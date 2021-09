Kanu-Weltmeisterschaft 2021: Zeitplan und Übertragung live im TV oder Stream

Vom 14. bis zum 19. September 2021 finden die Kanu-WM und die Parakanu-Weltmeisterschaften in Kopenhagen statt. Wann Sie diese live im TV oder im Stream verfolgen können und nach welchem Zeitplan die Rennen ausgetragen werden, lesen Sie hier.

Kanu-WM 2021: Mitte September richtet der Dänische Kanu-Verband und die Stadt Kopenhagen die Kanu-Rennsport und Parakanu-Weltmeisterschaften aus. Auf der nationalen Regattastrecke, nur 15 km von der dänischen Hauptstadt entfernt, treten die Athleten und Athletinnen vom 14. bis 19. September gegeneinander an. Datum, Termine und Zeitplan der Kanu- und Parakanu-Rennen sowie den Kalender zur Live-Übertragung im Free-TV und Stream finden Sie hier.

Zeitplan, Termine, Datum und Kalender der Kanu-WM 2021

Wann finden die Rennen der WM-Kanuten 2021 in Kopenhagen statt? Zeitplan, Termine, Datum und Uhrzeiten sehen Sie in folgendem Kalender. Die Sportler und Sportlerinnen kämpfen im Kanu und Kayak in verschiedenen Klassen in den Distanzen 200 m bis 5 km um Medaillen. Darunter sind auch die 200-Meter-Wettkämpfe der Parakanuten. Den Großteil der Rennen bestreiten Männer und Frauen getrennt, ab Samstagnachmittag (18. September) trägt der ICF auch Mixed Rennen aus.

Datum Uhrzeit Disziplin 14.9.21 Früher Abend Willkommenszeremonie 16.9.21 9.00 Uhr Erstes Rennen: 200 m Männer

18.40 Uhr Letztes Rennen: 200 m Männer 17.9.21 9.00 Uhr Erstes Rennen: 200 m Frauen

17.52 Uhr Letztes Rennen: 500 m Männer 18.9.21 9.00 Uhr Erstes Rennen: 500 m Frauen

11.03 Uhr Finale 200 m Frauen

12.26 Uhr Finale 1.000 m Männer

12.48 Uhr Finale 500 m Männer

17.20 Uhr Letztes Rennen: 200 m Mixed 19.9.21 9.45 Uhr Erstes Rennen: 200 m Frauen

13.30 Uhr Finale 5 km Frauen (C1)

14.10 Uhr Finale 5 km Männer (C1)

14.50 Uhr Finale 5 km Frauen (K1)

15.25 Uhr Finale 5 km Männer (K1)

16.05 Uhr Letzte Medaillenvergabe: 5 km Männer



Den detaillierten Zeitplan der Rennen finden Sie hier.

Die Medaillenvergabe beginnt am Samstag, 18. September, um 11.15 Uhr. Ab 16.30 werden an diesem Tag erneut Medaillen vergeben. Am Sonntag, 19. September, startet die Verleihung um 11.26 Uhr.

Kanu-WM 2021: Übertragung live im Free-TV und Live-Stream

Wo Sie die Kanu-WM 2021 live im Free-TV, Pay-TV oder Livestream verfolgen können, dafür liegen uns aktuell noch keine Informationen vor. Eine Zusammenfassung der Kanu-WM sendet das ZDF sportstudio am Finaltag, dem 19. September im Free-TV. Sobald nähere Informationen zu anderen Sendern und den Online-Angeboten verfügbar sind, finden Sie diese hier:

Datum Uhrzeit Disziplin Sender Sonntag, 19.9.21 15.30 Uhr Sprint ZDF (sportstudio live)

Die wichtigsten Infos zu den Kanu-Weltmeisterschaften des ICF

Seit 1938 werden die Kanu-Weltmeisterschaften des IFC ausgetragen, sie starteten mit der Kanurennsport-Weltmeisterschaft im schwedischen Vaxholm. Insgesamt werden die Weltmeisterschaften in acht verschiedene Disziplinen, die an verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Rhythmen stattfinden, ausgetragen. Das sind, neben Kanurennsport, folgende: Kanuslalom, Wildwasserrennsport, Kanupolo, Drachenboot, Kanumarathon, Kanusegeln und Freestyle. 2011 wurde die bislang größte Kanu-Weltmeisterschaft mit 94 Nationen in Szeged, Ungarn, veranstaltet.

Beim Kanurennsport legen Sportlerinnen und Sportler in möglichst kurzer Zeit eine vorgegebene Strecke zurück. Im weltweiten Vergleich dieser Disziplin steht Deutschland an erster Stelle des Medaillenspiegels. Aktuell sind in Deutschland Athleten und Athletinnen wie Caroline Arft oder Sebastian Brendel, die es mit ihren Mannschaftskollegen in die Finalrunden der Olympischen Spiele in Tokio schafften, vorne mit dabei. Die meisten Kanu-Weltmeisterschaften wurden bisher in Duisburg ausgetragen. Die WM im Kanuslalom kommt im Juli 2022 nach Augsburg, aktuell wird dafür die Olympiastrecke saniert.

Parakanu: Zahlen und Fakten zur Sportart und WM

Parakanu oder Paracanoe nennt sich im Kanusport die Disziplin für Menschen mit Behinderung. Als Sportgerät wird ein spezielles Kanu verwendet, das ebenfalls Paracanoe heißt. Die Disziplin ist an den Kanurennsport angelehnt und wird in 200-Meter-Bahnen ausgetragen. 2009 war Dartmouth in Kanada der erste Gastgeber einer Parakanu-WM. 2016 wurde die Sportart außerdem Teil des Programms der Paralympischen Spiele in Rio de Janeiro. Gemeinsam mit allen anderen Kanuten und Kanutinnen Deutschlands sind die Parakanu-Sportler im Deutschen Kanu-Verband organisiert.

