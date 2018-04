vor 24 Min.

Julian Brandt trumpft auf Sport

Nationalspieler führt Leverkusen zum Sieg

Leipzig Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen ist mit einer furiosen Leistung auf die Champions-League-Plätze zurückgekehrt und hat RB Leipzig eine schwere Niederlage beschert. Angeführt vom überragenden Julian Brandt setzte sich die dominante Werkself in einem begeisternden Montagsspiel mit 4:1 (1:1) durch. „Solche Spiele machen Spaß. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und ich glaube, wir sind heute verdient der Sieger“, sagte Matchwinner Brandt, der sich und seine Mitspieler im Verlauf der Partie „immer besser“ gesehen hat. Leverkusens Torschütze Havertz fügte bei Eurosport an: „Es war über 90 Minuten ein richtig guter Auftritt von uns. Man hat auf dem Platz auch gemerkt, dass heute für die Leipziger nicht viel möglich war.“ Für Leipzig, das am Donnerstag bei Olympique Marseille um den Einzug in das Halbfinale der Europa League kämpft, war es die höchste Heimniederlange der Saison. (dpa)

Themen Folgen