00:05 Uhr

Jedem seine Wahrheit

Trainer Niko Kovac hat genug von den Elfmeter-Diskussionen

Der nächsten Runde in der Elfmeterdebatte begegnete Niko Kovac mit Sarkasmus. „Ich würde vorschlagen, wir stampfen Fußball ein, wir spielen keinen Fußball mehr. Wir können die Zeit zurückdrehen, dann brauchen wir kein Instagram, kein Facebook, nichts mehr“, sagte der Trainer des FC Bayern zum Start in die letzten fünf Spiele des Münchner Doublekampfes. Man könne doch alles einfach zurückdrehen und „in die Steinzeit zurück“.

Zwei Tage nach dem Halbfinalkrimi und dem hitzig diskutierten Elfmeter beim 3:2 in Bremen musste sich Kovac auch vor dem bayerisch-fränkischen Duell am Sonntag (18 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg den nächsten Fragen zum Pokalfight stellen. „Ich will mich in die Diskussion gar nicht mehr einlassen, das ist vorüber. Ich habe jetzt Nürnberg vor der Brust und das Spiel ist für mich absolut Priorität Nummer 1“, sagte der 47-Jährige. Und da jeder sowieso seine eigene Wahrheit habe, drehe man sich in solchen Diskussionen im Kreis.

Kovac hat sich in seiner ersten Bayern-Saison längst abgewöhnt, zu allem und zu jedem Stellung zu beziehen. Reden sei Silber, Schweigen Gold, sagte Kovac, „daran müsste man sich ab und zu auch mal halten“. (dpa)

Themen Folgen