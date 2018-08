vor 46 Min.

Julian Nagelsmann überrascht mit Augenbrauen und Krawattennadel Sport

Der Trainer der TSG Hoffenheim gilt als modebewusst. Bei der Saisoneröffnung gegen den FC Bayern präsentierte er sich mit einer neuen Optik.

Julian Nagelsmann präsentierte sich sichtlich verändert bei der Bundesliga-Premiere: Als seine Mannschaft, die TSG Hoffenheim beim FC Bayern die Saison eröffnete,war einiges anders an dem 31-Jährigen. Am offensichtlichsten war zwar die Krawattennadel, die Nagelsmann am Kragen seines Hemdes hatte. Nagelsmanns scherzhafte Begründung zu dem Accessoire: Die Klammer sollte verhindern, dass ihm wegen des Videoassistenten der Kragen platzt. "Das hat nicht immer funktioniert", scherzte Nagelsmann, der aus dem Landkreis Landsberg stammt.

Etwas anderes war jedoch viel deutlicher zu sehen: Die Augenpartie des Trainers.

So sah Julian Nagelsmann vorher aus. Bild: Uwe Anspach, dpa (Archiv)

So sah Nagelsmann vorher aus...

Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann nach seiner kosmetischen Behandlung. Bild: Sven Hoppe, dpa

...und so beim Spiel gegen die Bayern. Der 31-Jährige bestätigte, dass kosmetisch nachgeholfen wurde: "Ich habe Schlupflider. Frauen dürfen sich auch immer schick machen. Da habe ich gedacht, dass man es als Mann auch machen kann. Ich habe es probiert. Ich hoffe, es ist einigermaßen geglückt." Ob es sich dabei um ein Permanent-Make-Up oder um gefärbte Augenbrauen handelt, ist bislang nicht klar.

Themen Folgen