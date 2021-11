Nico Sturm über die Spiele in Peking: „Das Datum habe ich eingetragen“

Plus Nico Sturm hat die Olympischen Spiele in Peking im Blick, obwohl er noch kein Länderspiel bestritten hat. Der Eishockey-Profi über seine Rolle im NHL-Klub der Minnesota Wild und den auslaufenden NHL-Vertrag.

Sie haben in den ersten 16 Saisonpartien drei Tore und drei Assists bei einer Plus-/Minus-Bilanz von „+1“ zu Buche stehen. Wie bewerten Sie ihren Start?