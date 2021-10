Jahn Regensburg - Hansa Rostock im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Im DFB-Pokal 2021/22 trifft Jahn Regensburg auf Hansa Rostock. Die Partie ist live im TV und Stream zu sehen. Infos zur Übertragung und einen Liveticker finden Sie hier.

Jahn Regensburg spielt in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals gegen Hansa Rostock. In der Partie trifft somit eine Mannschaft aus der 3. Liga auf eine Mannschaft aus der 2. Bundesliga. Für die Übertragung live im TV und Stream ist Sky zuständig. Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos zum Spiel und einen Liveticker, der den Spielverlauf in Echtzeit wiedergibt.

Jahn Regensburg - Hansa Rostock: Wann ist Anstoß? Termin, Uhrzeit, Stadion heute

Am heutigen Mittwoch, den 27. Oktober 2021, ist Hansa Rostock bei Jahn Regensburg in der Continental Arena (auch Jahnstadion) zu Gast. Beginn der Partie ist um 20.45 Uhr.

Läuft Jahn Regensburg gegen Hansa Rostock im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream im DFB-Pokal 21/22

Jahn Regensburg - Hansa Rostock wird nur auf Sky und nicht im Free-TV übertragen. Hier sehen Sie alle Eckdaten zum Spiel im Überblick:

Spiel: Jahn Regensburg - Hansa Rostock , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Mittwoch, 27. Oktober 2021

Mittwoch, 27. Oktober 2021 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Continental Arena, Regensburg

Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker

Hier finden Sie unseren Liveticker zum Spiel Jahn Regensburg - Hansa Rostock. In Echtzeit werden unter anderem Tore, Auswechslungen, verpasste Chancen und gelbe/rote Karten aufgelistet. Im Datencenter sehen Sie vor Spielbeginn die Aufstellung der Partie und aktuelle Termine im DFB-Pokal.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal 2021/2022: Übertragung Jahn Regensburg - Hansa Rostock live auf Sky oder im Free-TV (ARD oder Sport 1)?

Das Spiel Jahn Regensburg gegen Hansa Rostock ist nicht im Free-TV zu sehen. Sport 1 und die ARD zeigen in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals jeweils ein Spiel und zwar Borussia Dortmund - FC Ingolstadt (26. Oktober 2021 bei Sport 1) und Gladbach - FC Bayern München (27. Oktober 2021 in der ARD).

Falls Sie alle Spiele des DFB-Pokals live mitverfolgen wollen, dann ist Sky die richtige Anlaufstelle. Der Pay-TV-Sender zeigt alle 63 Spiele live im TV und Stream. 50 davon sind nur auf Sky zu sehen. Der Sender bietet außerdem im Anschluss der Partien Analysen und Highlight-Zusammenfassungen an.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: Bilanz und Infos vor dem DFB-Pokal-Spiel

Seit der Saison 2017/18 spielt Jahn Regensburg wieder in der zweiten Bundesliga. Zuvor traf die Mannschaft in der 3. Liga in den Jahren 2015, 2016 und 2017 auf Hansa Rostock. Einmal konnte Jahn Regensburg mit 2:0 gewinnen; die anderen Spiel endeten mit einem Unentschieden (0:0, 2:2). Hier sehen Sie einige Infos zu den Mannschaften im Überblick:

Jahn Regensburg

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Mersad Selimbegović

Stadion: Jahnstadion Regensburg

Hansa Rostock

Liga: 3. Liga

Trainer: Jens Härtel

Stadion: Ostseestadion

