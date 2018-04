Iranisches Staatsfernsehen zensiert Logo von AS Rom

vor 56 Min.

Das Wappen des italienischen Klubs zeigt eine Wölfin mit Zitzen - zu viel für die TV-Macher im Iran. Der Klub selbst reagierte mit Humor.

Von Florian Eisele

Es ist ein Wappen mit einer großen Geschichte: Auf dem Logo des italienischen Traditionsklubs AS Rom ist eine historische Szene zu sehen. Romulus und Remus, die Gründungsväter der ewigen Stadt, werden als Neugeborene von der kapitolinischen Wölfin gesäugt. Damit sorgte die Wölfin der Sage nach dafür, dass die beiden ausgesetzten Kinder überleben und später Rom gründen konnten. Dem iranischen Staatsfernsehen war die Szene aber wohl etwas zu heiß.

Dies zeigte sich bei der Berichterstattung über die Viertelfinalspiele der Champions League. Dort gab es aus sportlicher Sicht wenig zu lachen für die Römer: Mit 1:4 ging die Mannschaft beim spanischen Spitzenklub FC Barcelona unter. Im iranischen TV wurde das Logo des Klubs aber zudem noch zensiert: Die Zitzen der Wölfin wurden verpixelt dargestellt. Ob nun die nackte Brust einer Frau oder eines weiblichen Tieres zu sehen sind - beides stößt den Sittenwächtern des streng islamischen Staates offenbar unangenehm auf.

Humor ist aber bekanntlich, wenn man trotzdem was zu lachen hat. Ein Karikaturist kreierte kurzerhand ein neues, dem iranischen TV angepasstes Logo des Traditionsklubs. Es zeigt eine im Comic-Stil gehaltene Wölfin mit Kopftuch, während Romulus und Remus sich mit Fläschchen satt trinken.

Ein Wolf, der die Jungen Romulus und Remus säugt, war einem iranischen TV-Sender zu viel. Das Logo der #ASRoma wurde kurzerhand zensiert. Jetzt haben Iraner im Netz ein neues Logo vorgeschlagen ;-) pic.twitter.com/BMivaXXCSu — Natalie Amiri (@NatalieAmiri) 7. April 2018

Auch der AS Rom selbst nahm Stellung zu der Posse: Das Social-Media-Team der Italiener stellte auf dem englischsprachigen Auftritt in Orginal-Logo neben eine verpixelte Variante und schrieb: "If you don't love me at my..., then you can't still love me at my..." Frei übersetzt: Wenn dir das Vereinswappen mit den Zitzen der Wölfin nicht gefällt, dann kannst du mich auch in der verpixelten Variante nicht lieben. Auf den sozialen Netzwerken erhielt der Klub eine breite Zustimmung, sodass die Roma sich bei ihren "leidenschaftlichen iranischen Fans" bedankte. Zumindest diesen Sieg kann der AS Rom aus den Viertelfinalspielen der Königsklasse mitnehmen.

if you don’t then you

love me can still love me

at my at my pic.twitter.com/stSi78N8yJ — AS Roma English (@ASRomaEN) 5. April 2018

