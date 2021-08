Kaiserslautern - 1860 München: Übertragung live im Free-TV und Gratis-Stream

Kaiserslautern und 1860 München begegnen sich heute in der 3. Liga 2021/22. Läuft die Partie live im Free-TV und Gratis-Stream? Hier finden Sie die Infos zur Übertragung.

Die 3. Liga ist die dritthöchste Spielklasse im Meisterschaftssystem des deutschen Vereinsfußballs. Sie wurde zur Saison 2008/09 als neue Profi-Liga zwischen der 2. Bundesliga und den Regionalligen gestartet. Am vierten Spieltag treffen der 1. FC Kaiserslautern und 1860 München aufeinander. In diesem Artikel finden Sie alle Informationen zur Übertragung, zum Termin und der Uhrzeit.

"Die Luft brennt auf dem Betze", freut sich der SWR über den "früheren Bundesliga-Südklassiker". Der Sender möchte seine Begeisterung großzügig mit Ihnen teilen - siehe "Übertragung".

1. FC Kaiserslautern gegen 1860 München: Wann ist Anstoß in der 3. Liga? Termin und Uhrzeit

Kaiserslautern trifft am 21. August 2021 auf 1860 München. Die Uhrzeit für den Anstoß an diesem Termin ist 14.00 Uhr.

Übertragung Kaiserslautern gegen 1860 München: Läuft das Spiel im Free-TV und Live-Stream?

Hier die wichtigsten Informationen zum Spiel im Überblick:

Spiel: Kaiserslautern gegen 1860 München , 4. Spieltag der 3. Liga 2021/22

gegen , 4. Spieltag der 3. Liga 2021/22 Datum: Samstag, 21. August 2021

Samstag, 21. August 2021 Uhrzeit: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Fritz-Walter-Stadion , Kaiserslautern

, Übertragung im Free-TV : BR Fernsehen , SWR Fernsehen

: , Übertragung im Gratis-Stream : BR-Stream, swr.de/sport, SWR Sport YouTube-Kanal

: BR-Stream, swr.de/sport, SWR Sport YouTube-Kanal Übertragung im Pay-TV: Magenta TV

Die Übertragung beim SWR moderiert Holger Wienpahl, der Kommentator ist Michael Bollenbacher.

Kaiserslautern vs. 1860 München - Die Bilanz

Das Portal fußballdaten.de weist insgesamt 65 Begegnungen zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und 1860 München aus. Die Lauterer haben dabei 28 Mal gewonnen, die Sechzger konnten 19 Spiele für sich entscheiden. 18 Mal gab es ein Unentschieden. Tore: 95:78 zugunsten der Roten Teufel vom Betzenberg. Soweit die Historie. Die Gegenwart allerdings sieht für die Pfälzer nicht ganz so rosig aus: Nach dem 3. Spieltag in der 3. Liga steht 1860 München auf Platz 6, während Kaiserslautern mit nur einem Punkt am unteren Ende vor sich hin grübelt - auf Rang 19.

1. FC Kaiserslautern - einige Eckdaten

Die "RotenTeufel" vom Betzenberg sehen sich ganz in der Tradition der Fußball-Legende Fritz Walter, wovon nicht nur der Name ihres Stadions zeugt. Der 1. FC Kaiserslautern (kurz: 1. FCK oder auch nur FCK) ist ein im Jahr 1900 gegründeter Sportverein in Rheinland-Pfalz. Er ist mit 16.404 Mitgliedern (Stand: Februar 2021) unter den Top 40 der mitgliederstärksten Sportvereine Deutschlands. Aktuell spielt der Club in der 3. Liga.

Die national herausragenden Erfolge sind vier deutsche Meisterschaften und zwei DFB-Pokalsiege. Einmalig in der Geschichte des deutschen Fußballs: Der FCK gewann in der Saison 1997/98 als Aufsteiger die deutsche Meisterschaft. In der Bundesliga brachte es der FCK auf stolze 44 Spielzeiten und war 91-mal Tabellenführer, was in zwei Meistertitel mündte. Als die größten internationalen Erfolge gelten das Erreichen des Champions-League-Viertelfinales 1999 und die zweimalige Teilnahme am UEFA-Pokal-Halbfinale.

Kurzprofil von TSV 1860 München

Der Turn- und Sportverein München von 1860 e. V., kurz TSV 1860 München oder 1860 München, wird oft auch als "Münchner Löwen", "1860" oder "Sechzger" bezeichnet. Der im Münchner Stadtteil Giesing angesiedelte Verein, der sich selbst gern als „Münchens Große Liebe“ bezeichnet, wurde am 15. Juli 1848 erstmals gegründet. Nach einem Verbot wegen „republikanischer Umtriebe“ etablierte er sich am 17. Mai 1860 erneut. Die Einrichtung einer Fußballabteilung erfolgte erst am 25. April 1899. Die Farben des Vereins sind eigentlich Grün-Gold, aber das bayerische das Weiß-Blau seiner Fußballabteilung ist natürlich bekannter. Der Verein hat aktuell 22.976 Mitglieder.

Nationale und sogar europaweite Bekanntheit erwarb sich der seinerzeit (noch vor dem Erzrivalen FC Bayern!) stärkste Fußballverein Münchens hautsächlich in den 1960er Jahren. Das Team konnte sowohl den DFB-Pokal 1963/64 als auch 1966 die deutsche Fußballmeisterschaft gewinnen. Die Krönung kam 1965, als die Sechzger bis ins Finale des Europapokals der Pokalsieger vordrangen. Dort aber unterlagen sie vor der Rekordkulisse von 100.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion West Ham United mit 0:2. In ihrer bewegten Geschichte konnten die Kicker zwei Vizemeisterschaften (1931 und 1967) und einen ersten Pokalerfolg im Kriegsjahr 1942 für sich verbuchen. Derartige Triumphe liegen für den Verein von der Grünwalder Straße im Moment allerdings im Reich der Träume.