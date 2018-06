vor 51 Min.

Kane trifft und trifft und trifft... Sport

England-Stürmer führt jetzt Torjägerliste an

Nowgorod Nach seinem Dreierpack schnappte sich Harry Kane den Spielball und ließ sich von den Fans feiern. Der torhungrige Kapitän führte England vier Jahre nach dem bitteren Vorrunden-Aus in Brasilien bei einem historischen Torfestival frühzeitig ins WM-Achtelfinale.

Gegen den überforderten Fußball-Zwerg Panama setzten sich die wie entfesselt spielenden Three Lions mühelos mit 6:1 (5:0) durch und schafften am Sonntag in Nischni Nowgorod den höchsten WM-Sieg ihrer Geschichte. Zum Abschluss der Vorrunde geht es für den Weltmeister von 1966 am Donnerstag gegen das ebenfalls für die K.-o.-Runde qualifizierte Belgien um den ersten Platz in Gruppe G.

„Das war fantastisch! Alle haben sehr gut gespielt und wir hatten Spaß zusammen“, sagte Kane. Als erst dritter englischer Spieler nach Geoff Hurst (1966) und Gary Lineker (1986) traf er dreimal in einem WM-Spiel. „Wir schauen nach vorne auf ein großes Spiel gegen Belgien“, sagte Kane. Der Weg zum Titel sei noch „lang und steinig“, aber „du musst dran glauben. Wir wollen erst mal gegen Belgien siegen“.

Bereits in der ersten Halbzeit sorgte England für klare Verhältnisse. Kane verwandelte zwei Foulelfmeter (22./45.+1), ein weiterer Treffer (62.) macht den Angreifer von Tottenham Hotspur zum bisherigen WM-Toptorjäger. Fünfmal war der 24-Jährige in zwei Spielen bereits erfolgreich. Zudem trafen John Stones (8./40.) und Jesse Lingard (36.) für den Favoriten.

Für Panama dagegen ist das WM-Debüt nach der Vorrunde schon wieder beendet. Immerhin feierten die Canaleros aber noch das erste WM-Tor durch Felipe Baloy (78.). (dpa)

Tore 1:0 Stones (8.), 2:0 Kane (22./Foulelfmeter), 3:0 Lingard (36.), 4:0 Stones (40.), 5:0 Kane (45.+1/Foulelfmeter), 6:0 Kane (62.), 6:1 Baloy (78.) Zuschauer 43319 (ausverkauft)

