12:22 Uhr

Jetzt kümmert sich ein Fan um den zerstörten DEL-Pokal der Adler

Die Adler Mannheim haben die deutsche Meisterschaft ausgiebig gefeiert - zum Leidwesen des DEL-Pokals. Wie der Pokal nun wieder fit werden soll.

Von Florian Eisele

Wer sich noch an alles erinnern kann, war nicht richtig dabei – unter diesem Motto stand offenbar die Meister-Party der Adler Mannheim. Am vergangenen Freitag hatte das Team die deutsche Eishockey-Meisterschaft geholt und war anschließenden in einen mehrtägigen Eskalationsmodus verfallen.

Eine Vorstellung, in welchem Zustand sich die Adler in den Tagen nach dem Titelgewinn befanden, vermittelt ein TV-Interview von Stürmer David Wolf vier Tage nach dem Finale. Mit einer Sonnenbrille im Gesicht und einer Stimme, die kaum mehr als ein Krächzen ist, betont der 29-Jährige, dass man "ordentlich zelebrieren" haben müsse und fügt an: "Das sind zwei, drei, vier, fünf Tage, wo du einfach nichts mehr mitkriegst."

Den Beleg für die zwei, drei, vier, fünf Tage oder eben noch länger andauernde Ausnahmesituation veröffentlichten die Adler dann selbst: ein Foto des lädierten DEL-Pokals. Die Trophäe hat einen ausgewachsenen Kater davon getragen: Beide Henkel und das DEL-Logo sind abgerissen, der Sockel ist schief und mit Tape geflickt. Der Kommentar der Adler: "Ja, wir haben es ordentlich krachen lassen." Der erste Henkel des 72 Zentimeter hohen Pokals war bereits am Samstagabend abgebrochen. Beim Autokorso trug Nationalstürmer Matthias Plachta das abgebrochene Stück bei sich.

Etwas billiger kommen nun die Mannheimer davon. Zum einen, weil der Pokal nur eine Replik des Originals ist und laut DEL einen relativ überschaubaren Gegenwert von 2500 Euro hat. Vorsorglich darf der Eishockey-Meister sowieso nur mit einer Nachbildung feiern. Der Original-Pott bleibt wohlweislich in der DEL-Zentrale stehen.

Ein Fan der Adler Mannheim kümmert sich nun um den DEL-Pokal

Zum anderen hat sich schon jemand gefunden, der den Pokal gerade generalüberholt: Wie die Adler auf Anfrage unserer Redaktion sagten, hat sich ein Fan des guten Stücks angenommen. Der ist im Hauptberuf Schweißer und soll den Cup bis Montag wieder fit machen. Die beiden Henkel und das DEL-Logo dürften kein Problem sein, aber der schiefe Sockel dürfte auch für einen erfahrenen Handwerker eine Herausforderung darstellen. Sozusagen folgt nun der Kater auf die Feier. Aber warum sollte es einem Pokal anders gehen als den Spielern, die ihn gewonnen haben? Eben.

Themen Folgen