Julia Görges verliert Auftaktmatch in Madrid - Struff siegt

Fernduell

Klopp vor Liga-Finale mit Liverpool gelassen: "Schicksal"

In der Premier League kommt es am letzten Spieltag zum dramatischen Fernduell zwischen Liverpool und Man City. Vorher hoffen die Reds in der Champions League gegen Barcelona auf ein Wunder. Aber Trainer Jürgen Klopp hat vor der entscheidenden Woche Verletzungssorgen.