den Ausfall des gesperrten Leistungsträgers Sonny Kittel steckten die Gäste weg. Pledl ersetzte ihn und erzielte nach einem Konterlauf über mehr als das halbe Spielfeld in der zweiten Hälfte das vorentscheidende zweite Tor. Mit zwei Punkten Vorsprung auf Magdeburg gehen die Schanzer in die letzten zwei Partien gegen Darmstadt 98 und in Heidenheim. Oral tritt aber auf die Euphoriebremse. „Wir dürfen nicht euphorisch werden. Es wäre fatal, jetzt euphorische Dinge an den Tag zu legen. Fußball in der 2. Liga ist knallhart.“

Das bekommt derzeit der Hamburger SV zu spüren. Der mit dem Ziel direkter Wiederaufstieg gestartete Klub spielt eine Rückrunde im Stil eines Absteigers und ist nun aus den Aufstiegsrängen gefallen. Sportvorstand Ralf Becker gibt seinem Trainer Hannes Wolf aber vorerst noch Rückendeckung. Eine Trennung wolle er nicht ernsthaft, sagte Becker. Nach dem siebten Spiel ohne Sieg war mit der Beurlaubung Wolfs gerechnet worden. Doch Becker und Vorstandschef Bernd Hoffmann halten noch an dem 38-Jährigen fest.

„Es ist das Beste für die jetzige Situation, in dieser Konstellation nach Paderborn zu gehen“, betonte Becker mit Blick auf das vorletzte Saisonspiel beim Mitkonkurrenten am kommenden Sonntag. Die Partie in Paderborn sei „ein Endspiel“. Becker erinnerte daran, dass der HSV unter Wolf in dieser Saison bereits zweimal die Ostwestfalen schlagen konnte: in der Hinrunde und im DFB-Pokal-Viertelfinale. Ob Wolf auch in der neuen Saison HSV-Trainer bleibt, ist indes offen. Ein Teil der Wahrheit sei, „keiner hat hier richtig Bock, dass alle sechs Monate ein neuer Trainer kommt“, sagte Wolf. Er war im Oktober als Nachfolger von Christian Titz verpflichtet worden. Nach der Herbst-Meisterschaft ging es unter dem Ex-Stuttgarter abwärts. In der Rückrunden-Tabelle sind die Hanseaten Drittletzter.

Der HSV ist aber nicht das einzige Spitzenteam, das sich eine Formschwäche nimmt: Die Teams vom zweiten bis zum achten Tabellenplatz verloren am drittletzten Spieltag alle. Die Hamburger bleiben somit mit 53 Punkten Vierter und haben mindestens die Relegation noch in der eigenen Hand. (dpa)

