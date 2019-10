vor 19 Min.

Ironman Hawaii 2019 live im TV und Stream, Strecke, Start

Ob Patrick Lange am Ende wieder jubelt? Den Ironman Hawaii 2019 können Sie heute Abend im TV und Live-Stream sehen. Bei uns gibt es die Infos rund um Übertragung, Start, Uhrzeit und Strecke.

Der Ironman Hawaii 2019 heute Abend lässt sich live im TV und online im Stream sehen. Hier die Infos rund um die Übertragung im Fernsehen oder Online-Stream, Strecke und Start.

Beim Ironman Hawaii 2019 heute Abend stellen sich 2500 Teilnehmer aus aller Welt dem Triathlon. Das Ganze lässt sich in der Übertragung live im TV und gratis im Online-Stream sehen.

Auch viele Deutsche sind am Start und wollen die Strecke am schnellsten bewältigen. Patrick Lange gehört dabei zu den Favoriten und will beim Triathlon auf Hawaii zum dritten Mal als schnellster ins Ziel kommen. Im vergangenen Jahr legte er mit 7 Stunden 52 Minuten und 39 Sekunden eine Rekordzeit hin.

Der Ironman Hawaii ist keine leichte Aufgabe: Die Athleten schwimmen 3,86 km durchs offene Meer, fahren 180,2 km Fahrrad bevor sie nach 42,195 km ins Ziel laufen.

Der Start der inoffiziellen Triathlon-Weltmeisterschaft ist um 6.35 Uhr Ortszeit. In Deutschland ist das 18.35 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt können die Zuschauer den Ironman 2019 im Fernsehen verfolgen. Hier die Infos rund um Übertragung im Free-TV und Live-Stream, Start, Uhrzeit und Strecke:

Übertragung: Ironman Hawaii 2019 im Free-TV / Fernsehen und online im Live-Stream

Live-Stream:

18.15 Uhr: Online-Stream der Sportschau

Live-TV / Fernsehen:

ARD:

Live-Ausschnitte in der Sportschau um 18.25 Uhr

Live-Übertragung ab 23.55 Uhr

HR:

Live-TV-Übertragung ab 21.45 Uhr

Strecke beim Ironman Hawaii heute: Start in der Bucht von Kailua-Kona, Zieleinlauf in Kona

Diese Strecke wartet auf die Athleten beim Ironman 2019 in Hawaii:

Start vom Kailua Pier für die Schwimmstrecke bis zum Wendepunkte zwei Kilometer vor der Küste

Radstrecke von Kona nach Süden bis zu einem Wendepunkt, dann nordwärts an der Küste entlang bis Hawi (1500 Höhenmeter)

Marathon von Hawi ins südliche Keauhou über Kona zum nördlichen Wendepunkt Natural Energy Lab und zurück nach Kona

Ironman Hawaii 2019: Deutschen beim Triathlon auf Big Island, Hawaii, erfolgreich

Seit fünf Jahren kam der Sieger des Hawaii Ironman aus Deutschland: 2018 und 2017 erreichte Patrick Lange als erster das Ziel, in den beiden Jahren zuvor gewann der Kölner Jan Frodeno und 2014 siegte Sebastian Kienle aus Mühlacker. Die Qualifikation für den Ironman 2019 auf Hawaii absolvierten 279 Deutsche, wodurch Deutschland die zweitmeisten Sportler (hinter der USA mit 659 Athleten) entsendet.

Triathlon Hawaii: Neben Patrick Lange sind weitere Favoriten beim Ironman heute Abend dabei

Ein Einreiseverbot für Trainer und ein Fahrradsturz seiner Frau überschatteten die Woche von Lange. Dennoch will sich der deutsche Favorit nicht aus der Ruhe bringen lassen. Sein härtester deutscher Konkurrent Jan Frodeno tritt ebenfalls an, nachdem er 2018 verletzungsbedingt nicht in Hawaii sein konnte. Baut der Australier Cameron Wurf seine Leistung 2019 aus, könnte auch er den beiden Deutschen gefährlich werden. Auf dem Fahrrad stellt er bereits 2018 den Streckenrekord beim Ironman auf Hawaii. Den Zieleinlauf überträgt die ARD um ca. 3 Uhr nachts live im Fernsehen oder online auf dem Live-Stream der Sportschau. Wir halten Sie mit aktuellen Bestzeiten, Ergebnissen und allen Siegern auf dem Laufenden.

Themen folgen