Jogi Löw tritt nach der EM 2021 als Bundestrainer zurück

Überraschende Wende beim DFB: Nach der EM 2021 ist Schluss für Joachim Löw als Nationaltrainer. Das gaben der Verband und der 61-Jährige bekannt.

Von Florian Eisele

Die EM 2021 wird die letzte für Joachim Löw als Trainer der deutschen Nationalmannschaft werden: Der Deutsche Fußball-Bund gab am Dienstag bekannt, dass der 61-Jährige seine Arbeit nach dem Turnier im Sommer beenden wird. Löw habe darum gebeten, seinen ursprünglich bis zur WM 2022 laufenden Vertrag unmittelbar mit Abschluss des EM-Turniers zu beenden, teilte der DFB mit.

Löw wird in der Stellungnahme des Verbands wie folgt zitiert: "Ich gehe diesen Schritt ganz bewusst, voller Stolz und mit riesiger Dankbarkeit, gleichzeitig aber weiterhin mit einer ungebrochen großen Motivation, was das bevorstehende EM-Turnier angeht. Stolz, weil es für mich etwas ganz Besonderes und eine Ehre ist, mich für mein Land zu engagieren." Mit der Nationaelf verbinde er große Triumphe und schmerzliche Niederlagen, vor allem aber viele wunderbare und magische Momente.

Rücktritt: Joachim Löw war Weltmeister 2014 und enttäuschte 2018

Löw war 2004 zur Nationalmannschaft gekommen. Bis 2006 arbeitete er als Assistent von Jürgen Klinsmann, nach dessem Ausscheiden nach der WM 2006 übernahm er den Posten als Cheftrainer. Sein größter Erfolg war der WM-Gewinn 2014 in Brasilien, zudem erreichte er bei der Europameisterschaft 2008 das Finale gegen Spanien. Löw war als Trainer aber auch für die größte Enttäuschung einer deutschen Nationalmannschaft verantwortlich: Bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland schied die DFB-Auswahl zum ersten Mal nach der Vorrunde aus - und das als Titelverteidiger. Weitere Kratzer hat Löws Image nach der 0:6-Pleite gegen Spanien im Herbst 2020 erhalten.

Löw will sich mit einem guten Abschneiden bei der EM verabschieden: "Für die bevorstehende Europameisterschaft verspüre ich weiterhin den unbedingten Willen sowie große Energie und Ehrgeiz. Ich werde mein Bestes geben, unseren Fans bei diesem Turnier große Freude zu bereiten und erfolgreich zu sein. Ich weiß auch, dass dies für die gesamte Mannschaft gilt.”

DFB-Präsident Fritz Keller spricht Jogi Löw seinen Dank aus

DFB-Präsident Fritz Keller lobt Löw für sein Engagement: "Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung von Joachim Löw. Der DFB weiß, was er an Jogi hat, er ist einer der größten Trainer im Weltfußball. Jogi Löw hat den deutschen Fußball wie kaum ein anderer über Jahre hinweg geprägt und international zu höchstem Ansehen verholfen." Seine Entscheidung lasse dem DFB nun Zeit, "mit Ruhe und Augenmaß seinen Nachfolger zu benennen".

Rangnick, Favre oder Klopp - wer soll Löw beim DFB beerben?

Die Frage, wer nach 17 Jahren Amtszeit auf Löw folgen soll, ist tatsächlich nicht ganz leicht zu beantworten. Einen "natürlichen" Favoriten, wie es Löw 2006 beim Klinsmann-Abschied war, gibt es diesmal nicht. Ein Kandidat dürfte jedenfalls das langjährige Mastermind bei Red Bull sein: Ralf Rangnick. Der ist nach seinem Ende als Fußball-Chef bei Red Bull im Sommer 2020 ohne Anstellung und auf der Suche nach einem neuen Job. Rangnick hatte stets Erfolg und steht für eine langfristige Strategie. Problematisch dürfte eine Rangnick-Lösung aber deshalb werden, weil der 62-Jährige bei seinen jüngsten Stationen stets umfangreiche Kompetenzen eingefordert hatte. Ob er die gleich beim Dickschiff DFB erhält, scheint fraglich.

Chancen könnte auch der ehemalige BVB-Coach Lucien Favre haben, der in Dortmund Ende des vergangenen Jahres seinen Posten räumen müsste. Er wäre der erste Ausländer auf dem Posten des Bundestrainers. Favres Vorteil: Er spricht deutsch, ist erst seit kurzem aus dem Geschäft und steht für attraktiven Fußball, wie man ihn beim DFB sehen will. Nachteil: Das Image des 63-Jährigen, der auch als großer Zauderer gilt, bekam in Dortmund zuletzt schwere Dellen. Eine Aufbruchsstimmung nach einer EM dürfte mit ihn nur schwer zu machen sein.

Ein anderer Ex-BVB-Coach würde hingegen die "große Lösung" sein: Jürgen Klopp. Der Weltrrainer des Jahres 2019 ist zwar in Liverpool bis 2024 angestellt - die aktuelle Krise mit sechs Niederlagen in Folge und dem Absturz in der Premier League hat die einstmals aus DFB-Sicht utopische Lösung aber zumindest etwas wahrscheinlicher gemacht. Kommt Klopp ähnlich wie in seiner sportlich enttäuschenden letzten Saison in Dortmund zu dem Schluss, dass sein Weg in Liverpool zu Ende ist, könnte das ein Vorteil für den DFB sein. Klopp hatte zuletzt stets gesagt, dass ein Posten als Bundestrainer ihn noch nicht reizen würde. Andererseits gibt es nicht oft die Chance, Bundestrainer zu werden. Ob Klopp beim DFB anheuert, hängt ihm Grunde von ihm ab: Gibt er die entsprechenden Signale und kommt aus seinem Vertrag in Liverpool heraus, dürfte er den Job auch mangels ernsthafter Konkurrenz bekommen.

