vor 17 Min.

Kanuslalom-WM: Deutsche Teams verpassen Medaillen

Für die deutschen Athleten gab es zum Auftakt der Kanuslalom-WM in Spanien keine Medaille. Die Augsburger Sideris Tasiadis und Florian Breuer landeten auf Platz acht.

Zum Auftakt der Kanuslalom-WM im spanischen La Seu d'Urgell sind die deutschen Athleten in den Teamwettbewerben ohne Medaille geblieben. Die K1-Herren mit Hannes Aigner (Augsburg), Tim Maxeiner (Wiesbaden) und Fabian Schweikert (Waldkirch) schnitten auf der Olympiastrecke von 1992 noch am besten ab, belegten Platz sechs. Der Titel in der nicht-olympischen Disziplin ging an Spanien.

Kanu-WM: Sideris Tasiadis und Florian Breuer belegen Platz acht

Die K1-Damen mit Ricarda Funk (Bad Kreuznach), Jasmin Schornberg (Hamm) und Elena Apel (Augsburg) paddelten auf Platz sieben, Weltmeister wurde Großbritannien. Die C1-Herren mit den Augsburgern Sideris Tasiadis und Florian Breuer sowie Weltmeister Franz Anton (Leipzig) belegten Platz acht, Gold holte die Slowakei. Bei den C1-Damen mit Andrea Herzog (Leipzig) und den Doppelstarterinnen Apel und Schornberg stand am Ende nur Platz zehn. Weltmeister wurden die Australierinnen. (dpa)

Zum Auftakt der Kanuslalom-WM im spanischen La Seu d'Urgell belegten die Augsburger Sideris Tasiadis und Florian Breuer sowie Weltmeister Franz Anton (Leipzig) Platz acht. Video: Andrea Bogenreuther

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen