Joao Felix wechselt für 126 Millionen Euro zu Atlético Madrid

Der 19-jährige Portugiese Joao Felix ist bislang der Rekordtransfer des Sommers. Gegen Eintracht Frankfurt brillierte er mit drei Toren in der Europa League.

Der spanische Erstligist Atlético Madrid hat die Verpflichtung des portugiesischen Top-Talents Joao Felix per Twitter bekannt gegeben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zahlt Atlético 126 Millionen Euro für den 19-jährigen Stürmer von Benfica Lissabon. Damit ist Joao Felix bislang der Rekordtransfer in diesem Sommer. Er unterschreibt einen Vertrag über sieben Jahre in Madrid.

In der spanischen Hauptstadt soll Joao Felix langfristig den scheidenden Weltstar Antoine Griezmann ersetzen, der mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht wird.

Joao Felix erzielte drei Treffer in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt

Vor allem Frankfurt-Fans dürfte der Name Joao Felix spätestens dem Viertelfinal-Hinspiel der Europa-League zwischen Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon im Gedächtnis geblieben sein. Damals gewannen die Portugiesen mit 4:2. Joao Felix erzielte dabei drei Treffer.

Joao Felix ist flexibel in der Offensive einsetzbar. Er spielt auf den Außenbahnen ebenso wie in der Zentrale der Offensive. Der 19-jährige Portugiese kam in der vergangenen Saison in 38 Spielen für Benfica Lissabon auf 19 Tore. Für die portugiesische Nationalmannschaft debütierte er im Halbfinale der Nations League gegen die Schweiz. Im Finale des Wettbewerbs saß er über die gesamte Spielzeit auf der Bank. (juwue)

