Jetzt wird's ernst: Frankfurts Spiel mit dem Feuer

Lange Zeit lief es hervorragend für Eintracht Frankfurt. Pleiten und die eigenen Fans sorgen nun aber für eine Situation, wie die Hessen sie nicht mehr kennen.

Diese eine Verallgemeinerung empfinden die Fans von Eintracht Frankfurt als zulässig. Als Niko Kovac noch in Diensten des FC Bayern stand, bezeichnete er die Anhänger der Hessen als die „besten Fans der Liga“. Kurz darauf trug Kovac die Trainingsklamotten der Münchner allenfalls noch auf der heimischen Couch.

Richtig ist, dass sich die Frankfurter Mannschaft immer der enthusiastischen Unterstützung sicher sein kann. Wenn aber gilt, dass die Fans die besten der Liga sind, stimmt ebenso: Frankfurts Anhänger sind die widerlichsten der Liga. Die Zündelei und arg früh begangene Silvesterknallerei während des Spiels gegen Mainz waren nicht die erste Dummheit derjenigen, die sich als echte und wahre Unterstützer der Eintracht sehen. Es war auch nicht die zweite oder dritte Entblödung.

Weil sie sich arg oft danebenbenommen hatten, musste der Frankfurter Block unlängst beim Gastspiel in London leer bleiben. Schade für all jene, die es mit den Frankfurtern halten, war es doch der einzige Sieg in den vergangenen fünf Spielen. Ansonsten: Vier Niederlagen.

Es werden die Probleme akut, die schon vor der Saison befürchtet wurden. Sebastien Haller, Ante Rebic und Luka Jovic mussten wegen der allzu großzügigen Angebote verkauft werden. Klar war aber auch, dass das Trio nicht gleichwertig zu ersetzen sein würde.

Das 1:2 in Mainz war bereits das 26. Spiel in dieser Saison. Die Spielzeit führte sie schon an exotische Orte wie Tallinn, Guimaraes oder Mannheim. Reisestrapazen, körperliche Belastung und fehlende Qualität: Die Spieler könnten Unterstützung von den Rängen gebrauchen.

Als aber Aushilfskapitän Sebastian Rode in Mainz zu den eigenen Fans ging, um sie davon zu überzeugen, das Zündeln aufzuhören, wollten die davon wenig wissen. „Sie haben selbst zu mir gesagt: ‘Verpiss dich’“, so Rode.

Den Frankfurtern gelang in den vergangenen Jahren Vieles. Manches davon ohne eigenes Dazutun. Doch auch glückliche Fügungen müssen erst einmal genutzt werden. In der jetzigen Situation können Bosse, Fans und Mannschaft zeigen, dass sie auch krisenfest sind. So ganz allgemein.

