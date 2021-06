Übertragung der EM 2021: So sehen Sie Italien – Wales im TV oder Live-Stream

Italien spielt in der Gruppenphase der Fußball-EM 2021 heute gegen Wales. Läuft das Spiel im Free-TV? Alle Infos zur Übertragung haben wir hier für Sie.

Italien gegen Wales bei der EM 2021: Die Nationalteams treffen heute in der Gruppenphase des Turniers aufeinander. Einen kleinen Vorteil hat die italienische Nationalmannschaft gegenüber ihren Kontrahenten aus Wales, da sie zu Hause in Rom antreten darf. Die Spiele der Europameisterschaft finden in diesem Jahr in verschiedenen Städten in ganz Europa statt und nicht wie sonst in einem Gastgeberland.

Wird das Spiel im TV und im Gratis-Stream zu sehen sein? Welcher Sender überträgt die Begegnung – läuft sie auch im Free-TV? Alle Infos zur Übertragung der Partie sowie zu Datum und Uhrzeit des EM-Gruppenspiels haben wir hier für Sie.

Italien – Wales live im TV und Stream: Übertragung, Sender, Datum und Uhrzeit - läuft das Spiel im Free-TV?

Hier finden Sie alle Infos zum Spiel auf einen Blick:

Spiel: Italien – Wales , Gruppenphase der Fußball-EM 2021

– , der 2021 Datum: 20. Juni 2021

20. Juni 2021 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Stadio Olimpico , Rom

Stadio , Übertragung: live im Free-TV und Gratis-Stream des ZDF oder im Pay-TV und Stream der Telekom ( MagentaTV )

live im Free-TV und Gratis-Stream des oder im Pay-TV und Stream der ( ) Gruppe: A

Das ZDF übernimmt die Übertragung des Spiels zwischen Italien und Wales. Direkt zum Gratis-Stream des Senders gelangen Sie hier. Die Partie ist auch im Pay-TV der Telekom zu sehen. Zum Stream von MagentaTV gelangen Sie hier.

Italien vs. Wales live: Übertragung der Fußball-EM 2021 im Fernsehen und Online-Stream

Erstmals werden nicht alle Spiele der Europameisterschaft frei empfänglich im Free-TV laufen. Insgesamt zehn Begegnungen werden exklusiv im Pay-TV und Stream bei MagentaTV zu sehen sein. Alle Spiele, die nicht im Pay-TV übertragen werden, wird es entweder in der ARD oder im ZDF zu sehen geben. Die Begegnung zwischen Italien und Wales läuft im ZDF.

Hier finden Sie alle Spiele im Überblick, die nur im PayTV bei MagentaTV zu sehen sein werden:

Wales - Schweiz am 12. Juni 2021

- am 12. Juni 2021 Schottland – Tschechien am 14. Juni 2021

– am 14. Juni 2021 Finnland – Russland am 16. Juni 2021

– am 16. Juni 2021 Schweden – Slowakei am 18. Juni 2021

am 18. Juni 2021 Schweiz - Türkei am 20. Juni 2021

- am 20. Juni 2021 Nordmazedonien - Niederlande am 21. Juni 2021

- am 21. Juni 2021 Finnland - Belgien am 21. Juni 2021

- am 21. Juni 2021 Portugal – Frankreich am 23. Juni 2021

Diese Spiele werden sonst noch im ZDF übertragen:

Belgien – Russland ( ZDF , 12. Juni)

– ( , 12. Juni) Spanien – Schweden ( ZDF , 14. Juni)

– Schweden ( , 14. Juni) Ungarn – Portugal ( ZDF , 15. Juni)

– ( , 15. Juni) Dänemark – Belgien ( ZDF , 17. Juni)

– ( , 17. Juni) Niederlande – Österreich ( ZDF , 17. Juni)

– ( , 17. Juni) Kroatien – Tschechien ( ZDF , 18. Juni)

– ( , 18. Juni) England – Schottland ( ZDF , 18. Juni)

– ( , 18. Juni) Deutschland- Ungarn ( ZDF , 23. Juni)

Italien – Wales heute: Bilanz bisheriger Spiele

Die Nationalteams sind sich bisher neun Mal begegnet. Erstmals trafen Wales und Italien bei einem Freundschaftsspiel 1965 aufeinander, das Italien mit einem 4:1 klar für sich entscheiden konnte. Auch in der Gesamtbilanz hat Italien die Nase vorn: Sieben Spiele hat die italienische Nationalmannschaft gewonnen, während Wales sich nur zwei Mal gegen die Squadra Azzurra durchsetzen. Die letzte Begegnung der Mannschaften fand im Rahmen der EM-Qualifikation 2003 statt und liegt damit bereits 18 Jahre zurück. (AZ)

