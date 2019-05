vor 51 Min.

Kein Götze-Comeback bei Löw

Für WM-Held Götze bleibt die Tür zum Nationalteam zu. Bundestrainer Löw setzt gegen Weißrussland und Estland auf die Holland-Besieger. Kroos und ter Stegen fehlen zum Saisonende, Neuer soll dabei sein.

Mario Götze kehrt auch nach einer starken Rückrunde bei Borussia Dortmund nicht in die Fußball-Nationalmannschaft zurück.

Bundestrainer Joachim Löw nominierte den WM-Finaltorschützen von 2014 für die EM-Qualifikationsspiele am 8. Juni in Minsk gegen Weißrussland und drei Tage später in Mainz gegen Estland erneut nicht. Der 26-jährige Götze hat das bislang letzte von 63 Spielen für Deutschland vor anderthalb Jahren beim 2:2 in Köln gegen Frankreich bestritten.

Der Bundestrainer muss die zwei Partien zum Abschluss einer sportlich wechselvollen Umbruchsaison auch ohne den angeschlagenen Torwart Marc-André ter Stegen (Knieprobleme) und Mittelfeldspieler Toni Kroos (muskuläre Probleme) angehen. Das Spanien-Duo soll sich auskurieren und dann optimal auf eine lange EM-Saison 2019/20 vorbereiten.

Manuel Neuer führt das 22-köpfige DFB-Aufgebot trotz seiner mehrwöchigen Pause wegen einer Wadenverletzung als Kapitän an. Allerdings muss die Nominierung des 33 Jahre alten Bayern-Torwartes wegen der ungeklärten Fitness mit einem vorläufig versehen werden. Neuer plant nach mehrwöchiger Pause seine Rückkehr ins Münchner Tor am Samstag im DFB-Pokalfinale in Berlin gegen RB Leipzig.

Löw will noch abwarten, wie bei Neuer "der Heilungsprozess voranschreitet". Der DFB-Kader versammelt sich erst am 2. Juni im niederländischen Venlo zur intensiven Vorbereitung auf die Spiele. Nach dem erfolgreichen Start in die EM-Qualifikation mit dem 3:2 in den Niederlanden hat Löw gegen die Außenseiter Weißrussland und Estland "sechs Punkte" zum klaren Ziel erklärt.

Torwart Bernd Leno vom FC Arseal, der Kölner Bundesliga-Aufsteiger Jonas Hector und der zuletzt verletzt fehlende Mittelfeldspieler Julian Draxler von Paris Saint-Germain kehren ins DFB-Team zurück.

Der DFB-Kader:

Tor: Bernd Leno (FC Arsenal), Manuel Neuer (Bayern München), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Jonas Hector (1. FC Köln), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Nico Schulz (1899 Hoffenheim), Niklas Stark (Hertha BSC), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern München), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Manchester City), Timo Werner (RB Leipzig) (dpa)

