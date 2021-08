Jahn Regensburg - Schalke: Übertragung 2. Bundesliga im Free-TV und Live-Stream?

Jahn Regensburg und Schalke 04 begegnen sich in der 2. Bundesliga 2021/22. Läuft die Partie live im Free-TV und Gratis-Stream? Hier finden Sie die Infos zur Übertragung und einen Liveticker.

Die 2. Bundesliga hat ihre Saison 2021/2022 gestartet. Am vierten Spieltag ist Schalke 04 bei Jahn Regensburg zu Gast. In diesem Artikel liefern wir Ihnen alle Informationen zur Übertragung, zum Termin und der Uhrzeit. Außerdem bieten wir Ihnen einen Liveticker samt Spielstand und Aufstellung.

Jahn Regensburg - Schalke 04: Wann ist Anstoß in der 2. Bundesliga? Termin und Uhrzeit

Regensburg trifft am 21. August 2021 auf Schalke 04. Die Uhrzeit für den Anstoß an diesem Termin ist 13.30 Uhr.

Spiel Regensburg gegen Schalke: Übertragung im Free-TV und Live-Stream?

Mit kostenlosen Übertragungen ganzer Spiele der 2. Bundesliga sieht es generell etwas finster aus: ARD, ZDF und Sport1 zeigen jeweils ab Montag digitale Clips von allen Spielen.

Wer es gern live und komplett hat, muss normalerweise in die Tasche greifen - Sky überträgt alle 306 Partien kostenpflichtig. Die Freitags- und Sonntagsspiele laufen zusätzlich im Streamingdienst DAZN, einige wenige Matches kann man auch bei Sat.1 und Sport1 gratis verfolgen. Die Begegnung Regensburg gegen Schalke gehört allerdings nicht dazu.

Hier die wichtigsten Informationen zum Spiel im Überblick:

Spiel: Jahn Regensburg gegen Schalke , 4. Spieltag der 2. Bundesliga 2021/22

gegen , 4. Spieltag der 2. 2021/22 Datum: Samstag, 21. August 2021

Samstag, 21. August 2021 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Jahn-Stadion, Regensburg

Jahn-Stadion, Übertragung im Pay-TV: Sky

Liveticker zu Regensburg - Schalke: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle, Spielplan der 2. Bundesliga 2021/22

Welche Mannschaft führt die Tabelle der 2. Bundesliga 2021/22 an? Welches Team steigt ab? Mit unserem Datencenter haben Sie stets einen Überblick über die aktuellen Platzierungen, Ergebnisse, Termine, Tore und Chancen und Sie verfolgen den Spielverlauf in Echtzeit. Dabei können Sie sich entweder für eine chronologische Ansicht, die eine kompakte Übersicht gewährt, oder die Kommentar-Variante entscheiden. So verpassen Sie keinen Schritt Ihrer Mannschaft in der 2. Bundesliga.

Lesen Sie dazu auch

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Jahn Regensburg vs. Schalke 04 - Bilanz und Infos

Im Portal fußballdaten.de weist die Bilanz bisher lediglich zwei Spiele zwischen Jahn Regensburg und Schalke 04 aus, die beide im vergangenen Jahrtausend über den Rasen gegangen sind. Am 15. August 1954 gab es ein Unentschieden (1:1), am 1. September des gleichen Jahres trennten die beiden Clubs sich 6:4 aus Sicht der Schalker. Unschwer zu erkennen: Es ging damals um den DFB-Pokal. Ob sich aus diesen Zahlen Rückschlüsse auf die diesjährigen Chancen ziehen lassen? Wohl eher nicht. Aus der aktuellen Tabelle vielleicht schon - nach dem dritten Spieltag in der 2. Bundesliga liegt Regensburg mit neun Punkten auf Platz 1, während Schalke mit vier Punkten Rang Nummer 9 einnimmt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Der SSV Jahn Regensburg heißt offiziell "Sport- und Schwimmverein Jahn Regensburg e. V." Der Verein entstand in seiner heutigen Form im Jahr 2000 durch Herauslösung aus dem Mutterverein "SSV Jahn 1889 Regensburg", der seitdem keine Fußballabteilung mehr besitzt. Er wurde nach Friedrich Ludwig Jahn benannt, dem Gründer der deutschen Turnbewegung. Die erste Mannschaft spielt nach erfolgreicher Relegation gegen 1860 München seit der Saison 2017/18 in der 2. Bundesliga.

Der FC Schalke 04 ist ein 1904 im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke gegründeter Sportverein. Mit sieben deutschen Meisterschaften, fünf Erfolgen im DFB-Pokal sowie dem Sieg im UEFA-Pokal 1997 zählt der FC Schalke 04 zu den erfolgreichsten Fußballvereinen des Landes und belegt derzeit den siebten Platz der Ewigen Tabelle der Bundesliga. 1937 schafte Schalke als erster deutschen Verein das Double aus Meisterschaft und Pokal. Mittlerweile hat der Traditionsclub allerdings bereits seinen vierten Abstieg zu verdauen.