Kampf um Testosteron-Regel: Wegweisendes CAS-Urteil erwartet

Sie holten zweimal einen Rückstand auf und am Ende einen Punkt - doch das war für den MSV Duisburg viel zu wenig. Der Abstieg in die 3. Liga ist kaum noch zu vermeiden. Das weiß auch Trainer Torsten Lieberknecht. Für ihn könnte es am Sonntag ein Déjà-vu geben.

Radrennen

Giro d'Italia 2019: Etappen, Strecke, Route & Karte

Der Giro d'Italia 2019 steht an. Wir sagen Ihnen, welche Etappen auf der Strecke anfallen und wie die Route aussieht. Das Radrennen in Italien findet vom 11. Mai bis zum 2. Juni 2019 statt. Start ist in Bologna, Schlusspunkt in Verona. Mit interaktiver Karte.