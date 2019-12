vor 20 Min.

Ironman und Triathlon 2020: Top-Rennen der Saison - alle Termine

2020 stehen wieder interessante Ironman-Wettbewerbe und Triathlons statt - von Hawaii bis Roth. Wann diese stattfinden, wann Datum, Start, Uhrzeit und Termine sind, das errfahren Sie hier. Außerdem: Alle Infos zur Übertragung live in TV und Stream.

Ironman & Triathlon 2020: die Top-10-Rennen der Saison - Termine. Wann ist der Ironman Hawaii, welche Triathlons gibt es 2020? Hier finden Sie Datum, Uhrzeit, Start, Infos, Zeit sowie TV-Termine und alles zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream.

Triathlon Blenheim 2020

Datum : 30./31. Mai 2020

Triathlon Escape from Alcatraz 2020

Datum : 7. Juni 2020

Am 7. Juni 2020 werden Triathleten aus aller Welt nach San Francisco kommen, um das Unmögliche zu versuchen - Die Flucht aus Alcatraz. Der Escape from Alcatraz Triathlon zieht Weltmeister, Olympiasieger und die besten Amateur-Triathleten aus 50 Staaten und über 40 Ländern an.

Ironman Hamburg 2020

Datum : 21. Juni 2020

Ironman Frankfurt 2020 - Ironman European Championship

Datum : 28. Juni 2020

Der Ironman Germany ( Deutschland) in Frankfurt ist ein Triathlon-Rennen und Teil der Ironman-Serie. Es wird von der World Triathlon Corporation (WTC) organisiert. Im Jahr 2005 wurde Frankfurt zum neuen Austragungsort der Ironman Europameisterschaft.

Triathlon Roth 2020 (DATEV Challenge Roth)

Datum : 5. Juli 2020

Die Challenge Roth (Triathlon Roth) bzw. „DATEV Challenge Roth“ ist seit 2002 der Triathlon des weltweit größten Wettstreits auf der Langdistanz. Ort ist Roth in Mittelfrankren. Der Triathlon setzt sich zusammen aus 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und einem Marathonlauf über 42,2. km Er gehört zu den am besten besetzten und traditionsreichsten Veranstaltungen über diese Distanz in Europa.

Ironman Austria / Österreich 2020 (Ironman Kärnten in Klagenfurt)

Datum : 5. Juli 2020

Ironman Switzerland / Schweiz 2020 (Thun)

Datum : 12. Juli 2020

Triathlon Alpe d´Huez 2020

Datum : 27. bis 31. Juli 2020

Der Triathlon EDF Alpe d'Huez wurde 2006 vom Triathlon-Weltmeister Cyrille Neveu gegründet und ist nicht von der International Triathlon Union (ITU) oder der Fédération Française de Triathlon (FFTRI) genehmigt. Die Langstreckenveranstaltung besteht aus einem 2,2 km langen Schwimmen, einem 115 km langen Radfahren und einem 22 km langen Lauf.

Triathlon London 2020

Datum : 8. August 2020

Der London Triathlon ("AJ Bell London Triathlon") ist ein jährliches Triathlon-Event in London, GB. Bis 2015 war es der größte Triathlon der Welt. Es ist der einzige Triathlon, der im Zentrum Londons stattfindet. Der Kurs führt an einigen der legendären Wahrzeichen der Stadt vorbei, wie dem London Eye, Westminster, der London Bridge und dem O2.

Triathlon/Ironman Barcelona 2020

Datum : 4. Oktober 2020

Ironman Hawaii 2020

Datum : 10. Oktober 2020

Der Ironman Hawaii (Ironman-Weltmeisterschaft) findet seit 1978 jährlich auf Hawaii statt, mit einem zusätzlichen Rennen 1982. Es wird von der World Triathlon Corporation organisiert und ist der jährliche Höhepunkt einer Reihe von Ironman Triathlon Qualifikationsrennen, die auf der ganzen Welt ausgetragen werden.

Ironman und Triathlon live in TV, Fernsehen und Stream - TV-Termine

Sobald bekannt ist, welche Marathons und Ironsmans live in TV, Stream, Free-TV und/oder Gratis-Stream zu sehen sind, geben wir dies hier bekannt.

Themen folgen