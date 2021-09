Inter Mailand - Real Madrid in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Inter Mailand spielt in der Champions League heute gegen Real Madrid. Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

Die Champions League startet mit dem 1. Spieltag der Gruppenphase in die neue Saison 2021/22. Der italienischen Meister Inter Mailand trifft in Gruppe D als erstes auf den spanischen Vizemeister Real Madrid. In der vergangenen Saison hat der FC Chelsea die Champions League gewonnen, doch insgesamt führt mit 18 Titeln noch immer Spanien die Rangliste an.

Wann findet das Spiel zwischen Inter Mailand und Real Madrid statt? Wo wird die Partie ausgestrahlt? Alle Infos zur Übertragung der Begegnung gibt es hier. Außerdem haben wir auch einen Live-Ticker für Sie, der neben allen Toren auch Infos zur Aufstellung der Mannschaften bietet.

Inter Mailand - Real Madrid in der Champions League: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Spiel zwischen Inter Mailand und Real Madrid findet am 15. September 2021 statt. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand.

Inter Mailand gegen Real Madrid: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Keine Spiele der Champions League wird es in der aktuellen Saison im Free-TV zu sehen geben. Die Rechte für die Übertragung hat momentan der Streaming-Dienst DAZN. Auch beim Pay-TV Sender Sky wird es keine Spiele des europäischen Spitzenfußballs zu sehen geben. Alle Infos zum Spiel und zur Übertragung finden Sie hier auf einen Blick:

Spiel: Inter Mailand vs. Real Madrid , Gruppenphase der UEFA Champions League 2021/22, 1. Spieltag

vs. , der 2021/22, 1. Spieltag Datum: Mittwoch, 15. September 2021

Mittwoch, 15. September 2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand

Giuseppe-Meazza-Stadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel Inter Mailand vs. Real Madrid

Sie haben am Mittwoch keine Zeit das Spiel in voller Länge anzusehen oder einfach kein kostenpflichtiges Abo von DAZN? Dann ist unser umfangreicher Live-Ticker genau das Richtige für Sie. Unser Datencenter bietet nicht nur Kommentare zu allen Highlights des Spiels sowie alle Tore, sondern es hält auch Infos zum aktuellen Saisonverlauf der Champions League für Sie bereit. Darüber hinaus liefert der Liveticker die Aufstellung der Mannschaften, alle Gelben und Roten Karten und alles, was sie zum Spiel zwischen Mailand und Madrid wissen müssen.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

UEFA Champions League: Übertragung - Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

Die meisten Spiele der UEFA Champions League wird es beim Streaming Anbieter DAZN zu sehen geben. Das Abo kostet monatlich 14,99 Euro oder 149,99 Euro im Jahr. Darüber hinaus wird es insgesamt 16 Spiele der Saison 21/22 bei Amazon Prime Video zu sehen geben. Für Prime Kunden fallen dafür keine zusätzlichen Kosten an. Sky-Kunden gehen in dieser Saison jedoch leer aus - der Pay-TV Sender hat aktuell keine Übertragungsrechte für die Champions League.

Inter gegen Real: Bilanz und Infos

Bereits 17 Mal sind sich die beiden Top-Vereine laut fußballdaten.de bisher begegnet - zum ersten Mal 1964 in der Champions League. Darüber hinaus sind Inter Mailand und Real Madrid auch mehrfach in der Europa League aufeinander getroffen. In der Gesamtbilanz ist es zwischen den Mannschaften recht ausgeglichen. Acht Mal hat Real Madrid gewonnen und sieben Spiele konnte Inter Mailand für sich entscheiden. Zwei Mal trennten sich die Vereine Unentschieden. Die letzten beiden Begegnungen fanden in der Champions League 2020 statt - beide Spiele gewann Real Madrid. (AZ)