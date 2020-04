02.04.2020

Karlsruher SC dementiert drohende Insolvenz

Laut einem Medienbericht soll dem Karlsruher SC bereits in der kommenden Woche die Zahlungsunfähigkeit drohen. Der Zweitligist dementierte dies nun.

Wie steht es angesichts der Corona-Krise wirklich um den Karlsruher SC? Medien hatten von einer baldigen Insolvenz berichtet. Der Verein stellt nun klar, dass dies nicht so ist.

Karlsruher SC pleite? Das sagt der Geschäftsführer

"Es ist natürlich nicht so, dass uns in den nächsten Wochen die Zahlungsunfähigkeit droht", sagte KSC-Geschäftsführer Michael Becker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Nichtsdestotrotz ist die Lage so dynamisch, dass wir alle Eventualitäten prüfen. Es könnten ja zum Beispiel die TV-Gelder nicht kommen. Da müssen wir natürlich aktiv werden." Bis zum 30. Juni sei der KSC "gut aufgestellt", sofern die TV-Gelder fließen.

Entgegen aktueller Medienberichte ist der KSC nach derzeitigem Stand auch in den kommenden Wochen zahlungsfähig https://t.co/hlKcgvwA9c#KSCmeineHeimat pic.twitter.com/82sd22B3KE — Karlsruher SC (@KarlsruherSC) April 1, 2020

KSC will Karlsruher Oberbürgermeister über finanzielle Situation informieren

Der SWR hatte zuvor berichtet, dass dem Tabellen-17. der 2. Fußball-Bundesliga bereits in den kommenden Wochen die Zahlungsunfähigkeit droht. An diesem Mittwoch will der KSC den Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup über die finanzielle Situation informieren.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist die Saison der 1. und 2. Fußball-Bundesliga derzeit bis mindestens zum 30. April unterbrochen. (dpa)

