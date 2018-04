Kapitän Goc und Reimer erklären Rücktritt aus DEB-Team

James Pallotta, Präsident des AS Rom, sprang nach der Fußball-Sensation gegen Barcelona vor Freude in den Brunnen auf der Piazza del Popolo. Das hat nun Folgen.

Großer Preis von China

"Kein Spielraum für Fehler": Mercedes will die Wende

Die Saison hat für Mercedes nicht so begonnen wie gewünscht. In den ersten beiden Rennen blieb der dominante Formel-1-Rennstall der vergangenen Jahre durch eigene Fehler ohne Sieg. Chef Toto Wolff will in Shanghai sein Team endlich in Bestform sehen.