Ex-Profi Marcel Raducanu über seine Flucht: "Das war die Rache des Regimes"

Plus Vor dem Länderspiel der DFB-Elf gegen Rumänien spricht Marcel Raducanu über filmreife Fluchten, eigenwillige Strafen und die neue Generation rumänischer Fußballer.

Sie planen seit langer Zeit, ein Buch zu veröffentlichen, in dem Sie Ihr Leben Revue passieren lassen. Wie weit ist eigentlich Ihr literarisches Projekt mit dem originellen Titel "Aschenbecher" gediehen?