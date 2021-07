Italien gegen Spanien im EM-Halbfinale: Übertragung im Free-TV oder Live-Stream

Im Halbfinale der Fußball-EM 2021 läuft das Spiel Italien gegen Spanien heute live im TV und Stream. Alle Infos zur Übertragung und einen Liveticker gibt es hier.

Italien trifft im Halbfinale der Fußball-EM 2021 heute auf Spanien. Neben der Live-Übertragung kostenlos im Free-TV, können Sie das Endrundenspiel auch online im Gratis-Stream ansehen.

Wir haben alle Infos zur Übertragung des Halbfinalespiels zwischen Italien und Spanien hier für Sie zusammengestellt. Darüber hinaus finden Sie hier auch den Live-Ticker zum Spiel, der neben Spielstand und Ergebnis auch Infos zur Aufstellung bietet. Ausgetragen wird das Halbfinale im Wembley-Stadion in London.

EM 2021: Wann spielt Italien gegen Spanien? Termin und Uhrzeit fürs Halbfinale heute

Das Halbfinale Italien vs. Spanien findet am Dienstag, 6. Juli 2021, statt. Anstoß des Spiels ist um 21 Uhr.

Italien - Spanien heute live im Free-TV oder Gratis-Stream auf ARD oder ZDF? Übertragung und Sender beim Fußball

Die wichtigsten Informationen zum Spiel Italien gegen Spanien finden Sie hier auf einen Blick.

Spiel: Italien - Spanien , Halbfinale der Fußball-EM 2021

- , der 2021 Datum: Dienstag, 6. Juli 2021

Dienstag, 6. Juli 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Wembley-Stadion , London

, Übertragung: live im Free-TV und Gratis-Stream in der ARD , kostenpflichtig über MagentaTV der Telekom

Italien vs. Spanien: Liveticker mit Aufstellung, Spielstand, Ergebnis beim EM-Halbfinale 2021

Hier finden Sie den Liveticker zum Halbfinale zwischen Italien und Spanien sowie zu allen anderen Begegnungen der Europameisterschaft 2021. Neben Spielstand und Endergebnis bietet unser Datencenter unter anderem auch Infos zur Aufstellung der Teams.

Lesen Sie dazu auch

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Halbfinale der EM 2021 mit Italien - Spanien: Übertragung der Europameisterschaft im Live-TV und Online-Stream

Die meisten Spiele der Euro 2020 gab es im Free-TV in der ARD oder im ZDF zu sehen - in der Gruppenphase liefen manche Partien auch exklusiv im Pay-TV der Telekom. Bei den Öffentlich-rechtlichen können Sie die Spiele aber nicht nur im Fernsehen, sondern auch online im Live-Stream verfolgen.

Den Online-Stream von Das Erste finden Sie hier, den Stream des ZDF auf dieser Seite. Alle Spiele des Turniers gibt es darüber hinaus auch kostenpflichtig über MagentaTV der Telekom zu sehen.

Italien und Spanien bei der Fußball-EM 2021

Spanien hat es zwar ins Halbfinale der diesjährigen Fußball-EM geschafft, konnte aber nicht an die Leistungen vergangener Jahre anknüpfen und wirft vor allem in der Offensive immer wieder Fragen auf. Neben einem überzeugenden 5:0 in der Gruppenphase gegen die Slowakei gestalteten sich die Begegnungen im Achtel- und Viertelfinale als wahre Herausforderungen für die Furia Roja. Die Schweiz schaffte es sogar in Unterzahl das Unentschieden über die gesamte Verlängerung zu retten. Dass Spanien nun im Halbfinale steht verdankt das Nationalteam eher den Nerven der Schweizer Elfmeterschützen, von denen drei ihre Strafstöße nicht verwandeln konnten.

Im Gegensatz zur spanischen Elf machte das italienische Team im bisherigen Verlauf des Turniers einen souveränen Eindruck. Italien gewann alle Spiele in der Gruppenphase und schien bisher nur gegen eine überraschend starke österreichische Mannschaft getestet zu werden. Beide Endrundenspiele gegen Österreich und Belgien gewann die italienische Elf mit 2:1.

Mehr Infos zur EM:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.