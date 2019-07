Kein Froome und viele Fragezeichen: Favoriten der Tour 2019

"Abartig"

Wimbledon-Aus, Manager-Streit: Zverevs schwierige Saison

Alexander Zverev wollte endlich einmal in ein Grand-Slam-Halbfinale. Dann verabschiedete sich der beste deutsche Tennisprofi in Wimbledon in der ersten Runde. Anschließend erhebt der 22-Jährige Vorwürfe gegen eine Person, die er nicht beim Namen nennt.