Jahn Regensburg - Nürnberg (FCN): Übertragung der 2. Bundesliga im TV und Stream

Jahn Regensburg spielt in der 2. Bundesliga gegen den FC Nürnberg. Wie können Sie die Partie im TV sehen? Gibt es einen Stream? Wir haben alle wichtigen Infos in unserem Artikel für Sie.

Am 23. Juli 2021 wurde die diesjährige 2. Bundesliga 2021/22 eröffnet. Bis zum 15. Mai 2022 wird der nationale Fußball-Wettkampf der zweithöchsten Spielklasse Deutschlands, der nun bereits zum 48. Mal ausgetragen wird, stattfinden. Fans dürfen sich auf insgesamt 306 einzelne Partien zwischen den Fußballclubs freuen.

Auch Jahn Regensburg und der Nürnberger FC treffen während dieses Fußball-Events aufeinander. Wann wird das Spiel stattfinden? Wird es live im TV oder Gratis-Stream übertragen? Wir haben die Antworten. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen zu Übertragung live im TV und Stream, Aufstellung, Termin und Uhrzeit für Sie zusammengefasst. Außerdem wird es einen Liveticker geben.

Jahn Regensburg gegen den Nürnberger FC: Wann ist Anstoß? – Termin und Uhrzeit

Der Termin für das Spiel Jahn Regensburg gegen den Nürnberger FC in der 2. Bundesliga ist Sonntag, der 12. September 2021. Anstoß ist um Punkt 13.30 Uhr.

So sehen Sie das Spiel Jahn Regensburg gegen Nürnberg - Übertragung im Free-TV und Stream

Die Übertragung im Free-TV wird in der 2. Bundesliga nicht so statt finden, wie es einmal der Fall war. Keiner der Sender wird eine vollständige Partie übertragen. ARD, ZDF und Sport 1 zeigen lediglich digitale Clips aller Spiele.

Wer die einzelnen Partien der 2. Bundesliga ganz und live sehen möchte, muss auf den Pay-TV-Sender Sky zurückgreifen. Dieser zeigt alle 306 Spiele – allerdings kostenpflichtig. Die Spiele, die freitags und sonntags zu sehen sind, werden außerdem vom Streaming-Dienst DAZN übertragen – ebenfalls kostenpflichtig.

Hier haben wir die wichtigsten Infos zum Spiel für Sie:

Spiel: Jahn Regensburg gegen Nürnberg (FCN), 6. Spieltag der 2. Bundesliga 2021/22

gegen (FCN), 6. Spieltag der 2. 2021/22 Datum: Sonntag, 12. September 2021

Sonntag, 12. September 2021 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Jahnstadion , Regensburg

, Übertragung im Pay-TV: Sky, DAZN

Liveticker zu Regensburg - Nürnberg: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle, Spielplan der 2. Bundesliga 2021/22

Sie haben keine Zeit, alle Spiele der Fußball-Bundesliga live im Fernsehen zu verfolgen? Kein Problem! In unserem Datencenter haben wir alle Infos zu den aktuellen Platzierungen, Ergebnissen, Terminen, Toren und Chancen für Sie. Außerdem können Sie mit unserem Liveticker die einzelnen Spiele in Echtzeit verfolgen.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Jahn Regensburg gegen den FC Nürnberg – Bilanz beider Vereine

Insgesamt sechs Mal traf Jahn Regensburg in letzter Zeit auf seinen baldigen Gegner, den FC Nürnberg. Vier Mal gingen die Spiele unentschieden aus, ein Mal gewann Regensburg, ein Mal Nürnberg. Die letzte Partie – das Hinspiel in der 2. Bundesliga 2021/22 entschied Jahn Regensburg mit einem 1:0 für sich. Die beiden Fußball-Vereine scheinen also – zumindest was die Partien untereinander betrifft – recht ausgeglichen zu sein.